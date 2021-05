Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.05.21 | Überblick

Olympia-Test im kalten Wasser: Schwimmer mit «Brennen im Gesicht»

BUDAPEST: Die Europameisterschaft wird für Schwimmer Florian Wellbrock und seine Freiwasserkollegen nicht nur wegen der starken sportlichen Konkurrenz eine besondere Härteprüfung. Das Wasser im Lupa-See in Ungarn, wo von diesem Mittwoch an die EM-Medaillen vergeben werden, ist mit rund 15 Grad ziemlich kalt und verlangt den Athleten einiges ab. «Im Becken habe ich schön meine 26 Grad, die habe ich nicht feststellen können. Das war schon ein kleiner Schock», sagte Wellbrock nach dem ersten Einschwimmen am Montag. Der 23-Jährige ist Weltmeister über zehn Kilometer im Freiwasser und 1500 Meter im Becken.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio sagte der gebürtige Bremer: «Die Bedingungen, die wir in Tokio finden werden, sind natürlich komplett andere.» Dort schwimmen die Sportler anders als bei der EM ohne Neoprenanzug, das Wasser wird deutlich wärmer sein.

Wellbrocks Magdeburger Teamkollege Rob Muffels stellte mit Blick auf das kalte Wasser fest: «Wir hatten wirklich ein Brennen im Gesicht. Das hat sich irgendwann in Taubheit umgelegt.» Der 26-Jährige sprach von «extremen Bedingungen» und ergänzte: «Das wird definitiv Einfluss auf den Rennverlauf haben.»

Motorrad-Ikone Harley-Davidson lanciert eigenständige Elektromarke

MILWAUKEE: Das US-Traditionsunternehmen Harley-Davidson will künftig noch stärker auf Elektromotorräder setzen. Der Konzern kündigte am Montag (Ortszeit) an, dafür unter der Marke LiveWire eine eigene und unabhängige Sparte an den Start zu bringen. «Indem wir LiveWire als vollelektrische Marke einführen, ergreifen wir die Gelegenheit, den Markt für E-Fahrzeuge anzuführen und zu definieren», erklärte Vorstandschef Jochen Zeitz in einer Pressemitteilung.

Die Bezeichnung LiveWire geht auf Harley-Davidsons erstes Elektromotorrad zurück, das Anfang 2019 zusammen mit dem japanischen Elektronikkonzern Panasonic auf der Technik-Messe CES in Las Vegas präsentiert worden war. Nun kündigte das Unternehmen für den 8. Juli eine weitere Premiere der Marke LiveWire an. Danach soll das neue Modell auf der International Motorcycle Show gezeigt werden. Weitere Hinweise lieferte das Unternehmen zunächst nicht.

Harley-Davidson litt jahrelang unter einem angestaubten Image und einer älteren konservativen Stammkundschaft. Der Traditionskonzern versucht, mit E-Motorrädern und moderneren Produkten jüngere Käufergruppen anzusprechen. Zuletzt liefen die Geschäfte schon wieder deutlich besser. Im ersten Quartal stieg der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um über 270 Prozent auf 259 Millionen Dollar (213 Mio Euro). Der Umsatz legte um zehn Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar zu.

HSV wahrt Mini-Chance: Nach 5:2-Heimsieg gegen Nürnberg Vierter

HAMBURG: Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seine minimale Aufstiegschance durch einen klaren Heimsieg gewahrt. Nach fünf sieglosen Spielen gewann die Mannschaft beim Debüt von Drei-Wochen-Trainer Horst Hrubesch am Montagabend verdient mit 5:2 (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg und rückte mit nunmehr 55 Punkten auf den vierten Tabellenplatz vor. Der HSV ging durch ein Eigentor von Asger Sörensen in Führung (30. Minute), die weiteren Treffer erzielten Bakery Jatta (36.), Doppeltorschütze Simon Terodde (45.+2/80./Foulelfmeter) und Sonny Kittel (76.). Für den Club trafen Erik Shuranov zum 1:2 (41.) und Linus Rosenlöcher (89.).

Mühsamer Sieg über Hannover: Holstein Kiel rückt auf Platz zwei vor

KIEL: Holstein Kiel ist der erhoffte Sprung auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga geglückt. Im ersten von zwei in dieser Wochen anstehenden Nachholspielen setzten sich die Kieler am Montagabend mühevoll mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 durch und verdrängten mit 59 Punkten den bisherigen Zweiten Greuther Fürth (58) auf den Relegationsrang. Fin Bartels (44. Minute) erzielte das Tor zum sechsten Heimsieg in Serie für Holstein, das am Donnerstag (15.30 Uhr/Sky) Jahn Regensburg im Holstein-Stadion empfängt.

Medien: Champions-League-Finale könnte nach Porto verlegt werden

LONDON: Das ursprünglich für den 29. Mai in Istanbul geplante Finale der Fußball-Champions-League könnte Medienberichten zufolge statt im Londoner Wembley-Stadion nun in der portugiesischen Metropole Porto stattfinden. Das meldete unter anderen die Londoner «Times» am Montag. Wie die Zeitung unter Berufung auf Insider-Quellen berichtete, gestalten sich die Gespräche zwischen der Europäischen Fußball-Union UEFA und der britischen Regierung über Ausnahmeregelungen von Quarantänepflichten für Offizielle, Medienvertreter und Sponsoren schwierig. Im Endspiel treffen die Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City aufeinander.

Deutsche Wasserspringer gewinnen zum EM-Auftakt Bronze im Team

BUDAPEST: Die deutschen Wasserspringer haben zum EM-Auftakt im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewonnen. Rekordeuropameister Patrick Hausding, Tina Punzel, Christina Wassen und Lou Massenberg mussten sich am Montag in Budapest nur den Quartetts aus Russland und Italien geschlagen geben. Deutschland holte 421 Punkte, Goldgewinner Russland kam auf 431,80 Zähler, Italien holte 428 Punkte. Deutschland war als Titelverteidiger an den Start gegangen.

FC Fulham dritter Absteiger aus der Premier League

LONDON: Der englische Fußballclub FC Fulham steigt als dritter Verein nach Sheffield United und West Bromwich Albion aus der Premier League ab. Die Mannschaft von Trainer Scott Parker verlor am Montagabend ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 0:2 (0:2) und kann sich mit 27 Punkten auf Platz 18 an den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr retten - denn Southampton hat auf Rang 17 zehn Zähler mehr. Die Treffer für die Gäste im Craven Cottage erzielten Ashley Westwood (35. Minute) und Chris Wood (44.). Burnley - jetzt 14. mit 39 Punkten - ist durch den Auswärtssieg alle Abstiegssorgen los.

Ausreißer van der Hoorn gewinnt dritte Etappe beim Giro d'Italia

CANALE: Ausreißer Taco van der Hoorn hat sich für eine mutige Attacke beim 104. Giro d'Italia belohnt und überraschend die dritte Etappe gewonnen. Nach 190 Kilometern von Biella nach Canale rettete der 27 Jahre alte Niederländer einen Vorsprung von vier Sekunden vor dem heranrasenden Feld, das van der Hoorn aber nicht mehr stoppen konnte. Rang zwei ging an Davide Cimolai aus Italien vor dem Slowaken Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Das Rosa Trikot des Gesamtersten trägt weiterhin der italienische Weltmeister Filippo Ganna, der am Samstag das Auftaktzeitfahren in Turin gewonnen hatte. Der deutsche Profi Emanuel Buchmann hatte im Kampf gegen die Uhr fast eine Minute auf Ganna.

Zweisatzsieg: Tennisprofi Struff erreicht in Rom zweite Runde

ROM: Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier in Rom ganz souverän die zweite Runde erreicht. Der 31-Jährige aus Warstein gewann am Montag sein Auftaktmatch gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit 6:3, 6:1. Nach nur 66 Minuten verwandelte der Weltranglisten-41. seinen ersten Matchball. Struff war Anfang Mai in München erst im Finale gescheitert und vorige Woche in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. In der italienischen Hauptstadt trifft er nun auf den Weltranglisten-Siebten Andrej Rubljow aus Russland.

Tennis-Star Osaka skeptisch wegen Olympia in Tokio

ROM: Die Tennis-Weltranglisten-Zweite Naomi Osaka hat sich angesichts der andauernden Corona-Pandemie sehr zurückhaltend über die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio geäußert. «Ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz sicher», sagte die 23 Jahre alte Japanerin am Montag dem britischen Sender BBC auf die Frage, ob sie die Durchführung der Spiele im Sommer für angemessen halte. Als Sportlerin sei ihr erster Gedanke, dass sie bei Olympia spielen wolle, sagte die Gewinnerin von vier Grand-Slam-Titeln. Die in den USA lebende Tochter einer Japanerin und eines Haitianers zeigte sich offen dafür, das olympische Turnier ohne Zuschauer auszutragen.