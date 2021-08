Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«The Times»: Flucht vor Repressalien

LONDON: Zur Flucht der belarussischen Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja vor mutmaßlich drohenden Strafmaßnahmen des Lukaschenko-Regimes meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Während des Kalten Krieges nutzten mehrere Sowjetbürger ihre offiziellen, streng überwachten Reisen ins Ausland als Gelegenheit, sich abzusetzen. Es sagt einiges über die rücksichtslose Herrschaft von Präsident Lukaschenko aus, dass Belarus heute das einzige Land in Europa ist, das seine Bürger in einen ähnlichen Zustand der Verzweiflung versetzt. Seit seiner manipulierten Wiederwahl vor fast genau einem Jahr hat seine Sicherheitspolizei mehr als 32.000 Menschen festgenommen und führende Oppositionelle ins Gefängnis gesteckt oder ins Exil verbannt. Zu den vom Regime bestraften Personen gehören auch Sportlerinnen und Sportler.

Timanowskaja hat sicherlich zu Recht angenommen, dass auch sie daheim in Minsk Ärger erwartet, nachdem sie während der Spiele das Trainingssystem des Landes kritisiert hatte. (...) Das war ein doppelter Affront gegen das Regime, denn es wurde impliziert, dass sein Sportprogramm durch Doping belastet sein könnte und dass die belarussische Sportverwaltung inkompetent ist. Der Befehl kam also offensichtlich aus Minsk: Holt sie zurück.»

Reck-Olympiasieger Hambüchen litt wie Biles unter mentalen Problemen

TOKIO: Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat nach eigener Aussage unter dem gleichen Problem gelitten wie Turn-Superstar Simone Biles und davor gewarnt, das auf die leichte Schulter zu nehmen. Die viermalige Olympiasiegerin aus den USA habe mit einem sogenannten Schraubentick zu kämpfen, sagte der 33-Jährige dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» (Dienstag). «Ich hatte das Problem 2014 selbst», erklärte Hambüchen.

Er habe damals das Gefühl für die Grundlagen verloren. «Wenn jedoch bei Schrauben das Gefühl für Raum und Zeit verloren geht, kann es schnell gefährlich werden», sagte er und fügte an: «Man muss es so drastisch sagen: Beim Turnen kann es um Leben und Tod gehen.» Dabei erinnerte er an den schweren Trainingssturz beim Sprung von Ronny Ziesmer (Cottbus) 2004, der seitdem querschnittsgelähmt ist.

Simone Biles hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio das Mannschafts-Finale abgebrochen und anschließend ihren mentalen Probleme öffentlich gemacht. In der teilweise in Frage/Antwort-Form verfassten Story bei Instagram hatte sie über sogenannte «Twisties» geschrieben. Danach sagte sie die Starts im Mehrkampf, am Boden, im Sprung und am Stufenbarren ab.

Dass die 24-Jährige zum Abschluss der Turn-Wettbewerbe am Schwebebalken dabei ist, ist nach Meinung von Fabian Hambüchen nachvollziehbar. «Dort sind nur beim Abgang Schrauben notwendig - ein hoffentlich überschaubares Risiko», sagte der Reck-Olympiasieger von Rio de Janeiro 2016.

Olympia-Einschaltquote: Leichtathletik vor Beachvolleyball und Reiten

BERLIN: Die Leichtathletik-Übertragung ist am Montag die erfolgreichste Olympia-Sendung gewesen. Durchschnittlich 2,76 Millionen Menschen sahen am Mittag den knapp 100 Minuten langen Beitrag in der ARD und sorgten für einen Marktanteil von 29,7 Prozent. Erfolgreich waren zudem die Übertragungen vom Beachvolleyball mit 2,69 Millionen (24,4 Prozent) und vom Reiten mit 2,41 Millionen (29,3 Prozent).

Die Werte lagen deutlich unter denen des Vortages. Am Sonntag hatte es den bisherigen Bestwert der Spiele in Tokio gegeben, als 4,45 Millionen Menschen die Leichtathletik-Übertragung im ZDF geschaut hatten.

Wasserspringer Wolfram wird Olympia-Siebter Vom Drei-Meter-Brett

TOKIO: Wasserspringer Martin Wolfram hat bei den Olympischen Spielen den siebten Platz im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett belegt. Der Dresdner erhielt für seine sechs Sprünge im Finale am Dienstag 426,75 Punkte. Auf eine Medaille, die extrem überraschend gewesen wäre, fehlten dem 29-Jährigen 91,25 Zähler. Nach seinem letzten Sprung lächelte Wolfram und winkte Richtung Tribüne.

Olympiasieger wurde der Chinese Xie Siyi vor seinem Landsmann Wang Zongyuan und Jack Laugher aus Großbritannien. Gold-Gewinner Siyi erreichte 558,75 Punkte.

Wolfram war früher Turmspringer gewesen. Nach mehreren schweren Schulterverletzungen hatte der 29-Jährige aufs Brett umgeschult. Die Olympia-Verschiebung in diesen Sommer kam dem im vergangenen Jahr verletzten Springer sehr entgegen. 2021 hatte Wolfram bereits den Weltcup in Tokio gewonnen und bei den Europameisterschaften in Ungarn Bronze vom Drei-Meter-Brett geholt.

Der zweite deutsche Starter, Rekordeuropameister Patrick Hausding, war überraschend am Montag bereits im Vorkampf ausgeschieden. Für den 32 Jahre alten Berliner war es der letzte Olympia-Wettkampf. Hausding hat bei Sommerspielen insgesamt drei Medaillen gewonnen. In der japanischen Hauptstadt holte der deutsche Fahnenträger der Eröffnungsfeier Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit Lars Rüdiger.

Deutsche Teamsprinter in der Bahnrad-Qualifikation auf Platz sieben

IZU: Die deutschen Teamsprinter haben bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben in der Qualifikation nur den siebten Platz belegt. Timo Bichler (Kaiserslautern), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) benötigten am Dienstag für die drei Runden auf dem Holzoval in Izu 43,140 Sekunden und bekommen es nun im Kampf um den Einzug in die Medaillenläufe mit den zweitplatzierten Briten (42,231) zu tun. Für ein Weiterkommen müsste schon eine deutliche Steigerung her. Die schnellste Zeit fuhr die Niederlande (42,134).

Der viermalige Olympia-Teilnehmer Levy hatte 2008 und 2012 mit den Teamsprintern Bronze geholt. Vor fünf Jahren in Rio war das deutsche Trio dagegen leer ausgegangen. Den einzige Olympiasieg fuhren 2004 in Athen Rene Wolff, Stefan Nimke und Jens Fiedler ein.

Katamaran-Segler Kohlhoff/Stuhlemmer holen Olympia-Bronze

ENOSHIMA: Die Katamaran-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer haben Olympia-Bronze gewonnen. Die Kieler Mixed-Crew verteidigte am Dienstag im Medal Race der Nacra 17-Klasse vor Enoshima ihren dritten Platz in der Gesamtwertung. Dazu reichte dem 26-jährigen Kohlhoff und der fünf Jahre jüngeren Stuhlemmer ein achter Rang in der Abschluss-Wettfahrt. Olympiasieger wurden Ruggero Tita/Caterina Banti aus Italien vor John Gimson/Anna Burnet aus Großbritannien.

Zuvor hatten Tina Lutz und Susann Beucke Silber in der 49 FX-Klasse und Erik Heil und Thomas Plößel im 49er Bronze gewonnen. Zuletzt hatte es 2000 in Sydney dreimal Edelmetall für deutsche Segler gegeben. Damals hatten sie zweimal Silber und einmal Bronze geholt.

Bahnrad-Vierer der Frauen hat Silber sicher - wieder Weltrekord

IZU: Der Vierer der Frauen hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben mit dem nächsten Weltrekord das Finale erreicht und damit die Silbermedaille sicher. Franziska Brauße (Eningen), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Mieke Kröger (Bielefeld) siegten am Dienstag in Izu in der Fabelzeit von 4:06,166 Minuten gegen Italien und kämpfen nun ab 10.26 Uhr MESZ gegen Großbritannien um Gold.

Damit hielt der Weltrekord der Britinnen, die kurz zuvor 4:06,748 Minuten gefahren waren, nur kurze Zeit. Das kleine Finale bestreiten die USA und Kanada.

«Wir dachten uns, wir lassen uns nicht so einfach den Rekord von den Britinnen wegnehmen», sagte Brauße der dpa. Tempo rausnehmen war trotz des deutlichen Vorsprungs nicht angesagt: «Es ist schwierig einzuschätzen. Wir haben uns vorgenommen, trotzdem die Pace zu fahren, um das Gefühl für das Finale zu bekommen.» Zwei Läufe an einem Tag seien aber «schon hart». Der britische Vierer hatte dabei noch einen Sturz kurz nach dem Lauf zu verkraften.

Für das deutsche Team ist es die erste olympische Medaille im Ausdauerbereich auf der Bahn seit dem dritten Platz von Judith Arndt in der 3000-Meter-Einerverfolgung 1996 in Atlanta.

Golferin Masson für Mixed-Wettbewerb bei Olympia

TOKIO: Die deutsche Golferin Caroline Masson hat sich für einen Mixed-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen stark gemacht. «Es ist okay für mich, dass wir ein Einzel-Turnier über vier Tage spielen. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier auch einen Mixed-Wettbewerb hinzufügen könnten», sagte die 32-Jährige aus Gladbeck am Dienstag im Kasumigaseki Country Club. Ein olympisches Team-Event gemeinsam mit den Herren wäre für Masson eine Bereicherung. «Golf kann so viel mehr. In einer perfekten Welt hätten wir beides.»

Masson und die British-Open-Siegerin Sophia Popov gehen auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio für Deutschland an den Start. Für Masson sind es bereits die zweiten Olympischen Spiele. Vor fünf Jahren in Rio belegte sie den 21. Platz. An diesem Mittwoch wird die Nummer 66 der Welt um 8.03 Uhr (1.03 Uhr/MESZ) zusammen mit der Schwedin Anna Nordqvist und Mel Reid aus Großbritannien auf die Runde gehen. «Mit den beiden habe ich schon mit 14, 15 Jahren zusammengespielt. Es ist total cool, wenn man dann mit solchen Leuten auch noch bei Olympischen Spielen antritt. Insofern freue ich mich drauf, das wird ein guter Start», sagte Masson, die wie Popov viel auf der LPGA-Tour in den USA spielt.

Die in den USA lebende Popov startet um 10.14 Uhr Ortszeit (3.14 Uhr/MESZ) mit Minjee Lee aus Australien und der Thailänderin Patty Tavatanakit in ihre Olympia-Premiere. «Minjee Lee und Patty Tavatanakit sind zwei gute Freundinnen von mir, mit denen ich auch auf der Tour viel gespielt habe. Beide haben in diesem Jahr schon ein Major gewonnen. Wir werden auf jeden Fall ein hohes Niveau in der Gruppe haben. Das ist gut, denn dann fällt es mir auch leichter, mein bestes Spiel abzurufen», sagte die 28 Jahre alte Weltranglisten-26. Im vergangenen Jahr hatte Popov bei der British Open als erste deutsche Golferin ein Major-Turnier gewonnen.

«Corriere della Sera»: Timanowskaja vor härtestem Rennen

ROM: Zum Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja bei den olympischen Spielen schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Dienstag:

«Die belarussische Athletin, die am Sonntag in Tokio die Autoritäten in Minsk herausgefordert hat und sich gegen die gezwungene Rückreise wehrte, befindet sich in der japanischen Hauptstadt unter dem Schutz der polnischen Botschaft. (...) Für Kristina kommt nun das härteste Rennen, weil jetzt ihre Eltern ins Visier geraten sind: Gestern sind die Agenten von Präsident und Diktator Lukaschenko in deren Haus in Klimowitschi, einem Ort mit rund 17.000 Seelen an der Grenze zu Russland, gefahren. Es ist nicht leicht, Kurs zu halten gegen ein Regime, das daran gewöhnt ist, alle Formen von Dissens mit Gewalt zu ersticken.»

US-Basketballer werfen Weltmeister Spanien aus Olympia-Turnier

SAITAMA: Die US-Basketballer haben einen wichtigen Schritt zum vierten Olympiasieg nacheinander gemacht. Der Gold-Favorit um NBA-Superstar Kevin Durant setzte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen Weltmeister Spanien klar mit 95:81 (43:43) durch und steht im Halbfinale. Für die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich war Durant mit 29 Punkten auch erfolgreichster Werfer. Für die Spanier, die bereits bei Olympia 2016 im Halbfinale an den USA gescheitert waren, traf Ricky Rubio (38) in Saitama am sichersten.

Die Amerikaner hatten 2008, 2012 und 2016 jeweils Gold gewonnen. Allerdings tritt der Weltranglistenerste nicht in Bestbesetzung an und muss in Japan auf Größen wie LeBron James verzichten. In der Vorrunde hatte es zum Auftakt eine Niederlage gegen Frankreich gesetzt. Es war die erste Pleite für die USA bei Olympia seit 2004. Spanien hatte vor fünf Jahren in Rio die Bronzemedaille gewonnen.

Die USA treffen am Donnerstag im Halbfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen Australien und Argentinien. Für die Runde der besten Vier qualifizierte sich zudem Slowenien durch ein 94:70 gegen Deutschland. Der Europameister um NBA-Star Luka Doncic spielt gegen Italien oder Frankreich.

Basketball-Bundestrainer Rödl lässt Zukunft offen

SAITAMA: Bundestrainer Henrik Rödl hat seine persönliche Zukunft nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Basketballer bei den Olympischen Spielen in Tokio offen gelassen. «Nein», antwortete Rödl am Dienstag in Saitama auf die Frage, ob schon geklärt sei, wie oder ob es für ihn beim Deutschen Basketball Bund (DBB) weitergehe. «Wir werden uns zusammensetzen, das haben wir so vereinbart», sagte der 52-Jährige.

Rödl ist seit Herbst 2017 Cheftrainer der Herren-Nationalmannschaft, mit dem Aus bei Olympia endet sein Vertrag. Die DBB-Auswahl schied am Dienstag in Saitama nach einem 70:94 (37:44) gegen Europameister Slowenien aus und verpasste die erstmalige Teilnahme an einem olympischen Halbfinale. Die Qualifikation für die Sommerspiele war jedoch bereits ein großer Erfolg. Das Team überstand die Gruppenphase und zog zum ersten Mal seit 1992 in die K.o.-Runde ein.

Vor der Olympia-Qualifikation Anfang Juli galt es als offenes Geheimnis, dass der DBB mit Blick auf die Heim-EM 2022 mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin einen neuen Coach sucht. Dass sich durch das Erreichen der Finalphase in Tokio daran etwas geändert hat, ist nicht bekannt.

Segler Heil/Plößel holen erneut Olympia-Bronze

ENOSHIMA: Erik Heil und Thomas Plößel haben bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima erneut Bronze gewonnen. Dank eines zweiten Platzes im Medal Race der 49er verbesserten sich der Kieler und der Hamburger am Dienstag vom vierten auf den dritten Rang der Gesamtwertung und wiederholten ihren Erfolg von Rio 2016. Gold sicherten sich die Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell durch den Sieg im Medaillenrennen, Silber ging an die Rio-Olympiasieger Peter Burling/Blair Tuke aus Neuseeland.

Zuvor hatten Tina Lutz und Susann Beucke Silber in der 49 FX-Klasse gewonnen. Mit Platz fünf im abschließenden Medaillenrennen rückte das Duo aus Holzhausen und Strande vom dritten auf den zweiten Rang vor. Olympiasiegerinnen wurden wie 2016 in Rio die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze. Bronze ging an die Niederländerinnen Annemiek Brekkering/Annette Dütz.

Nach Silber im Teamsprint: Hinze und Friedrich bereit für Keirin

IZU: Zeit zum Feiern blieb nach der ersten olympischen Medaille ihrer Karriere für die beiden Bahnradsprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich nicht. Essen, duschen und eine Team-Besprechung standen für das Duo auf dem Programm, wie Dreifach-Weltmeisterin Hinze am Dienstag sagte. Die 23-Jährige hatte zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Teamkollegin am Vortag Silber im Teamsprint gewonnen.

Das Echo aus der Heimat sei aber überwältigend gewesen, berichtete Friedrich: «Wir haben mega viele Nachrichten erhalten. Alle waren megastolz auf uns und sind früh aufgestanden. Auch meine Schule hat geschaut.»

Die Konzentration gilt bereits der nächsten Medaillenchance, wenn am Mittwoch der Keirin-Wettbewerb startet. «Wichtig war, dass wir gesehen haben, dass die Mädchen gut vorbereitet sind und sich das auch in der Leistung widerspiegelt. Wir hatten im Teamsprint einige Nationen, die ein paar Rückschlüsse zulassen wie die Chinesinnen», sagte Bundestrainer Detlef Uibel.

Ringer Stäbler verliert in Tokio dramatisch - Auch Kudla im Pech

TOKIO: Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler ist bei den Olympischen Spielen in Tokio auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale gescheitert. Das Duell des Musbergers mit dem Iraner Mohammad Reza Geraei am Dienstag endete 5:5. Da Stäbler in der Schlussphase des von beiden Seiten hitzig geführten Duells aber eine Verwarnung und somit die letzten zwei Punkte gegen sich kassierte, war sein Gegner der Sieger. Stäbler muss nun hoffen, dass Geraei das Finale erreicht. Nur dann dürfte der 32-Jährige im letzten Turnier seiner Karriere in der Hoffnungsrunde der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm weitermachen und hätte über diese am Mittwoch noch die Chance auf Bronze und einen krönenden Abschluss seiner Laufbahn.

Auch Stäblers Griechisch-römisch-Kollege Denis Kudla verlor sein Viertelfinale in der Klasse bis 87 Kilogramm gegen Viktor Lörincz. Auch hier gab beim Endstand von 1:1 die letzte Wertung den Ausschlag zugunsten des topgesetzten Ungarn, den Kudla in einem der Bronze-Kämpfe der Spiele 2016 in Rio de Janeiro noch besiegt hatte. Der 26-Jährige aus Schifferstadt muss nun ebenfalls hoffen, dass sein Gegner ins Finale einzieht. Dann hätte er noch eine Medaillenchance.

Stäbler war - genau wie Kudla - mit großen Ambitionen nach Tokio gereist. Allerdings hat er eine komplizierte Vorbereitung hinter sich. Schon seit längerer Zeit kämpft der Schwabe mit den Folgen einer Schultereckgelenksprengung. Dazu infizierte er sich vergangenen Herbst mit dem Coronavirus. Da sein Normalgewicht rund 75 Kilogramm beträgt, musste er für die Spiele in Japan acht Kilogramm abnehmen. Eigentlich hätte Stäbler seine Karriere schon 2020 beendet. Da ihm eine olympische Medaille noch fehlt, machte er nach der Verlegung der Spiele aber doch noch weiter. Nun droht ihm in Tokio das frühe Aus.

Keine Schweigeminute bei Olympia für Hiroshima-Opfer - Kritik an Bach

TOKIO: Während der Olympischen Spiele in Tokio wird es keine Schweigeminute für die Opfer des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima geben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entschied, entgegen der offiziellen Bitte Hiroshimas die Athleten und anderen Teilnehmer der Spiele nicht aufzurufen, eine Schweigeminute einzulegen. IOC-Chef Thomas Bach habe dem Bürgermeister Hiroshimas einen Brief geschrieben, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag. Bach hatte vor Beginn der Spiele Hiroshima einen umstrittenen Besuch abgestattet und im Friedenspark einen Kranz niedergelegt sowie für die Opfer des Atombombenabwurfs 1945 eine Schweigeminute gehalten.

Hiroshima hatte das IOC aufgerufen, am Freitag, dem 76. Jahrestag des Atombombenabwurfs, um 08.15 Uhr Ortszeit eine Schweigeminute während der Spiele anzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der US-Bomber Enola Gay an jenem Tag im Jahr 1945 die erste im Krieg eingesetzte Atombombe mit dem Namen «Little Boy» über der Stadt im Westen des Landes abgeworfen. Schätzungsweise 140.000 Menschen starben, mehr als die Hälfte sofort. Drei Tage später warfen die Amerikaner eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte Japan. Hiroshima ist heute ein weltweites Symbol für Krieg und für Frieden.

Viele in Hiroshima fühlten sich nach der Absage durch das IOC von Thomas Bach «betrogen», schrieb die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun», die Sponsor der Spiele ist. Viele Bürger hätten gedacht, dass Bachs Erfahrung bei seinem kürzlichen Besuch in Hiroshima bedeutend genug für das IOC wäre, der Forderung der Stadt nach einer Schweigeminute während der Spiele nachzukommen. IOC-Sprecher Adams sagte dazu, dass es bei der Abschlussfeier am Sonntag ein Segment geben werde, wo an die Opfer von Tragödien wie in Hiroshima gedacht werde. Olympische Spiele generell seien eine der größten Ausdrucksweisen von globalem Frieden in der Welt, so der Sprecher.

Tischtennis-Frauen wahren mit Halbfinal-Einzug Medaillenchancen

TOKIO: Die deutschen Tischtennis-Frauen haben im Mannschafts-Wettbewerb das Halbfinale der Olympischen Spiele erreicht. Die an drei gesetzten Petrissa Solja, Shan Xiaona und Han Ying behaupteten sich im Viertelfinale am Dienstag in Tokio knapp mit 3:2 gegen Südkorea. Damit wahrten die Olympia-Zweiten von 2016 ihre Medaillenchance. Allerdings treffen die Deutschen in der Vorschlussrunde am Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) auf die Topfavoritinnen aus China. Die Chinesinnen siegten in der Runde der besten Acht glatt mit 3:0 gegen Singapur.

Den entscheidenden deutschen Punkt im letzten Einzel gegen Südkorea sicherte Shan Xiaona mit einem 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) gegen Choi Hyojoo. Mit dem ersten Matchball machte sie das Weiterkommen perfekt.

Zuvor hatte Han Ying ihre beiden Einzel gewonnen und damit zweimal Rückstände ausgeglichen. Das Doppel mit Petrissa Solja und Shan Xiaona sowie Solja im Einzel mussten Niederlagen gegen die an Position sieben gesetzten Südkoreanerinnen hinnehmen.

Vor fünf Jahren hatte die deutsche Frauen-Mannschaft in der gleichen Besetzung im Finale von Rio de Janeiro gestanden und nach einer klaren Niederlage gegen China die Silbermedaille gewonnen.

Mao-Anstecker: IOC prüft Vorfall mit Chinas Bahnradsprinterinnen

TOKIO: Wegen des Tragens von Ansteckern mit einem Bild von Mao Tsetung hat das IOC zwei chinesische Bahnrad-Olympiasiegerinnen im Visier. Weil die Teamsprint-Gewinnerinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi auf dem Siegerpodium bei den Tokio-Spielen einen Pin mit dem Konterfei des kommunistischen Revolutionärs auf ihrem Trainingsanzug trugen, forderte das Internationale Olympische Komitee eine Stellungnahme von Chinas Team an. «Wir prüfen die Sache», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag.

Auch nach der Modifizierung der Regel 50 der olympischen Charta sind den Athleten politische Botschaften auf dem Siegerpodest verboten. Gegen diese Bestimmung könnten die beiden Chinesinnen verstoßen haben. Bao Shanju und Zhong Tianshi hatten am Montag beim Teamsprint im Velodrom von Izu das Finale gegen das deutsche Duo Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze gewonnen.

Seglerinnen Lutz/Beucke gewinnen Olympia-Silber

ENOSHIMA: Tina Lutz und Susann Beucke haben bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima Silber gewonnen. Mit Platz fünf im abschließenden Medaillenrennen der 49er FX verbesserte sich das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag noch vom dritten auf den zweiten Rang der Gesamtwertung. Olympiasiegerinnen wurden wie 2016 in Rio die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze. Bronze ging an die Niederländerinnen Annemiek Brekkering/Annette Dütz.

Für die deutschen Seglerinnen ist es die erste Medaille seit 21 Jahren. In Sydney 2000 hatte Amelie Lux ebenfalls Silber im Windsurfen geholt.

Fabelweltrekord von Warholm über 400 Meter Hürden

TOKIO: Der Norweger Karsten Warholm ist in einer Fabelweltrekordzeit zum Olympiasieg über die 400 Meter Hürden gestürmt. Der zweifache Weltmeister rannte am Dienstag in Tokio in unglaublichen 45,94 Sekunden zum Triumph vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (46,17). Bronze sicherte sich Alison dos Santos (46,72) aus Brasilien.

«Das ist verrückt», sagte der 25-Jährige strahlend. «Ich habe wie ein Irrer trainiert und habe dem meine ganze Zeit gewidmet. Jetzt muss ich mir neue Ziele setzen, weil ich noch nicht fertig bin.» Dieser Triumph sei einfach «ganz besonders» für ihn.

Warholm hatte beim Diamond-League-Meeting in Oslo am 1. Juli schon den Uralt-Weltrekord gebrochen. Bei seinem Heimspiel im Bislett-Stadion hatte er in 46,70 Sekunden gewonnen. Der Welt- und Europameister war damit acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit des US-Amerikaners Kevin Young bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona geblieben.

Die drei deutschen Starter Joshua Abuaku (Frankfurt), Luke Campbell (Frankfurt) und Constantin Preis (Sindelfingen) waren in Tokio alle im Halbfinale ausgeschieden.

IOC leitet förmliche Untersuchung im Fall Timanowskaja ein

TOKIO: Im Fall der belarussischen Tokio-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat das Internationale Olympische Komitee eine förmliche Untersuchung eingeleitet. «Wir müssen alle Tatsachen feststellen und alle Beteiligten anhören, bevor wir weitere Maßnahmen ergreifen», sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Dienstag. Die Sprinterin aus Belarus (Weißrussland) war laut der Opposition ihres Landes einer drohenden Entführung aus Japan entkommen. Sie erhielt inzwischen in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum und soll in Kürze nach Warschau ausreisen.

Das IOC hatte eine Stellungnahme des Belarussischen Olympischen Komitees angefordert, die Frist lief laut Adams am Dienstag ab. Wann das IOC seine Ermittlungen abschließen werde, wollte der IOC-Sprecher nicht sagen. «Diese Dinge brauchen Zeit. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen», sagte er. Zuvor hatten Sportlervereinigungen wie Athleten Deutschland und Global Athlete eine Sperre für das NOK von Belarus gefordert.

Timanowskaja habe dem IOC in mehreren Gesprächen versichert, sie fühle sich «sicher und geschützt», sagte Adams. Die 24-Jährige befinde sich an einem sicheren Ort. Das IOC habe auch das Nationale Olympische Komitee Polens mit der Frage kontaktiert, wie man Timanowskaja in Zukunft unterstützen könne. «Unsere allererste und oberste Priorität ist die Sicherheit der Athleten», sagte Adams. Die Vorgehensweise des IOC solle nicht nur belarussische Sportler, sondern alle Athleten darin bestärken, dass sie beim Dachverband mit ihren Sorgen auf offene Ohren stoßen.

Speerwerferin Hussong zittert sich ins Tokio-Finale

TOKIO: Die Weltranglistenzweite Christin Hussong hat sich bei den Speerwerferinnen ins Olympia-Finale gezittert. Die 27-Jährige aus Zweibrücken überstand am Dienstag nur als elfte von zwölf Athletinnen die Qualifikation. Hussongs beste Weite waren 61,68 Meter im zweiten Versuch. Die Polin Maria Andrejczyk (65,24) legte die Topleistung für das Finale am Freitag (14.50 Uhr) vor.

«Draußen habe ich mich super eingeworfen, ich dachte, heute geht es echt weit. Drinnen hat es technisch etwas gehapert», befand Hussong nach ihrer Qualifikation, in der sie nicht so gut unter den Speer gekommen sei. «Quali ist Quali, ich bin durch und es ist egal, was ich geworfen habe. Am Freitag kommt es darauf an.»

Hussong hat in diesem Jahr ihre Bestleistung auf 69,19 Meter steigern können und acht ihrer zehn Wettbewerbe gewonnen. Zuletzt konnte sie aber an ihre Top-Leistungen nicht mehr anknüpfen.

Organisatoren melden 18 neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld

TOKIO: Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 18 neue Corona-Infektionen im Umfeld der Spiele vermeldet.

Auch ein Athlet ist betroffen, wie aus der Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Namen werden von den Organisatoren grundsätzlich nicht genannt. Zwölf der neu Infizierten haben ihren Wohnsitz in Japan, sechs außerhalb des Gastgeber-Landes. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe stieg damit insgesamt auf 294, darunter 25 Athletinnen und Athleten. Der Höchstwert der täglichen Corona-Fälle rund um die Spiele war am vergangenen Freitag mit 27 Infektionen erreicht worden.

Ringer Stäbler und Kudla ziehen ins Olympia-Viertelfinale ein

TOKIO: Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hat bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän das Viertelfinale erreicht. Der Musberger, der genau wie Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken seine Karriere nach dem Event in Japan beenden wird, gewann seinen Auftaktkampf gegen Europameister Mate Nemes aus Serbien am Dienstag mit 4:1. Nächster Gegner des Griechisch-römisch-Spezialisten in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm ist der Iraner Mohammad Reza Geraei.

Auch Denis Kudla steht in der Runde der letzten Acht. Der 26-Jährige aus Schifferstadt setzte sich im Achtelfinale der Klasse bis 87 Kilogramm mit 4:1 gegen den Kasachen Nursultan Tursinow durch. Kudla trifft nun auf den topgesetzten Ungarn Viktor Lörincz, gegen den er 2016 in Rio de Janeiro einen der Bronze-Kämpfe gewonnen hatte.

Stäbler gehört bei seiner Abschiedsvorstellung in Tokio - genau wie Kudla - zu den Medaillenkandidaten. Allerdings hat der 32-Jährige eine komplizierte Vorbereitung hinter sich. Schon seit längerer Zeit kämpft er mit den Folgen einer Schultereckgelenksprengung. Dazu infizierte er sich vergangenen Herbst mit dem Coronavirus. Da sein Normalgewicht rund 75 Kilogramm beträgt, musste er für die Spiele in Japan acht Kilogramm abnehmen. Eigentlich hätte der Schwabe seine Laufbahn schon 2020 beendet. Da ihm eine olympische Medaille noch fehlt, machte er nach der Verlegung der Spiele aber doch noch weiter.

Kajak-Zweier mit Hering-Pradler/Dietze im Olympia-Finale Achter

TOKIO: Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze aus Hannover und Leipzig sind im Kajak-Zweier Achte geworden.

Die Neuseeländerin Lisa Carrington gewann das Final-Rennen bei den Olympischen Spielen am Dienstag mit Caitlin Regal. Zuvor hatte die 32-Jährige im Kajak-Einer über 200 Meter ihre Olympiasiege von London und Rio wiederholt. Caroline Arft und Sarah Brüßler schafften es in Tokio nicht ins Finale, wurden Elfte.

Kajak-Zweier mit Hering-Pradler/Dietze im Olympia-Finale

TOKIO: Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze sind im Kajak-Zweier in einem sehr spannenden Halbfinale mit Rang vier gerade noch ins Finale gepaddelt.

Vor dem Duo landeten am Dienstag auf dem Sea Forest Waterway über die 500 Meter Distanz die beiden ungarischen Boote und die Französinnen. Caroline Arft und Sarah Brüßler fahren nach Rang sechs in diesem Halbfinallauf im B-Finale weiter.

Olympia-Debütant Schopf Vierter im Kajak-Einer

TOKIO: Olympia-Debütant Jacob Schopf ist knapp an einer Medaille im Kajak-Einer vorbeigefahren. Der 22-Jährige wurde am Dienstag in Tokio Vierter. Gold ging an den Ungarn Balint Kopasz. Dessen Landsmann Adam Varga wurde Zweiter. Bronze holte sich Fernando Pimenta aus Portugal.

Das Finale der besten Acht auf dem Sea Forest Waterway begann mit einem Fehlstart. Beim zweiten Versuch erwischte Schopf in seinem ersten Olympiafinale einen schlechten Start. Nach der Hälfte des Rennes lag der Potsdamer auf Rang sieben, kam immer weiter heran, doch es reichte nicht ganz. 0,076 Sekunden fehlten am Ende zu Bronze.

Kanuten Brendel/Hecker holen Bronze im Candadier-Zweier

TOKIO: Sebastian Brendel und Olympia-Debütant Tim Hecker haben im Canadier-Zweier mit Bronze die erste Medaille für die deutschen Kanuten gewonnen. Zum erhofften Gold reichte es für das Duo aus Potsdam und Berlin am Dienstag über die 1000-Meter-Distanz aber nicht ganz. Auf dem Sea Forest Waterway in Tokio musste der als Mitfavorit ins Rennen gegangene 33 Jahre alte Brendel mit seinem neuen Partner Hecker (23) den Kubanern Sergey Torres Madrigal/Fernando Dayan Jorge Enriquez und den chinesischen Weltmeistern Liu Hao und Zhen Pengfei den Vortritt lassen.

Für den Finallauf hatten sich Brendel und Hecker noch als Schnellste mit olympischer Bestzeit qualifizieren können. Bei hitzigen Temperaturen um 30 Grad Celsius und leichten Winden reichte es dann aber nicht, auch wenn das deutsche Team im Schlussspurt noch einmal herankam.

Brendel hat in Tokio noch eine weitere Medaillenchance im Einer - das dritte Gold für den Olympiasieger von London und Rio in dieser Disziplin wäre eine historische Leistung. Brendel geht als Top-Favorit an den Start, am Freitag geht es mit den Vorläufen los, die Medaillen werden am Samstag vergeben.

Vor fünf Jahren in Rio holte der Deutsche Kanu-Verband viermal Gold und insgesamt sieben Podestplätze - es war die stärkste olympische Ausbeute seit Athen 2004.

Viertelfinalaus für Beachvolleyballerinnen Ludwig/Kozuch bei Olympia

TOKIO: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben in Tokio den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale der Olympischen Spiele unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21). Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die Vizeweltmeister treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland.

Gegen das letzte verbliebene US-Team um die mit zwei Olympia- und drei WM-Medaillen hochdekorierte Ross gerieten Ludwig/Kozuch bei erneut großer Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit beim 2:4 zuerst in einen Zwei-Punkte-Rückstand. Mit einsetzendem Regen glichen sie beim 7:7 wieder aus und zogen ihrerseits auf 11:8 davon. Auch dieser Vorsprung hielt zunächst nicht und der Satz blieb bis zum 19:19 ausgeglichen. Dann nutzten die USA einen minimal zu langen Aufschlag und einen etwas zu verhaltenen Angriff Kozuchs zur Satzführung.

Der zweite Satz begann ähnlich. Ludwig/Kozuch gerieten 3:5 in Rückstand, blieben präsent und glichen aus zum 7:7. Beim 9:8 holten sie sich ihre erste Führung im zweiten Durchgang und bauten sie sofort aus auf 10:8. Erneut hielt der Puffer in der Begegnung auf hohem Niveau nicht lange, beim 11:11 war der Satz wieder ausgeglichen. Beide Teams schenkten sich nichts, auch die Aufschlagfehler aus den ersten Begegnungen hielten sich bei Ludwig/Kozuch in Grenzen. Zwei Ballwechsel mit vergeblichem Einsatz Ludwigs am Ende brachten den USA einen vorentscheidenden Zwei-Punkte-Vorsprung zum 18:16. Beim zweiten Matchball für die USA streckte sich Ludwig dann vergeblich.

Olympiasieger Zverev auch in München gefeiert - Weiter nach Hamburg

MÜNCHEN: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist bei seiner Ankunft in München von einer jubelnden Menschenmenge empfangen worden. Bruder Mischa, gleichzeitig der Manager des Tennisstars, hatte die Fans zuvor öffentlich dazu aufgerufen, an den Flughafen zu kommen. Rund 100 Fans begrüßten den Olympiasieger mit Deutschland-Fähnchen. Mit der Medaille um den Hals schrieb Zverev immer wieder Autogramme. Bilder vom Empfang am Flughafen Franz Josef Strauß postete er anschließend in den sozialen Netzwerken.

Auch die Eltern des Tennis-Stars waren nach München gekommen, nahmen ihren Sohn stolz in die Arme. Dienstag geht es für Zverev weiter in seine Heimatstadt Hamburg, nach Informationen der «Bild» ist im Rathaus ein Empfang für den ersten deutschen Tennis-Olympiasieger im Herren-Einzel geplant. Auch Profi-Kollegin Sabine Lisicki hatte es sich nicht nehmen lassen, Zverev in München zu begrüßen.

Schon bei seiner Ankunft zuvor in Frankfurt war der 24 Jahre alte Zverev am Montag bejubelt worden. Rund 75 Menschen waren an den Airport gekommen. Der bestens gelaunte Zverev, der mit der Goldmedaille um den Hals, seinem Reisepass in den Händen und in kurzer Jogginghose durch den Flughafen spaziert war, musste immer wieder anhalten, um für Selfies mit den Fans zu posieren.

Am Sonntag hatte sich der Tennisprofi mit einem 6:3, 6:1 gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt und seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Das Erlebte will Zverev erst einmal verarbeiten, über weitere Starts im August hat er noch nicht entschieden. Zu den US Open (ab 30. August), bei denen er im Vorjahr erst in einem packenden Finale verlor, will Deutschlands bester Tennis-Profi in jedem Fall zurück sein. Was mit den Masters-Turnieren in Toronto (9. August) und im amerikanischen Cincinnati passiert, ist offen. «Erst mal möchte ich darüber nicht nachdenken», sagte Zverev.

Zverev will sich «ein paar Tage» nehmen - Weitere Starts offen

FRANKFURT/MAIN: Nach dem größten Erfolg seiner Karriere will sich Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev erst einmal etwas Ruhe und Abstand gönnen. Die Termin- und Reisehatz des 24-Jährigen nach der Rückkehr aus Tokio betrifft zunächst nur sein Privatleben. Am Montagabend flog Zverev direkt von Frankfurt nach München weiter, wo ihn sein Bruder Mischa in Empfang nahm - danach geht es in seine Heimatstadt Hamburg, bevor Zverev in die Wahlheimat Monte Carlo zurückkehrt, um seine Familie zu sehen. «Dann kommt man erst mal runter und nimmt sich ein paar Tage, dann versteht man auch alles besser», sagte Zverev.

Als rund 75 Fans und zahlreiche Journalisten am Frankfurter Flughafen warteten, wähnte sich Zverev noch immer «wie im Film». Am Sonntag hatte sich der Tennisprofi mit einem 6:3, 6:1 gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt.

Während der Tennisprofi das Erlebte erst mal verarbeiten will, hat er über weitere Starts im August noch nicht entschieden. Zu den US Open (ab 30. August), bei denen er im Vorjahr erst in einem packenden Finale verlor, will Zverev in jedem Fall zurück sein. Was mit den Masters-Turnieren in Toronto (9. August) und im amerikanischen Cincinnati passiert, ist offen. «Erst mal möchte ich darüber nicht nachdenken», sagte Zverev, der auch 32 Stunden nach seinem Gold-Coup von Tokio noch immer vom Glück erfüllt wirkte.

Nach Heimreise: Köhler schaut Olympia-Rennen «mit Schwiegereltern»

FRANKFURT/MAIN: Live vor Ort in Tokio kann Sarah Köhler die nächste Medaillenchance ihres Verlobten Florian Wellbrock wegen der Corona-Regeln nicht mehr verfolgen. Doch die 27 Jahre alte Schwimmerin hat nach ihrer Heimreise von Japan ins heimische Hessen für das Olympia-Rennen am Donnerstag (Mittwoch/23.30 Uhr MESZ) bereits eine Alternative parat. «Das werde ich tatsächlich mit meinen Schwiegereltern gucken, im Livestream», sagte Köhler am Montagabend nach ihrer Rückkehr am Frankfurter Flughafen. Es sei «ein bisschen ein Wermutstropfen, dass ich Flos zehn Kilometer nicht mehr live sehen kann».

In den Beckenwettbewerben hatte das Paar jeweils über 1500 Meter Freistil die Bronzemedaille gewonnen. Während Köhler nach ihren Rennen abreisen musste, hat der 23 Jahre alte Wellbrock im Freiwasser noch eine weitere Gelegenheit für eine Medaille. Einen Tipp traute sich Köhler aber nicht zu. «Freiwasser kann man keine Prognosen abgeben. Ich bin da sowieso kein Fan von», sagte sie. «Da ist alles drin, und wir schauen, was am Donnerstag bei rumkommt.»

Polens Regierung wirft Belarus kriminellen Entführungsversuch vor

WARSCHAU: Im Fall der belarussischen Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Konsequenzen für die Führung in Minsk gefordert. Er sprach von einem «kriminellen Versuch, eine Sportlerin zu entführen, die kritisch gegenüber dem belarussischen Regime eingestellt ist». Die «Aggression der belarussischen Sicherheitsdienste auf japanischem Gebiet» müsse auf «entschiedenen Widerspruch der internationalen Gemeinschaft stoßen», forderte der Regierungschef am Montagabend in einem Facebook-Beitrag. Morawiecki mahnte an, dass die Olympischen Spiele ein Symbol des Friedens und des Fairplays sein sollten.

Die Sprinterin aus Belarus (Weißrussland) war laut der Opposition ihres Landes einer drohenden Entführung aus dem Olympia-Austragungsland entkommen. Sie erhielt inzwischen in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum. Man sei bereit, ihr die Möglichkeit zu geben, ihre sportliche Karriere fortzusetzen, betonte Morawiecki. Es wird erwartet, dass die 24-Jährige bereits Mitte der Woche in Warschau eintrifft.

Polens Botschafter in Japan, Pawel Milewski, schrieb nach einem Treffen mit Timanowskaja bei Twitter: «Sie ist erschöpft, verängstigt, aber sehr dankbar für unsere Hilfe in dieser extrem schweren Zeit in ihrer Sportkarriere.» Polen werde in Kooperation mit der japanischen Regierung weiter dafür sorgen, dass die Athletin sich «sicher und geschützt» fühle.

RB Leipzig gegen Stuttgart und Bayern vor bis zu 23.500 Zuschauern

LEIPZIG: RB Leipzig kann in den ersten beiden Heimspielen der neuen Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart und den FC Bayern München auf die Unterstützung von bis zu 23.500 Zuschauern bauen. Wie der sächsische Fußballverein am Montagabend bekannt gab, wurde ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept des Clubs vom Leipziger Gesundheitsamt genehmigt. Damit wäre die Red-Bull-Arena, die nach dem Umbau 47.069 Zuschauer fasst, zu 50 Prozent ausgelastet. Allerdings darf die Sieben-Tage-Inzidenz am 20. August und 11. September die Marke von 35 nicht überschritten haben.

FIFA will mit Kampagne für psychische Probleme sensibilisieren

BERLIN: Mit einer Kampagne will der Fußball-Weltverband FIFA auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen und Betroffene dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Beteiligt an der am Montag vorgestellten Kampagne ist auch Teresa Enke, die Witwe des einstigen deutschen Nationaltorwarts Robert Enke. FIFA-Präsident Gianni Infantino dankte ihr ausdrücklich für ihre Mitarbeit. Robert Enke hatte 2009 wegen Depressionen Suizid begangen. Die nach ihm benannte Stiftung finanziert unter anderen die Erforschung und Behandlung von Depressionen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, der südostasiatische Staatenbund Asean sowie aktive und ehemalige Fußballerinnen und Fußballer unterstützen die Aktion.

Hannover 96 verpflichtet Börner nach Transferpoker und Quarantäne

HANNOVER: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat nach wochenlangen Verhandlungen und einer mehrtägigen Quarantäne endlich seinen Wunsch-Verteidiger Julian Börner verpflichtet. Nach Angaben des Vereins unterschrieb 30 Jahre alte Abwehrspieler vom englischen Club Sheffield Wednesday am Montag einen Zweijahresvertrag bei den Niedersachsen. Börner spielte vor seinem Wechsel nach England je fünf Jahre für Energie Cottbus und Arminia Bielefeld. Er musste in der vergangenen Woche noch in eine vorgeschriebene Quarantäne, ehe der Transfer abgeschlossen werden konnte.

Sprunggelenk- statt Knieverletzung: Wolfsburg lange ohne Otavio

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss wie befürchtet für längere Zeit auf seinen Abwehrspieler Paulo Otavio verzichten. Der 26 Jahre alte Brasilianer zog sich jedoch nicht wie zunächst gedacht eine Knieblessur, sondern eine «schwerwiegende Verletzung am rechten Sprunggelenk zu», teilten die Wolfsburger am Montag mit. Der Linksverteidiger war am Samstag bei der 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Atletico Madrid nach einem Zweikampf mit Rodrigo Riquelme am Boden liegen geblieben und mit bandagiertem Knie in ein Krankenhaus gebracht worden. Er werde dem VfL «auf unbestimmte Zeit fehlen», heißt es in der Mitteilung des Clubs.

DHfK-Handballer verlängern vorzeitig mit Trainer André Haber

LEIPZIG: André Haber bleibt bis 2025 Cheftrainer des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Der 35-Jährige verlängerte seinen 2022 auslaufenden Kontrakt vorzeitig um drei Jahre. Das gab der Verein am Montag bekannt. «In den letzten drei Jahren hat sich unsere Mannschaft unter der Führung von André und seinem Trainer- und Betreuerteam Schritt für Schritt weiterentwickelt, viele Spieler haben individuell einen Sprung nach vorn gemacht und auch André optimiert seine Arbeit ständig. Folgerichtig wollen wir mit ihm als Cheftrainer mittel- und langfristig unsere Zukunft gestalten», begründete Geschäftsführer Karsten Günther. Haber ist seit Oktober 2018 Chefcoach des SC DHfK Handball.