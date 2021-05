Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Nach Corona-Pause: Treppenlauf im Empire State Building kommt zurück

NEW YORK: Der Treppenlauf im New Yorker Empire State Building, der 2020 noch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Veranstaltung sei für den 26. Oktober geplant, teilten die Organisatoren am Montag in New York mit. Allerdings dürften diesmal wegen der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie nur 125 Teilnehmer dabei sein, die ausgelost werden sollen. Zudem müssten die Corona-Impfung nachgewiesen und Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Eigentlich war die 43. Auflage des Treppenlaufs, bei dem üblicherweise Hunderte Menschen dabei sind, für den 12. Mai 2020 geplant gewesen. Im Jahr zuvor hatte der Pole Piotr Lobodzinski die 1576 Stufen des berühmten Hochhauses in Manhattan in 10 Minuten und 5 Sekunden erklommen und das Rennen damit gewonnen. Ralf Hascher aus Ulm in Baden-Württemberg kam mit 12 Minuten und 52 Sekunden als achter Mann ins Ziel. Bei den Frauen war Suzy Walsham aus Singapur in den vergangenen Jahren nur schwer zu schlagen gewesen.

Anders als bei solchen Hochhaus-Läufen in China oder dem Nahen Osten winkt in New York kein Preisgeld. Den Rekord von 9 Minuten und 33 Sekunden über die 86 Stockwerke hatte 2003 der Australier Paul Crake aufgestellt. Den Siegrekord der Männer hält der Deutsche Thomas Dold, der zwischen 2006 und 2012 siebenmal als Schnellster oben war.

Kroos positiv auf Corona getestet - kein Einsatz beim Saisonabschluss

MADRID: Fußball-Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Verein am Montag mit. Der 31-Jährige ist schon seit Freitag in Quarantäne, weil sich eine seiner Kontaktpersonen mit Corona angesteckt hatte. Um wen es sich dabei handelte, teilte Real nicht mit. Der Mittelfeldspieler fehlt damit in der entscheidenden Phase des Titelrennens in Spanien. Real liegt vor dem abschließenden Spieltag der Primera División auf Rang zwei, zwei Punkte hinter Lokalrivale Atlético. Letzter Gegner ist am Samstag der FC Villarreal.

Draxler verlängert Vertrag mit Paris Saint-Germain bis 2024

PARIS: Eine Woche nach Superstar Neymar hat auch der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler seinen Vertrag beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain verlängert. Der 27-Jährige, der im Januar 2017 vom VfL Wolfsburg an die Seine kam, unterschrieb laut Clubmitteilung vom Montag einen Dreijahreskontrakt bis zum 30. Juni 2024. Der Mittelfeldspieler hat bisher 172 Spiele für PSG bestritten, 24 Treffer erzielt und 39 Tore vorbereitet.

Freiburgs Grifo startet mit Italiens Nationalelf die EM-Vorbereitung

FLORENZ: Fußball-Profi Vincenzo Grifo vom SC Freiburg gehört zum Aufgebot von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini zum Start in die EM-Vorbereitung. Angeführt wird der 33-köpfige Kader von den Abwehr-Routiniers Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci, dem zuletzt verletzten Mittelfeld-Star Marco Verratti von Paris Saint-Germain und dem früheren Dortmunder Ciro Immobile. Mancini nominierte am Montag seinen Kader für den Start in die EM-Vorbereitung und das letzte Testspiel vor der finalen Nominierung am 28. Mai gegen San Marino. Nach einem Test gegen Tschechien am 4. Juni bestreitet die Squadra Azzurra am 11. Juni das EM-Eröffnungsspiel gegen die Türkei in Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales.

Kroatien mit drei Bundesliga-Profis im vorläufigen EM-Aufgebot

ZAGREB: Der WM-Zweite Kroatien startet mit drei Bundesliga- Profis sowie den Routiniers Luka Modric und Ivan Perisic in die Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft. Nationaltrainer Zlatko Dalic nominierte am Montag die beiden Wolfsburger Josip Brekalo und Marin Pongracic sowie Stürmer Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim für sein 34 Spieler umfassendes vorläufiges Aufgebot. Neben Modric von Real Madrid und dem früheren Bundesliga-Spieler Ivan Perisic von Inter Mailand gehört auch der ehemalige Leipziger und Frankfurter Stürmer Ante Rebic (AC Mailand) zum Aufgebot. Kroatien spielt in der Gruppe D gegen England, Schottland und Tschechien.

Italiens Nationalcoach Mancini verlängert Vertrag bis 2026

FLORENZ: Roberto Mancini bleibt bis zur Weltmeisterschaft 2026 italienischer Fußball-Nationaltrainer. Der 56-Jährige verlängerte seinen Vertrag kurz vor Beginn der EM langfristig, wie Italiens Verband FIGC am Montag mitteilte. Mancini soll die Squadra Azzurra nach der EM in diesem Sommer auch zur WM 2022 in Katar, zur EM 2024 in Deutschland und zum Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. Er war mit Inter Mailand dreimal italienischer Meister und hatte die Azzurri nach der verpassten WM 2018 übernommen.

Nach einem Jahr: VfB Lübeck steigt aus der 3. Liga ab

LÜBECK: Der VfB Lübeck muss nach nur einem Jahr die 3. Fußball-Liga wieder verlassen. Die Schleswig-Holsteiner kassierten am Montagabend in der abschließenden Partie des 37. Spieltags gegen den FSV Zwickau eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage und haben vor dem Saisonfinale uneinholbare sechs Punkte Rückstand auf den KFC Uerdingen auf dem rettenden Platz 15. Zuvor stand schon die SpVgg Unterhaching als erster Absteiger fest.

10. Giro-Etappe: Sagan lässt deutsches Bora-Team jubeln

FOLIGNO: Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan hat dem deutschen Bora-hansgrohe-Team den ersten Etappensieg beim diesjährigen Giro d'Italia beschert. Nachdem seine Mannschaft mit einer immensen Tempoarbeit im letzten Drittel der zehnten Etappe über 139 Kilometer von L'Aquila nach Foligno am Montag die ärgsten Rivalen abgehängt hatte, siegte Sagan im Schlusssprint vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria und dem Italiener Davide Cimolai. Für Sagan war es der zweite Etappensieg bei der Italien-Rundfahrt nach 2020. Er übernahm auch die Führung in der Punktewertung. In der Gesamtwertung verteidigte der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal aus Kolumbien sein Rosa Trikot erfolgreich.

Nach Regenpause: Tennisprofi Koepfer erreicht Achtelfinale in Genf

GENF: Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Genf trotz Satzrückstands und Regenpause ins Achtelfinale eingezogen. Der 27 Jahre alte Daviscup-Spieler aus Donaueschingen setzte sich am Montagabend zum Auftakt mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire durch. Das Match musste zu Beginn des zweiten Satzes wegen Regens unterbrochen werden. Danach steigerte sich Koepfer und verwandelte nach 2:35 Stunden seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft die deutsche Nummer 3 nun entweder auf Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) oder den Spanier Feliciano Lopez.

Rückenschwimmer Kolesnikow stellt Weltrekord über 50 Meter auf

BUDAPEST: Der Russe Kliment Kolesnikow hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest einen Weltrekord über 50 Meter Rücken aufgestellt. Der 20-Jährige schlug am Montag im Halbfinale nach 23,93 Sekunden an und verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2018 damit um sieben Hundertstelsekunden. Kolesnikow zog mit seiner Rekordzeit als Schnellster mit großem Vorsprung ins Finale ein. Marek Ulrich wurde in 25,03 Neunter und verpasste damit den Endlauf.