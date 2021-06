Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.06.21 | Aktualisiert um: 12:30 | Überblick

Erste ausländische Olympioniken beziehen Trainingslager in Japan

TOKIO: Als erste ausländische Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio hat die australische Frauen-Softball-Mannschaft ihr Trainingslager in Japan bezogen. Das Team traf am Dienstag, rund 50 Tage vor Beginn der Sommerspiele, aus Singapur kommend auf dem internationalen Flughafen Narita nahe Tokio ein. Die 23 «Aussie Spirit»-Athletinnen und fünf Betreuer werden am Samstag mit dem Vorbereitungstraining in der Stadt Ota in Tokios Nachbarpräfektur Gumma beginnen. Wegen der andauernden Corona-Pandemie muss sich die Mannschaft jedoch strengsten Regeln unterwerfen. So ist dem Team untersagt, in Kontakt mit Japans Bürgern zu treten, die ohnehin mehrheitlich dagegen sind, dass die Spiele überhaupt stattfinden.

Alle Mannschaftsmitglieder seien geimpft in Japan eingetroffen, berichteten lokale Medien. Sie müssen sich in Japan nun jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen. Alle Zimmer, Ess- und Besprechungsräume befinden sich auf ein und demselben Stockwerk ihres Hotels in Ota. Die Spielerinnen und ihre Betreuer dürfen sich nur zwischen ihrer Unterkunft und den Trainingsanlagen bewegen, Ausflüge oder sonstiger Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung sind verboten. Stattdessen sind virtuelle Begegnungen über das Internet geplant.

Die Australierinnen kennen ihre Gastgeber bereits. Seit 2018 hatten sie schon dreimal in Ota ein Trainingsquartier bezogen und dabei die Gelegenheit, Schulen zu besuchen und an anderen Veranstaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern teilzunehmen. Diesmal jedoch ist dies wegen der Pandemie nicht möglich. Dutzende andere Gemeinden in Japan haben ihre Gastgeberrolle für die Olympischen Spiele und die Paralympics aus Sorge vor dem Coronavirus dagegen aufgegeben.

Die Australierinnen werden während ihrer Vorbereitung gegen Clubs der japanischen Softball-Liga und von Universitäten spielen. Am 17. Juli geht es dann ins Olympische Dorf nach Tokio, wo ebenfalls strengste Sicherheitsregeln gelten. Die Olympia-Stadt befindet sich derzeit weiter im Corona-Notstand. Die Eröffnungsfeier für die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Spiele ist für den 23. Juli geplant.

Serena Williams zu Naomi Osaka: «Wünschte, ich könnte sie umarmen»

PARIS: Tennis-Superstar Serena Williams hat ihr Mitgefühl mit Naomi Osaka ausgedrückt, nachdem die Japanerin öffentlich gemacht hatte, mit Depressionen zu kämpfen. «Ich wünschte, ich könnte sie einfach umarmen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt», sagte die 39 Jahre alte Amerikanerin am späten Montagabend in Paris. Sie habe in der Vergangenheit auch solche Phasen erlebt, gestand Williams. Wichtig sei, dass man jemanden habe, mit dem man reden könne.

Osaka hatte am Montag in einem Statement bei Twitter ihren Rückzug von den diesjährigen French Open verkündet und damit auf die zum Teil heftige Kritik an ihrem Medien-Boykott während des Turniers reagiert. Nachdem die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin zunächst nicht wirklich deutlich gemacht hatte, warum sie keine Pressekonferenzen geben wolle, machte sie dies nun mit dem Verweis auf Depressionen deutlich.

Williams zeigte Respekt für das Vorgehen von Osaka. «Man sollte sie mit den Dingen so umgehen lassen, wie sie es möchte und wie es für sie am besten ist», sagte die frühere Nummer eins der Welt.

FC Bayern gleicht im Playoff-Halbfinale aus: 82:72 in Ludwigsburg

LUDWIGSBURG: Die Basketballer des FC Bayern München haben im Playoff-Halbfinale bei den MHP Riesen Ludwigsburg den Ausgleich geschafft. Im zweiten von fünf möglichen Partien gewannen die Bayern am Montag mit 82:72 (42:33) und fügten dem Hauptrunden-Ersten im 21. Auftritt in der eigenen Arena die erste Heim-Niederlage der laufenden Spielzeit zu. Das erste Match hatte Ludwigsburg am Samstag noch mit 101:98 für sich entschieden.

Dominik Koepfer in Paris als zweiter deutscher Tennisprofi weiter

PARIS: Dominik Koepfer hat bei den French Open als zweiter deutscher Tennisprofi sein Auftaktmatch gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich am Montagabend in Paris gegen den Franzosen Mathias Bourgue mit 6:3, 6:3, 6:4 durch und folgte damit Alexander Zverev in die zweite Runde. Koepfer benötigte gegen den Lokalmatadoren 2:04 Stunden für seinen Erfolg. Der Schwarzwälder bekommt es nun mit dem an Nummer 30 gesetzten Amerikaner Taylor Fritz zu tun. Am Dienstag haben noch Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic die Chance, in die zweite Runde einzuziehen.

Tennisstar Naomi Osaka zieht sich bei den French Open zurück

PARIS: Nach den Diskussionen um ihren umstrittenen Boykott der Pressekonferenzen hat Tennis-Superstar Naomi Osaka bei den French Open ihren Rückzug erklärt. Die 23 Jahre alte Japanerin kündigte ihre Entscheidung am Montagabend via Twitter an. Osaka hatte kurz vor Beginn der French Open via Instagram erklärt, dass sie in Paris nicht mit den Medien reden wolle. Als Grund hatte die Nummer zwei der Welt angegeben, dass die Journalistinnen und Journalisten keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern nehmen würden. Nach ihrem Erstrundensieg war Osaka daher am Sonntag wie angekündigt nicht zur obligatorischen Pressekonferenz erschienen und wurde daraufhin von den Veranstaltern der French Open mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Dollar belegt.

Schweden verpasst überraschend Viertelfinale der Eishockey-WM

RIGA: Erstmals seit 1937 schließt der elfmalige Weltmeister Schweden die Eishockey-Weltmeisterschaft nicht unter den Top Acht ab. Die Auswahl des Ex-Champions verlor am Montag in Riga gegen Russland 2:3 (1:0, 0:0, 1:2) nach Penaltyschießen und hat damit keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale der WM in Lettland. Die Schweden, die zuletzt 2017 in Deutschland und 2018 in Dänemark Weltmeister wurden, gewannen nur drei ihrer sieben Vorrundenspiele in der Gruppe A. 1937 waren die Schweden Neunter geworden. Die russische Auswahl ist in der K.o.-Runde dabei und kann sich zum Vorrundenabschluss am Dienstag gegen Belarus den Gruppensieg sichern.

Eishockey-Team verliert gegen die USA nächstes WM-Spiel

RIGA: Die deutsche Eishockey-Auswahl hat bei der Weltmeisterschaft in Lettland einen wichtigen Sieg für die angestrebte Viertelfinal-Teilnahme knapp verpasst. Mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) verlor das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Montag in Riga gegen die USA und steht nun vor dem entscheidenden Vorrunden-Finale gegen Gastgeber Lettland am Dienstag (19.15 Uhr/Sport1) um den Einzug in die K.o.-Runde. Gegen die US-Auswahl konnte beim ersten diesjährigen WM-Einsatz von NHL-Stürmer Dominik Kahun eine gute Defensivleistung die dritte Vorrunden-Niederlage nacheinander nicht verhindern.

Kreise: Landes-Präsidenten lehnen Außerordentlichen DFB-Bundestag ab

FRANKFURT/MAIN: Die Präsidenten der Landesfußball-Verbände lehnen einen Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes noch in diesem Jahr ab. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen einer Videokonferenz erfuhr, favorisiert man einen Bundestag im Februar oder März nächsten Jahres. Dort sollen dann ein neues Präsidium gewählt und Strukturänderungen beschlossen werden. Wegen zahlreicher Verwerfungen innerhalb der Führungsgremien des Verbandes war es zuletzt zu zahlreichen Rücktritten von Entscheidungsträgern, unter anderen von DFB-Präsident Fritz Keller, gekommen, was auch eine Strukturdebatte ausgelöst hat.

Ex-Düsseldorfer Schäfer wird neuer Geschäftsführer von Hannover 96

HANNOVER: Hannover 96 hat den erfahrenen Fußball-Manager Robert Schäfer als neuen Geschäftsführer verpflichtet. Der 45-Jährige arbeitete in gleicher Funktion bereits für 1860 München und Dynamo Dresden und war zudem von 2016 bis 2019 Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf. Seinen neuen Job in Hannover tritt er am 1. Juli an, wie der Club am Montag bekanntgab.

«Kicker»: Wechsel von Trainer Anfang zu Werder geplatzt

BREMEN: Markus Anfang wird nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» nicht Trainer von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Zwar hätten die Bremer sich bereits mit dem 46-Jährigen auf ein Engagement von der kommenden Fußball-Saison an geeinigt. Doch Anfangs aktueller Club SV Darmstadt 98 legte sein Veto ein. Laut «Kicker» war das Ablöseangebot der Bremer von angeblich 200.000 Euro zu gering. Es sei in Darmstadt als «Frechheit» aufgenommen worden.

Torhüter Kobel wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund

DORTMUND: Der Wechsel von Torhüter Gregor Kobel aus Stuttgart nach Dortmund ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, erhält der 23 Jahre alte Schweizer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Dem Vernehmen nach zahlt die Borussia, bei der neben Kobel mit Roman Bürki und Marwin Hitz bereits zwei weitere eidgenössische Keeper auf der Gehaltsliste stehen, eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro an den VfB.

U21-Fußballer erreichen EM-Halbfinale gegen Dänemark

SZEKESFEHERVAR: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat das EM-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz siegte am Montag in Szekesfehervar gegen Dänemark im Elfmeterschießen mit 6:5. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 2:2 (1:1, 0:0) gestanden. Die DFB-Auswahl trifft damit am Donnerstag (21.00 Uhr/ProSieben) auf die Niederlande, die gegen Mitfavorit Frankreich 2:1 gewann. In den 120 Minuten hatten hatten Lukas Nmecha (88.) und Jonathan Burkardt (100.) für die deutsche Mannschaft getroffen. Für Dänemark waren Wahid Faghir (69.) und Victor Nelsson per Foulelfmeter (108.) erfolgreich.

Williams gewinnt erstes Abendspiel in der Geschichte der French Open

PARIS: Tennis-Star Serena Williams hat das erste Abendspiel in der Geschichte der French Open gewonnen.

Die 39 Jahre alte Amerikanerin setzte sich am Montagabend in der Night Session gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 7:6 (8:6), 6:2 durch. Dabei musste Williams im ersten Durchgang aber hart kämpfen und sogar zwei Satzbälle der Rumänin abwehren. Am Ende setzte sich die langjährige Nummer eins der Welt aber doch in 1:42 Stunden durch. Williams strebt in Paris ihren 24. Grand-Slam-Titel an. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. In Paris gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal Spiele am Abend.