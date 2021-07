Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

IOC ändert olympisches Motto und fügt «gemeinsam» hinzu

TOKIO: Das olympische Motto hat Zuwachs bekommen. Künftig heißt es nicht mehr nur «schneller, höher, stärker», sondern «schneller, höher, stärker - gemeinsam». Diese ursprünglich von IOC-Präsident Thomas Bach vorgeschlagene Erweiterung beschloss die 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag in Tokio. Die olympische Charta wird nun entsprechend geändert. Das bisherige Motto (Latein: «citius, altius, fortius» - neu: «citius, altius, fortius - communis») geht auf einen Vorschlag von Pierre de Coubertin, dem Gründervater der modernen Olympischen Spiele zurück.

Bachs begründete seine Idee zur Änderung des Mottos mit einer stärkeren Verpflichtung zu mehr Solidarität. Niemand könne die Herausforderungen der modernen Welt mehr allein bewältigen, hatte der 67-Jährige erklärt.

Alpine-Chef: Alonso empfiehlt sich für Vertragsverlängerung

BERLIN: Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat gute Chancen, auch im kommenden Jahr für das Alpine-Team in der Motorsport-Königsklasse zu fahren. «Er tut alles dafür, dass ich erwäge, diese vertragliche Option zu ziehen», sagte Geschäftsführer Laurent Rossi bei BBC-Sport. Der 39 Jahre alte Spanier hat derzeit einen Einjahresvertrag, der Rennstall kann aber eine Verlängerungsoption ziehen.

Rossi ist mit der Performance Alonsos in dieser Saison bisher sehr zufrieden. «Er ist so schnell wie eh und je. Er holt sicherlich das Beste aus dem Auto heraus. Das Auto ist nicht unglaublich schnell und er schafft es immer noch, einige superheiße Runden zu fahren», sagte Rossi.

Alonso kehrte in dieser Saison nach zwei Jahren Formel-1-Auszeit zurück. Alonso, der am 29. Juli 40 Jahre alt wird, belegt mit 26 Punkten derzeit den elften Platz in der WM-Wertung, sein Teamkollege Esteban Ocon ist mit 14 Zählern auf Platz 13 einsortiert.

«La Repubblica»: Pandemie macht Olympia in Tokio zu mühsamen Spielen

ROM: Zu den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen in Tokio schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica»:

«Es stimmt nicht, dass die Olympischen Spiele der größte Traum eines Sportlers sind. Es kommt auf den Sportler und vor allem auf die Sportart an (...) Und jetzt gibt es auch noch die Variante Tokio. Dies sind sehr schwierige Spiele. (...). Die Pandemie hat die Logistik und den Geist der mühsamsten Ausgabe des modernen Zeitalters durcheinandergebracht. (...) Einschränkungen, Kontrollen, (Kontakt-Nach-)Verfolgung, Tests, ein genau auf den Zeitpunkt der (sportlichen) Performance begrenzter Aufenthalt, um das Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Die Öffentlichkeit ist nicht da und wird es auch nicht sein (außer bei einigen Radsportveranstaltungen). Für manche lohnt es sich nicht.»

Prognose mit Corona-Aber: Deutschland holt weniger Medaillen

TOKIO: So ganz sicher sind sich die Analysten ihrer Sache selbst nicht bei der Vorhersage für die erfolgreichsten Olympia-Nationen in Tokio - tritt die Prognose aber ein, schneidet Deutschland deutlich schlechter ab als noch 2016 in Rio de Janeiro. Der amerikanische Daten- und Analysedienst Gracenote sagte vor dem Start in die Olympischen Spiele für das deutsche Team insgesamt 35 Medaillen voraus und damit sieben Plaketten weniger als bei der Rio-Ausgabe. Der Haken: Corona. «Wegen des Einflusses der globalen Covid-19-Pandemie sind die Olympischen Spiele in Tokio potenziell unvorhersagbarer als normal», heißt es ganz oben in der Mitteilung.

China ist für den Anbieter deswegen der ganz große Unbekannte, weil viele Athletinnen und Athleten aus dem Reich der Mitte seit Beginn der Pandemie an gar keinen gewerteten Wettkämpfen mehr teilgenommen haben. Ob das Land daher auf die prognostizierten 66 Podestplätze und Rang drei des Medaillenspiegels kommt oder doch viel mehr gewinnt und die Sportlerinnen und Sportler aus Russland von Rang zwei hinter den USA verdrängt, ist auch für Gracenote eine offene Frage. Den Amerikanern trauen die Analysten deutlich weniger Medaillen zu als noch vor fünf Jahren, mit 96 Auszeichnungen aber noch immer mehr als allen anderen. In Rio hatten die USA 121 Medaillen geholt.

Vielversprechend ist die Vorhersage für alle Fans niederländischer Sportlerinnen und Sportler: Nach 19 Medaillen in Rio soll es dieses Mal sprunghaft zu 48 Podestplätzen kommen. Wenn das doch nur sicher wäre.

Wellbrock vor Olympia: «Besser aufgestellt als vor ein paar Jahren»

TOKIO: Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock ist zuversichtlich, dass die Serie von zwei Olympischen Spielen ohne Medaille für die deutschen Beckenschwimmer in Tokio zu Ende geht. «Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Durststrecke jetzt enden kann», sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben ganz gut gearbeitet im Verband und sind da meiner Meinung nach jetzt besser aufgestellt als vor ein paar Jahren. Deswegen wird das Ganze jetzt auch wieder erfolgreicher werden.»

Langstreckenspezialist Wellbrock zählt gleich in mehreren Rennen zu den Medaillenkandidaten. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg trainiert, gewann bei der WM in Südkorea 2019 Gold über 1500 Meter Freistil im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser. Zudem hat Wellbrock auch über 800 Meter gute Aussichten.

Zukunft von Basketball-Bundestrainer Rödl nach Olympia offen

TOKIO: Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Tokio hat sich Henrik Rödl sehr zurückhaltend über seine Zukunft als Basketball-Bundestrainer geäußert. «Wir werden uns nach den Olympischen Spielen zusammensetzen und dann sehen, ob und wie man weiter zusammenarbeiten kann. Mehr steht im Moment nicht fest. Ich gehe davon aus, dass dieses Gespräch stattfindet», sagte der 52-Jährige der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag). In Japan trifft sein Team in der Vorrunde auf Italien, Australien und Nigeria.

Rödls Vertrag endet nach dem olympischen Basketball-Turnier. «Ob es danach weitergeht oder nicht, war aus meiner Sicht immer offen», sagte der Chefcoach. In Gespräche mit einem möglichen Nachfolger John Patrick sei er nicht involviert gewesen, er habe die Spekulationen aber zur Kenntnis genommen. «In dem Augenblick ist das nicht schön, aber noch mal: Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und darüber reden, wie es weitergeht», sagte Rödl. Aktuell widme er sich voll und ganz der Mannschaft.

Bahnrad-Coach Uibel warnt vor heftigen Bedingungen - «Sehr belastend»

FRANKFURT/ODER: Bahnrad-Bundestrainer Detlef Uibel stellt seine Athleten wenige Tage vor dem Abflug zu den Olympischen Spielen auf komplizierte Verhältnisse in Japan ein. «Die Bedingungen vor Ort schrecken schon ab und werden für alle sehr belastend werden. Da müssen alle mental sehr stark sein. Andererseits kommt mit den Olympischen Spielen nach zwei Jahren der Qualifikation und einem Jahr Warten endlich der Olympia-Zyklus zu einem Ende, deshalb freue ich mich mit den Sportlerinnen und Sportlern auf das große Ziel», sagte der 62-Jährige im Trainingslager in Frankfurt/Oder.

Sportlich sei seine Mannschaft gerüstet für die Wettkämpfe, die ab 2. August im etwa 120 Kilometer von Tokio entfernten Izu stattfinden. «Es geht peu á peu in die richtige Richtung, alle sind sehr fokussiert», sagte Uibel, der vor allem bei den Frauen mit der Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze aus Cottbus und Doppel-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich aus Dassow zwei Medaillenanwärterinnen im Team hat. «Im Teamsprint der Frauen haben wir große Ziele. Als amtierende Weltmeister wollen wir natürlich um die Goldmedaille fahren», sagte Uibel, der von seinen sechsten Olympischen Spielen «gern zwei bis drei Medaillen» mit nach Hause bringen würde.

Die zuletzt nicht mehr so erfolgsverwöhnten deutschen Teamsprint-Männer mit Timo Bichler (Dudenhofen), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) zeigen sich nach Platz fünf bei den Spielen in Rio de Janeiro und Rang sechs bei der Heim-WM 2020 in Berlin vorsichtig optimistisch. «Wir haben eine ganz gute Ausgangsposition. Wir sind nicht in der Favoritenrolle, wie zum Beispiel 2012 in London. Wir können eigentlich nur dazugewinnen - darin liegt schon eine Chance. Ich lasse mir die Hoffnung nicht nehmen, dass in Tokio was gehen könnte», sagte Maximilian Levy. Der 34-Jährige erlebt seine vierten Spiele und hat neben Silber 2012 im Keirin bereits 2008 und 2012 Bronze im Teamsprint gewonnen.

Neun weitere Corona-Fälle bei Olympia - Ein Athlet betroffen

TOKIO: Vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio haben die Organisatoren neun weitere Corona-Fälle registriert. Darunter sei ein Athlet im olympischen Dorf, teilte das Organisationskomitee in seinem am Dienstagmorgen veröffentlichten Corona-Tagesbericht. Die Zahl der seit 1. Juli ermittelten positiven Tests stieg damit insgesamt auf 67. Bereits am Montag hatte das Nationale Olympische Komitee Tschechiens mitgeteilt, dass Beachvolleyballspieler Ondrej Perusic positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Der 26-Jährige wurde zur Isolation in ein für solche Fälle bestimmtes Hotel gebracht.

Zu den 67 durch die Organisatoren ermittelten Corona-Fällen kommen noch vier von den Präfekturen gemeldete positive Tests. Die regionalen Behörden sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Bericht über Corona-Fälle in Bezug auf die Sommerspiele zu erstatten.

Bei der im Olympia-Trainingslager der US-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getesteten Turnerin handelt es sich um Kara Eaker. Das bestätigte ihr Trainer Al Fong der Nachrichtenagentur AP. Die 18 Jahre alte Eaker befand sich noch nicht in Tokio, sondern zunächst nur zur Vorbereitung in der japanischen Stadt Inzai. Eaker ist bei den Amerikanerinnen um Superstar Simone Biles als Reserve-Athletin vorgesehen.

Am Sonntag waren von den Organisatoren positive Tests bei drei Athleten bekanntgegeben worden. Betroffen waren unter anderem zwei Fußballer aus dem südafrikanischen Team, die bereits im olympischen Dorf wohnten.

DOSB-Sportchef Schimmelpfennig: «Schwächeres Abschneiden» als 2016

TOKIO: Dem Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig fällt es schwer, eine Vorhersage zum sportlichen Abscheiden des deutschen Teams bei den Olympischen Spielen in Tokio zu machen. «Das ist offen, auch wegen der nicht abzuschätzenden Auswirkungen der Pandemie», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Die internationalen Prognosen weisen eher auf ein schwächeres Abschneiden als in Rio hin.» Deutschland hatte vor vier Jahren in Rio 42 Medaillen gewonnen.

Abgesehen davon ist seine allgemeine Erwartungshaltung vor der olympischen Eröffnungsfeier am Freitag durch die massiven Corona-Einschränkungen getrübt. «Es wird deutlich steriler und weniger stimmungsreich sein», sagte Schimmelpfennig. «Das bedeutendste Sportfest der Welt wird viel von seinem Reiz vermissen lassen.»

Basketballer Voigtmann: Team-Vorbereitung «die reinste Katastrophe»

MÜNCHEN: Für Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann war die Zeit vor Olympia für das deutsche Team nach dem Wirbel um Joshiko Saibou und dem Fehlen von NBA-Star Dennis Schröder alles andere als optimal. «Das war die reinste Katastrophe, was da alles gegen uns gelaufen ist. Zum Teil selbstverschuldet, zum Teil unverschuldet. Aber wir haben das einzig mögliche getan und uns auf unser Ding konzentriert», sagte der Center der DBB-Auswahl in einem Interview der «Mediengruppe Münchner Merkur tz».

«Aber ich glaube auch, dass diese Mannschaft ein guter Mix aus neuen Leuten und Leuten mit Erfahrung ist», betonte Voigtmann. «Und in der vor allem jeder seine Rolle gefunden und angenommen hat. Wenn das der Fall ist, passiert meistens etwas Gutes. Wenn dir ein Fehler passiert, bügeln ihn andere aus.»

Was der DBB im Fall Saibou gemacht habe, wolle er «eigentlich nicht kommentieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber hätte es eine klare Aussage gegeben, dann wäre mein Statement vielleicht gar nicht notwendig gewesen», meinte der bei ZSKA Moskau spielende Voigtmann. Mitte Juni hatte er deutlich gemacht, dass er auf eine weitere öffentliche Distanzierung des Rückkehrers setze und auch seine Zukunft im Nationalteam vom weiteren Verlauf abhängig mache.

Der 31 Jahre alte Saibou hatte im vergangenen Jahr an Demonstrationen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilgenommen. Bei den Veranstaltungen waren auch Anhänger von Verschwörungstheorien und rechte Gruppierungen dabei. In der Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier vom 28. Juni bis 4. Juli in Split war Saibou dann aber von Bundestrainer Henrik Rödl für das Nationalteam nominiert worden. Die Mannschaft hatte sich dort mit dem Turniersieg für die am 23. Juli beginnenden Sommerspiele in Tokio qualifiziert.

US-Turnerin Eaker positiv auf Coronavirus getestet

TOKIO: Bei der im Olympia-Trainingslager der US-Mannschaft positiv auf das Coronavirus getesteten Turnerin handelt es sich um Kara Eaker.

Das bestätigte ihr Trainer Al Fong der Nachrichtenagentur AP. Der amerikanische Turnverband hatte zuvor am Montag keinen Namen genannt. Die 18 Jahre alte Eaker befand sich noch nicht in Tokio, sondern zunächst nur zur Vorbereitung in der japanischen Stadt Inzai. Eaker ist bei den Amerikanerinnen um Superstar Simone Biles als Reserve-Athletin vorgesehen und musste sich in Isolation begeben. Die Turnerin, die vor zwei Monaten bereits geimpft wurde, ist der erste positive Corona-Fall in der US-Mannschaft in Japan.

Rückschläge für US-Basketballteams: LaVine fraglich, Samuelson raus

LAS VEGAS: Der US-Basketballverband muss in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele weitere Corona-Rückschläge hinnehmen und zumindest vorerst auf NBA-Profi Zach LaVine verzichten. Für WNBA-Profi Katie Lou Samuelson aus dem 3x3-Basketballteam des Landes ist die Reise nach Japan schon endgültig hinfällig, weil sie noch in Las Vegas positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

LaVine von den Chicago Bulls sei «aus Vorsicht» im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Der 26-Jährige konnte am Montag (Ortszeit) nicht mit dem Team um Kevin Durant aufbrechen. Man hoffe aber, dass er nachreisen könne.

LaVine wäre der dritte prominente Ausfall im Männer-Team. Bradley Beal von den Washington Wizards verpasst Olympia aus Corona-Gründen, Kevin Love ist verletzt und nicht mehr im Kader. Ebenfalls nicht mit nach Japan gereist sind Khris Middleton, Jrue Holiday und Devin Booker. Die drei stehen mit ihren Teams Milwaukee Bucks (Middleton und Holiday) und Phoenix Suns (Booker) noch in den NBA-Finals und spielen um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt.

Auch ohne Olympia-Feeling: Schachmann hofft auf Medaillen-Chance

TOKIO: Der deutsche Straßenradmeister Maximilian Schachmann hat sich damit abgefunden, dass bei den olympischen Rennen keine Zuschauer an der Strecke stehen werden. «Es wird sicher nicht möglich sein, dass so Olympia-Feeling aufkommt», sagt Deutschlands Medaillenhoffnung im Interview der Deutschen Presse-Agentur, betont aber zugleich: «Aber sind wir doch einfach froh, dass wir überhaupt Olympische Spiele erleben. Ich denke, das ist derzeit nicht selbstverständlich. Deshalb sehe ich das fehlende Feeling als einen Preis, den wir sicher gerne bezahlen.»

Schachmann ist bereits seit über einer Woche in Tokio und hat sich explizit auf Olympia vorbereitet. Dafür verzichtete er auch auf einen Start bei der Tour de France. Dem 27-jährigen Berliner werden aus deutscher Sicht die größten Chancen eingeräumt. «Ich bin ganz sicher nicht der Topfavorit, aber auch nicht völlig chancenlos. Ich gehe ambitioniert in das Rennen und werde alles geben», sagt der Paris-Nizza-Gewinner.

Schachmann hat sich in den letzten Wochen im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada auf den schweren Olympia-Kurs mit fast 5000 Höhenmetern vorbereitet. «Wenn man den Zahlen und dem Körpergefühl vertrauen kann, sollte die Form ganz okay sein», sagt der Olympia-Debütant.

Bach: Olympia in Tokio gibt «Menschen Vertrauen in die Zukunft»

TOKIO: IOC-Chef Thomas Bach hält die Olympischen Spiele in Tokio für ein wichtiges Signal in der Corona-Pandemie. Olympia werde «den Menschen Vertrauen in die Zukunft geben», sagte der 67-Jährige am Dienstag in Japans Hauptstadt zum Auftakt der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees. Die um ein Jahr verschobenen Sommerspiele werden trotz anhaltender Corona-Sorgen in Tokio ausgetragen. «Wir hatten jeden Tag Zweifel», bekannte Bach und berichtete von «schlaflosen Nächten».

Zu Beginn der Session hielten die IOC-Mitglieder eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie ab. Sich nach langen Monaten wieder persönlich wiederzusehen, sei «ein sehr spezielles und emotionales Gefühl», sagte Bach. Nun sei die olympische Bühne für die Athleten bereitet, «um zu strahlen und die Welt zu inspirieren».

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga, der wegen seiner Corona-Politik in der Kritik steht, sprach in seinem Grußwort von einem «Ausgang nach einem langen Tunnel». Die Bedeutung der Spiele von Tokio werde durch die schwierigen Umstände «weder belastet noch verringert», beteuerte Suga. Man werde die Gesundheit und Sicherheit der japanischen Bevölkerung ebenso schützen wie die der Olympia-Gäste aus dem Ausland.

Auch Tokios Gouverneurin Yuriko Koike versprach, Olympia und die danach folgenden Paralympics zu einem Erfolg machen zu wollen. Wegen der besorgniserregenden Corona-Lage in Japan und vielen anderen Ländern stehen die Olympia-Macher von Tokio seit langem in der Kritik. Für den gesamten Zeitraum der Sommerspiele gilt in der Metropole der Corona-Notstand, Zuschauer sind in den Arenen nicht zugelassen.

Arminia Bielefeld verpflichtet Ex-Schalker Schöpf

BIELEFELD: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld geht mit dem österreichischen Nationalspieler Alessandro Schöpf in die neue Saison. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Absteiger FC Schalke 04, teilte die Arminia am Montagabend mit. Schöpf, der bei der EM zweimal im ÖFB-Nationalteam eingesetzt wurde, unterschrieb bei den Ostwestfalen einen Zweijahresvertrag.

«Mit Alessandro gewinnen wir einen Spieler, der laufstark und technisch versiert ist - dazu hat er 112 Mal in der Bundesliga auf dem Platz gestanden und ist ein erfahrener Spieler», sagte Cheftrainer Frank Kramer. «Wir sind überzeugt, dass er unserem Mittelfeld wichtige Impulse geben kann und wir uns durch ihn verbessern. Wir sind sehr froh, dass er nun bei uns an Bord ist.»

Schöpf freut sich auf diese neue Herausforderung und kann sich «total mit ihr identifizieren. Ich habe mit Schalke im Pokal erlebt, welche Stimmung in der SchücoArena herrscht und freue mich daher sehr auf die Stadt und die Fans», meinte der Österreicher.