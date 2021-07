Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.21 | Aktualisiert um: 12:35 | Überblick

Keine Formel 1 in Melbourne: Großer Preis von Australien abgesagt

MELBOURNE: Das wegen der Corona-Pandemie zunächst von März auf November verschobenene Formel-1-Rennen in Melbourne ist endgültig abgesagt worden. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt. Der schon im Vorjahr kurzfristig ausgefallene Große Preis von Australien könne aufgrund der strengen Quarantäne-Beschränkungen und der daraus entstehenden logistischen Herausforderungen auch 2021 nicht stattfinden, hieß es bei einer Pressekonferenz.

«Während es enttäuschend ist, dass wir in dieser Saison nicht in Australien fahren können, sind wir zuversichtlich, dass wir die geplanten 23 Rennen 2021 trotzdem durchführen können», sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einer Mitteilung. Die Formel 1 habe «eine Reihe von Optionen» als Ersatz für den Grand Prix, der eigentlich am 21 November in der Metropole stattfinden sollte. In «den kommenden Wochen» solle eine Lösung präsentiert werden, hieß es.

Während der Corona-Pandemie ist das Rennen in Australien, das unter normalen Umständen zuletzt immer den Saisonauftakt bildete, bereits der dritte Grand Prix, der in diesem Jahr nicht ausgetragen werden kann. Zuvor wurden wegen Corona-Beschränkungen schon die WM-Läufe im kanadischen Montreal und Singapur abgesagt. Dafür kam ein zweites Rennen in Österreich in den Kalender, außerdem ist im Oktober noch ein Stopp in Istanbul geplant. Auch dieser musste wegen hoher Corona-Zahlen schon einmal verschoben werden.

Auch das geplante Motorrad-Grand-Prix-Rennen in Australien musste abgesagt werden. Das Event war vom 22. bis 24. Oktober auf Phillip Island vorgesehen und konnte bereits 2020 nicht stattfinden.

Ringer-Ass Stäbler hofft auf Zuschauer bei Olympia in Tokio

STUTTGART: Der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler hält die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) für richtig und hofft, dass zumindest einheimische Zuschauer zu den Wettkämpfen in Japan zugelassen werden. «Ich habe als einer der ersten gesagt, dass die Athleten geimpft werden sollen und die Spiele stattfinden müssen. Und ich sehe es immer noch so», sagte der 32-Jährige. «Ich bin überzeugt, dass Olympische Spiele ähnlich wie große Fußball-Events so viele Menschen berühren, mitnehmen und glücklich machen können. Sie können Millionen Menschen einen Mehrwert geben - gerade in dieser Zeit. Und sei es nur am Fernseher zuhause im Wohnzimmer.»

Er wünsche sich «von ganzem Herzen», dass aber zumindest Teile der einheimischen Bevölkerung bei den Titelkämpfen in Tokio live vor Ort mitfiebern können. «Wenn von 10.000 Plätzen wenigstens 5000 belegt sind, hast du schon eine ganz andere Stimmung», sagte Stäbler. Bei der Ringer-EM in Polen im April, die für den Schwaben bereits nach einer Runde beendet war, waren keine Zuschauer zugelassen. «Das war so schlimm für mich. Das hätte ich vorher nicht erwartet. Es gab null Atmosphäre, null Anspannung, null Adrenalin», sagte der deutsche Vorzeigeringer. «Es war wie im Training und ich nicht im Modus.»

Bislang steht nur fest, dass keine ausländischen Fans für die Spiele einreisen dürfen. Nachdem am 20. Juni der Notstand mit strengeren Regeln nach rund zwei Monaten aufgehoben worden war, befindet sich Tokio noch bis zum 11. Juli in einem Quasi-Notstand. Möglicherweise wird dieser um einen Monat verlängert. Für Stäbler ist es das letzte große Turnier, ehe er seine internationale Karriere beenden wird.

Lukas Podolski offenbar vor Wechsel zu Gornik Zabrze in Polen

BERLIN: Ex-Nationalspieler Lukas Podolski steht offenbar vor einem Wechsel zum polnischen Fußball-Erstligisten Gornik Zabrze. Wie mehrere Medien online übereinstimmend berichteten, soll der Weltmeister von 2014 dort einen Einjahresvertrag unterschreiben. Als Hinweis auf den bevorstehenden Wechsel des 36-Jährigen werden kurze Videos gewertet, die sowohl der Club als auch der Stürmer am Montag veröffentlichten. Im Gornik-Clip heißt es «The legend countinues...», bei Podolski «The saga continues». Zudem spielt in beiden Kurzvideos Podolskis Rückennummer 10 eine zentrale Rolle, die jeweils mit einem charakteristischen Querstrich durch die Null aufs Trikot gedruckt ist. Der in Polen geborene Podolski hatte zuletzt eine Saison lang für Antalyapor in der Türkei gespielt und ist nach Auslaufen seines Vertrages seit 1. Juli vereinslos.

Kerber mit Sieg über Gauff ins Wimbledon-Viertelfinale

LONDON: Angelique Kerber hat das Viertelfinale in Wimbledon erreicht und steht erstmals seit ihrem Triumph bei dem Rasen-Klassiker vor drei Jahren wieder unter den besten acht Spielerinnen eines Grand-Slam-Turniers. Die 33-jährige Kielerin gewann am Montag in London im Achtelfinale 6:4, 6:4 gegen die 17-jährige Amerikanerin Coco Gauff. Die einstige Nummer eins der Welt nutzte gegen Gauff nach 1:16 Stunden den ersten Matchball. Kerber trifft im Viertelfinale am Dienstag auf die diesjährige Australian-Open-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien, die bisherigen beiden Vergleiche gegen die 24-Jährige hat sie gewonnen.

Zverev verpasst erstes Viertelfinale in Wimbledon

LONDON: Tennisprofi Alexander Zverev muss weiter auf den ersten Viertelfinal-Einzug in Wimbledon warten. Der 24 Jahre alte Hamburger unterlag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime am Montag 4:6, 6:7 (6:8), 6:3, 6:3, 4:6. Der Weltranglisten-Sechste verlor nach wechselhafter Leistung in 4:01 Stunden. Zverev hatte sich zum zweiten Mal nach 2017 für das Achtelfinale qualifiziert, schied aber wie damals aus. Bei allen drei anderen Grand-Slam-Turnieren stand er bereits unter den letzten acht Spielern.

Silva-Nachfolger gefunden: Eintracht Frankfurt holt Stürmer Borré

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat bereits einen Nachfolger für den abgewanderten Stürmer André Silva gefunden. Der Kolumbianer Rafael Santos Borré wechselt mit sofortiger Wirkung von Atlético River Plate an den Main und unterschreibt bei der Eintracht einen Vertrag bis 2025, wie die Hessen am Montagabend mitteilten. «Rafael Santos Borré ist ein sehr interessanter Spieler, der bereits Erfahrungen im europäischen Clubfußball sammeln konnte. Er wird uns mit seinem Torinstinkt und seiner Treffsicherheit helfen», sagte Sportvorstand Markus Krösche. Erst in der vergangenen Woche war der Abgang des portugiesischen Nationalspielers Silva zu Liga-Rivale RB Leipzig bekannt geworden.

Seeler verärgert über drohendes Stadion-Verbot - Behörden lenken ein

HAMBURG: HSV-Idol Uwe Seeler hat mit seinem Appell Erfolg gehabt und ein drohendes Stadionverbot im ersten Zweitliga-Heimspiel seines Hamburger SV in der neuen Fußball-Saison verhindert. Wie das zuständige Bezirksamt Hamburg-Altona am Montagnachmittag mitteilte, wird die am vorigen Freitag verkündete Corona-Auflage, wonach zum Zweitliga-Match gegen Dynamo Dresden am 1. August nur Zuschauer mit Erstwohnsitz in Hamburg ins Volksparkstadion kommen, aufgehoben. «Wir haben die Situation mit den zuständigen Behörden noch einmal ausführlich besprochen und sind dabei zu diesem Ergebnis gekommen», bestätigte Mike Schlink, der Pressesprecher des Bezirksamts Altona. 17.100 Fans waren von den Behörden für die Partie gegen Dresden zugelassen worden. Nun gilt: Heim-Fans dürfen kommen, Gäste-Fans sind weiterhin nicht zugelassen. Damit ist auch der Weg frei für HSV-Ikone Seeler, der in Schleswig-Holstein am Rand der Hansestadt wohnt.

Deutsche Hockey-Damen erkämpfen 3:1-Sieg gegen Spanien

VALENCIA: In ihrem dritten Spiel beim letzten Lehrgang vor den Olympischen Spielen haben die deutschen Hockey-Damen ihren ersten Sieg gefeiert. Gegen Gastgeber Spanien gelang der Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger am Montag in Valencia ein 3:1 (2:1). Nach einem frühen Rückstand (9. Minute) sorgten die Hamburgerinnen Lena Micheel (13.), Charlotte Stapenhorst (25.) und Lisa Altenburg (44.) mit ihren Toren für die Wende zu Gunsten der DHB-Auswahl.

Sportjournalistenpreis: ZDF-Duo Müller-Hohenstein/Breyer geehrt

HAMBURG: Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer sind am Montag bei der Verleihung des deutschen Sportjournalistenpreises in Hamburg als beste Sportmoderatoren ausgezeichnet worden. Die beiden ZDF-Journalisten kamen nach Mitteilung der Agentur nic communication & consulting mit Punktgleichstand auf Rang eins. Als beste Newcomerin wurde Tennisprofi Andrea Petkovic (ZDF) für ihre Moderation der «Sportstudio Reportage», als bester Sportkommentator Sky-Mann Florian Schmidt-Sommerfeld geehrt. Mit dem Preis für das Lebenswerk wurde der langjährige FAZ-Redakteur Hans-Joachim Leyenberg ausgezeichnet.

RB Leipzig holt Daniel Meyer als U19-Trainer

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen Tag vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison mit einer Personalentscheidung im Nachwuchsbereich überrascht. Am Montagabend gaben die Sachsen die Verpflichtung von Daniel Meyer als U19-Trainer bekannt. Der zuletzt als Cheftrainer in der 2. Bundesliga bei Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig tätige 41-Jährige tritt die Nachfolge von Marco Kurth an, der zum Assistenten des neuen Cheftrainers Jesse Marsch aufgestiegen ist.

Federer zum 18. Mal im Wimbledon-Viertelfinale - Medwedew sitzt nach

LONDON: Der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer hat es zum 18. Mal in das Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in London geschafft. Der 39-jährige Schweizer besiegte den Italiener Lorenzo Sonego am Montag 7:5, 6:4, 6:2. Mit 39 Jahren und 337 Tagen avancierte Federer zum ältesten Wimbledon-Viertelfinalisten in der Profi-Ära des Tennis. Die langjährige Nummer eins trifft am Mittwoch entweder auf den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland oder den Polen Hubert Hurkacz. Ihre Partie wurde wegen Regens im vierten Satz abgebrochen und auf Dienstag vertagt. Medwedew lag zu diesem Zeitpunkt mit 2:1-Sätzen vorn.

Schwere Beach-Vorrunde für Titelverteidigerin Ludwig bei Olympia

BERLIN: Titelverteidigerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch bekommen es bei den Olympischen Spielen in Japan schon in der Vorrunde mit starken Gegnerinnen zu tun. Das deutsche Nationalteam muss im Pool F gegen die WM-Vierten Nina Betschart und Tanja Hüberli aus der Schweiz antreten. Die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marketa Slukova als zweite Kontrahentinnen waren 2020 EM-Vierte. Der Viererpool wird vom Gastgeber-Duo Ishii/Murakami vervollständigt. Die Hamburgerin Ludwig hatte 2016 in Rio mit Kira Walkenhorst als erstes deutsches Damen-Team Olympia-Gold geholt.