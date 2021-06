Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.21 | Überblick

Japans Olympia-Ministerin: Verschiebung der Spiele wäre schwierig

TOKIO: Japans Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa hält eine nochmalige Verschiebung der Sommerspiele in Tokio für schwierig. Nach einer Kabinettssitzung angesprochen auf eine Verschiebung wegen der andauernden Corona-Pandemie sagte Marukawa am Dienstag laut des japanischen Fernsehsenders NHK, dass sich eine Sicherstellung der Wettkampfstätten und Unterkünfte im Falle einer Terminverschiebung schwierig gestalten würde.

Britische Medien hatten berichtet, dass angeblich einzelne Sponsoren eine Verschiebung der in weniger als zwei Monaten geplanten Spiele auf September oder Oktober vorgeschlagen hätten. Dazu sagte Marukawa, dass das Olympische Organisationskomitee zumindest nichts davon gehört habe. Sie jedenfalls halte eine Verschiebung der Spiele für ziemlich schwierig, zumal bereits die ersten ausländischen Athleten ihre Vorbereitungscamps in Japan bezogen hätten.

Japans Olympia-Macher und das Internationale Olympische Komitee versichern immer wieder, dass die Spiele wie geplant am 23. Juli eröffnet und für alle Beteiligten sowie die japanischen Bürger «sicher» und «geschützt» stattfinden werden.

Allen Beteuerungen zum Trotz halten sich Sorgen, auch wenn Japans Regierung den bislang äußerst langsamen Impfprozess inzwischen beschleunigt. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Spiele wie von vielen Japanern in Umfragen gewünscht noch in letzter Minute abgesagt werden. Sie waren wegen der andauernden Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden.

ARD und ZDF wollen mehr Topsportler bei den Finals

BERLIN: Die TV-Sender wünschen sich bei der erhofften Neuauflage der Finals mehr Stars. «Unsere Erwartung an die einzelnen Sportverbände ist auf jeden Fall beim nächsten Mal, dass die Spitzenathletinnen und -athleten an den Finals teilnehmen», sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky der dpa. «In diesem Jahr fanden teilweise parallel Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten statt, bei anderen Sportarten fehlten aus anderen Gründen wichtige Akteure. Dies sollte für die Zukunft auf jeden Fall noch besser werden.»

Vor allem in der Leichtathletik hatten einige Topsportler gefehlt, darunter Johannes Vetter, David Storl, Konstanze Klosterhalfen und Cindy Roleder. Bei der DM der Springreiter fehlten fast alle Stars und starteten lieber bei höher dotierten Turnieren wie in Valkenswaard.

ARD und ZDF hatten am Wochenende bei der zweiten Auflage des Multisport-Events mehr als 25 Stunden im klassischen Fernsehen sowie in mehreren Streams im Internet übertragen. Wenn es nach den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern geht, wird es weiterhin Finals geben. «Die Finals waren und sind eine tolle Veranstaltung, die es uns ermöglicht, die ganze Breite des Sports einem größeren TV-Publikum zugänglich zu machen», sagte Balkausky.

Titelverteidigerin Swiatek bei French Open im Viertelfinale

PARIS: Titelverteidigerin Iga Swiatek steht bei den French Open ohne Satzverlust im Viertelfinale.

Die Polin gewann am Montag in Paris gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine in 92 Minuten 6:3, 6:4. Die 20-Jährige hat im Stade Roland Garros nun 22 Sätze in Serie gewonnen. Beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison trifft Swiatek nun auf die Griechin Maria Sakkari, die sich gegen die an Position vier eingestufte Sofia Kenin aus den USA 6:1, 6:3 durchsetzte.