Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.21 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Avril Lavigne veröffentlicht erstes Video auf Tiktok - mit Tony Hawk

BERLIN: Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (36, «Complicated») hat ihr Debüt auf der Video-Plattform Tiktok gegeben - und sich dafür Unterstützung von Skateboard-Legende Tony Hawk (53) geholt. In dem kurzen Videoclip sitzt die Sängerin auf einer Halfpipe und performt einen Ausschnitt aus ihrem Hit «Sk8er Boi». Dabei trägt sie ihr Markenzeichen aus den Musikvideos der 2000er, eine locker um den Hals gebundene Krawatte. Im zweiten Teil des Videos ist dann «Skater Boy» Hawk ebenfalls mit Krawatte zu sehen, während er ein paar Tricks auf der Halfpipe zeigt.

Das Video erreichte am Montag (Ortszeit) innerhalb weniger Stunden mehr als zwei Millionen Likes und Zehntausende Kommentare. «Das ist der Höhepunkt dieser App», schrieb Influencer Jack Martin. Und DJ Steve Aoki kommentierte: «Alles an diesem Video ist perfekt!»

Mit dem Album «Let Go» wurde Lavigne 2002 schlagartig berühmt. Sie veröffentlichte bislang sechs Studioalben, arbeitete als Schauspielerin und kreierte eine eigene Modelinie. Wegen einer schweren Borreliose-Erkrankung zog sie sich 2015 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück. Hawks Karriere begann bereits in den 80er Jahren. Insgesamt gewann er elf Skateboard-Weltmeistertitel.

Umfrage: Deutsche Unternehmen in Japan sehen Olympia skeptisch

TOKIO: Viele der in Japan tätigen deutschen Unternehmen blicken eher skeptisch auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Tokio. In einer am Dienstag veröffentlichen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan (AHK Japan) gab rund ein Drittel der Unternehmen an, sie empfänden die Art der Austragung der Olympischen Spiele stärker als Signal der fortbestehenden Krise denn als positives Aufbruchssignal. Zugleich glaubten 20 Prozent, dass Japan mit der Ausrichtung der Spiele große Verluste erwirtschaften wird, hieß es. Zugleich aber bewerteten 95 Prozent der Befragten die hohe Stabilität ihrer Geschäftsbeziehungen und die Verlässlichkeit der japanischen Partner als größten Vorteil des Standorts Japan.

An der gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im April durchgeführten Umfrage beteiligten sich mehr als 100 in Japan tätige deutsche Unternehmen. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie hätten 83 Prozent von ihnen im vergangenen Geschäftsjahr Gewinne auf dem japanischen Markt erzielen können. Als weitere Vorteile ihres Engagements in der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nannte die große Mehrheit die hohe wirtschaftliche Stabilität des Landes, die Sicherheit und soziale Stabilität sowie das ebenfalls stabile politische Umfeld.

Japan gilt denn auch gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen, einschließlich zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten USA und China, für die deutsche Wirtschaft als Stabilitätsanker und wichtiger Kooperationspartner in Asien. «Investitionen sind immer langfristig ausgerichtet. Deutsche Unternehmen legen daher zurecht immer großen Wert auf Stabilität und Sicherheit. Japan nimmt im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz ein», so Marcus Schürmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Japan.

Eine große Herausforderung stelle indes Japans rasant alternde Bevölkerung dar. Sie werde inzwischen als nahezu ebenso bedrohlich wahrgenommen wie die Folgen der Corona-Pandemie, hieß es. So benennen 79 Prozent der Befragten das Recruiting gut ausgebildeter Mitarbeiter als größte Herausforderung. Auch die Inflexibilität des japanischen Arbeitsrechts mache fast jedem zweiten Unternehmen zu schaffen.

200-Meter-Weltmeister Lyles demonstriert bei US-Olympia-Quali

EUGENE: 200-Meter-Weltmeister Noah Lyles hat bei den Olympia-Qualifikations-Wettkämpfen der USA mit einer Geste gegen Rassismus und Ungerechtigkeit demonstriert. Vor dem Start ins 100-Meter-Rennen, das er auf Rang sieben beendete, trug er an der linken Hand einen schwarzen Handschuh und hielt bei seiner Vorstellung die Faust in die Luft. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit).

Die Geste ist das größte Symbol für Anti-Rassismus-Proteste im Sport, seit sie die Sprinter Tommie Smith und John Carlos bei den Olympischen Spielen 1968 bei der Siegerehrung zeigten. Für das 200-Meter-Rennen am Wochenende ist der 23 Jahre alte Lyles Favorit.

Die 100 Meter gewann Trayvon Bromell in Eugene in 9,80 Sekunden und qualifizierte sich damit für die Olympischen Spiele in Tokio, die am 23. Juli beginnen sollen.