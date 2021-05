Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.05.21 | Überblick

Erster WM-Erfolg seit 1996: Eishockey-Team ringt Kanada nieder

RIGA: Erstmals seit 1996 hat das deutsche Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft gegen Kanada gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm rang den 26-maligen Weltmeister am Pfingstmontag in Riga mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) nieder. Stefan Loibl (11.) und Matthias Plachta (12.) per Doppelschlag sowie Korbinian Holzer (58.) erzielten die deutschen Treffer gegen die überraschend noch sieglosen Kanadier und weckten Erinnerungen an den Halbfinalerfolg beim Gewinn der olympischen Silbermedaille 2018. Seinen erfolgreichen WM-Start setzte Deutschland mit nun drei Siegen aus drei Vorrundenspielen damit fort.

«Bild»: Baumann bleibt vorerst auch nach Abstieg Werder-Sportchef

BREMEN: Sportchef Frank Baumann soll bei Werder Bremen erst einmal auch nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga im Amt bleiben. Das berichtete die «Bild»-Zeitung am Montag unter Berufung auf Mitglieder des Aufsichtsrats. Demnach konnte sich das aus sechs Personen bestehende Gremium in der Personalie aber noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung durchringen. Erst hatte es laut «Bild» Anzeichen gegeben, dass Baumann dauerhaft bleiben solle.

Keine Sondergenehmigung: Köln in der Relegation ohne Fans gegen Kiel

KÖLN: Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss im Relegations-Hinspiel am Mittwoch gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr/DAZN) ohne Fans auskommen. Das sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle dem «Express» und dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Zuvor hatte ein Vorstoß des Kölner CDU-Partei- und Fraktionschefs Bernd Petelkau den FC auf Zuschauer hoffen lassen. Weil der Wert nur an einzelnen Tagen knapp über 100 lag, war eine Ausnahmegenehmigung angedacht worden.

Eintracht Frankfurt trennt sich von sechs Profis

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat zum Abschluss der Saison sechs Profis verabschiedet. Die Leihspieler Luka Jovic (Real Madrid) und Markus Schubert (FC Schalke 04) kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Zudem verlängerten die Hessen die auslaufenden Verträge von Jetro Willems, Yannick Brugger, Lukas Fahrnberger und Jabez Makanda Maleko nicht.

Enges Titelrennen: Handball-Meister THW Kiel und Flensburg siegen

LEMGO: Der THW Kiel hat den nächsten Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Beim TBV Lemgo Lippe setzte sich der Titelverteidiger am Montag mit 30:25 (13:12) durch. Mit einem Spiel und zwei Punkten mehr behaupteten die Kieler den ersten Tabellenplatz vor der SG Flensburg-Handewitt, die am Abend beim 36:20 (21:9) über die MT Melsungen den höchsten Saisonsieg gefeiert hatte.

Titelverteidiger Alba Berlin zieht ins BBL-Halbfinale ein

HAMBURG: Titelverteidiger Alba Berlin ist als erstes Team in das Halbfinale der deutschen Basketball-Playoffs eingezogen. Die Albatrosse setzten sich am Montagabend bei den Hamburg Towers vor 200 Zuschauern mit 85:73 (48:35) durch und gewannen ihre Best-of-Five-Serie mit 3:0. In der Runde der letzten Vier trifft die Mannschaft von Coach Aito Garcia Reneses auf die EWE Baskets Oldenburg oder ratiopharm Ulm. Die Ulmer gewannen Spiel drei mit 70:66 (38:25) und führen ihre Serie mit 2:1 an.

Schießsport-EM: Wimmer gewinnt Gold und Tokio-Ticket

OSIJEK: Die Luftpistolen-Schützin Carina Wimmer hat sich das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gesichert. Die 25-Jährige gewann am Montag zum Auftakt der Schießsport-EM im kroatischen Osijek überraschend die Goldmedaille und sicherte sich damit den letzten Quotenplatz für die am 23. Juli in der japanischen Hauptstadt beginnenden Spiele. Wimmers Teamkollege Robin Walter gewann Bronze, verpasste aber das Tokio-Ticket.