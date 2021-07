Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.21 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Hanning über fehlende Zuschauer bei Olympia: «Großer Mist»

HERZOGENAURACH: DHB-Vizepräsident Bob Hanning bedauert den Zuschauer-Ausschluss bei den Olympischen Spielen in Tokio, zeigt jedoch Verständnis für diese Entscheidung. «Das ist natürlich großer Mist, dass wir vor Betonklötzen Olympische Spiele spielen müssen. Aber es ist der Zeit geschuldet», sagte der stellvertretende Chef des Deutschen Handballbundes am Dienstagmorgen im ZDF-«Morgenmagazin». «Die Athleten sind froh, dass sie spielen dürfen und dass sie an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Dafür haben sie so eine lange Zeit so hart gearbeitet, von daher werden sie sich zurechtruckeln.»

Die Organisatoren hatten vergangene Woche beschlossen, dass wegen der Coronavirus-Pandemie auch einheimische Zuschauer von den Wettbewerben in Tokio ausgeschlossen sein werden. Während Olympia wird in der japanischen Hauptstadt erneut der Corona-Notstand herrschen.

«Im Olympischen Dorf wird es Schritt für Schritt sicher etwas entspannter werden. Wir fahren mit einem sehr, sehr guten Gefühl», sagte Hanning. «Alle Spieler sind doppelt geimpft.»

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason fliegt an diesem Mittwoch zu den Sommerspielen nach Japan. In einem einwöchigen Trainingslager in Tokushima bereiten sich die deutschen Handballer auf das olympische Turnier vor, ehe es am 24. Juli zum Auftakt gegen Europameister Spanien geht. «Ich finde es ganz gut, dass wir eine so brutal starke Gruppe haben - gerade mit Frankreich und Norwegen und Spanien», sagte Hanning. Das deutsche Team trifft in der Vorrunde zudem auf Brasilien sowie Argentinien und peilt eine Medaille an.

«Erschüttert»: Formel-1-Fahrer Norris wird bei EM-Finale Uhr geklaut

LONDON: Dem britischen Formel-1-Fahrer Lando Norris ist nach einem Besuch des EM-Finals im Londoner Wembley-Stadion nach Angaben seines Teams eine Uhr gestohlen worden. Es habe «einen Vorfall» gegeben, teilte McLaren am Montagabend mit, es sei nun eine Angelegenheit der Polizei. «Zum Glück ist Lando unverletzt geblieben, er ist aber verständlicherweise erschüttert. Das Team unterstützt Lando und wir sind sicher, dass Rennfans ihm wie wir das Beste für den britischen Grand Prix an diesem Wochenende wünschen.»

Norris hatte am Sonntagabend die Niederlage Englands im Elfmeterschießen des EM-Finals gegen Italien (2:3) im Stadion gesehen. Rund um das Spiel war es sowohl vor als auch in der Arena zu Ausschreitungen gekommen. Am kommenden Wochenende steht in der Formel 1 der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an.

IOC-Chef Bach: Tokio «am besten vorbereitete» Olympia-Stadt

TOKIO: Tokio ist nach den Worten des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, der «am besten vorbereitete» Olympia-Gastgeber der Geschichte. Am Tag der Eröffnung des Athletendorfes in der japanischen Hauptstadt lobte Bach bei einem Treffen mit Japans Organisationschefin Seiko Hashimoto am Dienstag die Gastgeber für ihren «fantastischen Job bei den Vorbereitungen».

Dies sei umso bemerkenswerter angesichts der «schwierigen Umstände». Nach seiner dreitägigen Quarantäne nach Ankunft in Tokio war es das erste Mal, dass sich Bach mit Hashimoto persönlich traf. Beide saßen in Begleitung weiterer Offizieller mit Abstand gegenüber voneinander mit Masken und durchsichtigen Plastiktrennwänden an den Tischen.

In den verbleibenden zehn Tagen bis zur Eröffnung der Spiele gebe es noch «viel Arbeit zu tun», sagte Bach. «Unsere Aufgabe ist erst abgeschlossen, wenn die Athleten Tokio verlassen haben». Japan könne «stolz» auf das bereits Erreichte sein, lobte Bach die japanischen Gastgeber. Alle Beteiligten fühlten sich «wie Athleten», so Bach.

Die Bühne sei bereitet, jetzt gelte es, nach langen Vorbereitungen das «Beste zu zeigen». Gemeinsam wolle man für die Athleten weiter arbeiten, um diese Spiele und die Paralympics zu einem «schlagenden Erfolg für Tokio und die gesamte weltweite Olympische Bewegung zu machen», sagte Bach. Japans Bürger könnten darauf vertrauen, dass die Spiele dank strengster Maßnahmen für alle «sicher» sein werden.

Tokio - schon 1964 Olympia-Gastgeber

TOKIO: Mit mehr als 37 Millionen Einwohnern bildet der Großraum Tokio nach UN-Angaben die derzeit größte Metropole der Welt - vor Neu Delhi (Indien) und Shanghai (China). Bis dahin ein unbedeutendes Fischerdorf, wurde Tokio 1869 zur Kaiserresidenz. Die Stadt im Osten von Japans Hauptinsel Honshu gehört heute neben London und New York zu den wichtigsten Finanz- und Handelszentren.

Trotz der enormen Bevölkerungsdichte ist die Kriminalitätsrate im internationalen Vergleich äußerst gering. Knapper Wohnraum und die andauernde Erdbebengefahr gehören zu den größten Problemen. In Tokio lebt mehr als ein Viertel der japanischen Gesamtbevölkerung.

Über 5000 Teilnehmer aus 93 Ländern waren 1964 zu Gast, als die Olympischen Sommerspiele ebenfalls in Tokio und damit zum ersten Mal auf dem asiatischen Kontinent stattfanden. 2021 stehen die bereits um ein Jahr verschobenen Spiele ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Nachdem die Gastgeber angesichts wieder steigender Infektionen den Notstand ausgerufen hatten, beschlossen die Olympia-Organisatoren, Zuschauer von den Wettbewerben in Japans Hauptstadt auszuschließen.

US-Basketballer vor Olympia mit erneuter Niederlage in Testspiel

LAS VEGAS: In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele haben die Basketballer der USA zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren. Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 83:91 gegen Australien. Die deutsche Gruppe B in Tokio entpuppt sich damit immer mehr zur Hammergruppe, neben Nigeria und Australien trifft das Team in Japan auch noch auf Italien.

Seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben war die Pleite in Las Vegas erst die vierte Niederlage in nun 58 Test-Partien. «Wir arbeiten noch daran, ein Team zu werden», sagte NBA-Star Damian Lillard von den Portland Trail Blazers nach der Begegnung, in der er mit 22 Punkten bester Werfer für Team USA war. Kevin Durant von den Brooklyn Nets kam auf 17 Punkte, Bradley Beal von den Washington Wizards auf zwölf.

Trainer Gregg Popovich wirkte bei der Pressekonferenz nach der Partie angefressen und lieferte sich ein Wortgefecht mit einem Journalisten, beharrte aber darauf, zufrieden gewesen zu sein mit seiner Mannschaft. «Wir sind besser gewesen heute, ich habe mich gefreut über das, was ich gesehen habe», sagte der 72-Jährige, der in der NBA die San Antonio Spurs trainiert. «In der zweiten Halbzeit sind wir müde geworden.»

Zur Halbzeit hatten die USA noch 46:35 geführt gegen die Australier um Patty Mills von den Spurs, der am Ende auf 22 Punkte kam, Joe Ingles von den Utah Jazz (17 Punkte) und Matisse Thybulle (12) von den Philadelphia 76ers. «Wir werden uns das anschauen und daraus lernen», sagte Popovich. Vor dem Olympia-Auftakt gegen Frankreich testen die USA noch gegen Argentinien, erneut gegen Australien und zum Abschluss gegen Weltmeister Spanien.

Olympisches Dorf öffnet in Tokio - Weiter Sorgen wegen Pandemie

TOKIO: Zehn Tage vor Beginn der Olympischen Spiele hat das Athletendorf in Tokio geöffnet. Der normalerweise fröhliche Countdown-Beginn wurde am Dienstag überschattet von der andauernden Sorge vieler Menschen im Gastgeberland vor einer Ausbreitung des Coronavirus durch das Mega-Sportspektakel. Am Vortag war der nunmehr vierte Notstand in der Olympia-Stadt in Kraft getreten und wird bis vorläufig zum 22. August - also bis nach Ende der Spiele - andauern.

Rund 18.000 Athleten und Offizielle werden in den 21 Gebäuden innerhalb des 44 Hektar großen Olympischen Dorfes in der Bucht von Tokio wohnen. Immer mehr Delegationen sind bereits in Japan angekommen, bis Ende dieser Woche werden es voraussichtlich mehr als 2200 Teilnehmer sein. Es wurden bereits zwei Mitglieder des Teams aus Uganda, ein serbischer Athlet und ein Mitglied der israelischen Delegation positiv auf das Virus getestet. Dies schürte noch die weit verbreitete Sorge in Japan vor einer Ausbreitung des Virus.

Normalerweise ist das Athletendorf die Partyzone und Begegnungsstätte für die Sportlerinnen und Sportler aller Länder. Doch in Tokio erwartet die Olympioniken eine gänzlich andere Atmosphäre voller strenger Regeln. So müssen sie stets mindestens zwei Meter Abstand halten, und das auch beim Essen. Kontakte sollen die Athletinnen und Athleten reduzieren, sich weder umarmen noch die Hände schütteln, und sich nur möglichst nur für kurze Zeit in der Mensa aufhalten.

Alkohol dürfen sie nur auf ihren Zimmern trinken, in öffentlichen Bereichen ist das verboten. Auch müssen sie außerhalb ihrer eigenen Zimmer stets Masken tragen. Kontakte zur einheimischen Bevölkerung sind genauso untersagt wie touristische Ausflüge. Erst wenige Tage vor ihrem ersten Wettkampf dürfen sie ins Dorf einziehen, spätestens zwei Tage nach ihrem letzten Einsatz sollen sie wieder abreisen.

U21-Europameister Jakobs wechselt nach Monaco - Olympia-Verzicht

KÖLN: U21-Europameister Ismail Jakobs wechselt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zur AS Monaco und verzichtet deswegen auf die Olympischen Spiele in Tokio. Wie der französische Erstligist und die Kölner am Montag mitteilten, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag bis 2026. Über die Transfermodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es. Am Abend teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit, dass Jakobs wegen des Vereinswechsels nicht mit nach Japan reist. Das deutsche Team bricht mit nun noch 18 Spielern nach Fernost auf.

Bayer Leverkusen verpflichtet Mitchel Bakker

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den niederländischen Linksverteidiger Mitchel Bakker von Paris Saint-Germain verpflichtet. Wie der Verein am Montagabend bekanntgab, unterschrieb der U21-Nationalspieler einen Vertrag bis 2025. Nach Informationen der französischen «L'Equipe» soll PSG aber eine Rückkaufoption für den 21-Jährigen haben. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt.

Argentinier de Paul wechselt von Udinese Calcio zu Atlético Madrid

MADRID: Der spanische Fußball-Topclub Atlético Madrid hat den argentinischen Nationalspieler Rodrigo de Paul verpflichtet. Man habe mit dem italienischen Verein Udinese Calcio eine Einigung über den Transfer des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers erzielt, teilte Atlético am Montag mit. De Paul werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde vorerst nichts bekannt. De Paul hatte am Samstag an der Seite von Superstar Lionel Messi die Copa América für Argentinien gewonnen.

Tausende Fans feiern neuen Europameister Italien in Rom

ROM: Der neue Fußball-Europameister Italien ist in Rom von Tausenden Fans begeistert empfangen und bejubelt worden. Zahlreiche Menschen säumten am Montagabend die Straßen der italienischen Hauptstadt, durch die der Mannschaftsbus mit dem Team von Trainer Roberto Mancini fuhr. Die Menschen schwenkten Fahnen, jubelten den Spielern zu und applaudierten. Das Team war zunächst von Staatspräsident Sergio Mattarella empfangen worden, anschließend stand noch ein Treffen mit Regierungschef Mario Draghi an. Anschließend sollte die Mannschaft mit einem offenen Bus durch die Stadt fahren und den Pokal ihren Fans präsentieren.

Kohlschreiber bei Hamburger Tennisturnier im Achtelfinale

HAMBURG: Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht bei seiner 17. Teilnahme am Hamburger ATP-Turnier nach starker kämpferischer Leistung im Achtelfinale. Der 37 Jahre alte Augsburger besiegte am Montag in der ersten Runde den Spanier Jaume Munar 7:6 (7:5), 6:4. Der an Nummer 117 der Weltrangliste notierte Profi war am ersten Tag der Veranstaltung der einzige Deutsche im Einsatz.

Viertligist erteilt Stadionverbot wegen rassistischer Beleidigung

LONDON: Nach rassistischen Beleidigungen gegen die englischen EM-Fehlschützen im Internet hat der Londoner Fußball-Viertligist Leyton Orient einen Fan mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt. Dem Verein seien die Handlungen des Anhängers auf Twitter gemeldet worden, daraufhin habe der Club rasch gehandelt, teilte Leyton Orient am Montag mit. «Der Club ist sehr stolz auf seine vielfältige Geschichte und arbeitet weiterhin mit lokalen Behörden und Gremien zusammen, um Veränderungen herbeizuführen», hieß es. Dem Fan sei die Gebühr für die Dauerkarte in der neuen Saison erstattet worden.

Kölns Abwehrspieler Bornauw erleidet Mittelhandbruch

KÖLN: Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat im Testspiel am Samstag beim Drittligisten MSV Duisburg (1:1) einen Bruch der rechten Mittelhand erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Nach Vereinsangaben wird der vom VfL Wolfsburg umworbene Belgier mit einer Schiene aber schon in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen können. Bornauw hatte Köln mit seinem Tor in der 86. Minute des letzten Saisonspiels gegen Schalke in die Relegation geköpft, in der der FC gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt schaffte.

Gelb-Träger Pogacar zu Doping-Fragen: Nicht verärgert oder angepisst

ANDORRA LA VELLA: Tour-de-France-Titelverteidiger Tadej Pogacar kann die Doping-Nachfragen an seine Person nachvollziehen. «Ich bin nicht verärgert oder angepisst. Es sind unbequeme Fragen, weil die Geschichte unseres Sports sehr schlecht ist. Ich verstehe all die Fragen. Ich habe dafür keine Antworten vorbereitet, weil ich es einfach liebe, auf meinem Fahrrad zu fahren», sagte der 22 Jahre alte Slowene am Montag in Andorra la Vella. Er könne nur «aus ganzem Herzen» sagen, «dass ich aus einer guten Familie komme», fügte der Gesamtführende am Ruhetag an.