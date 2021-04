Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.04.21 | Überblick

DFB-Präsident Keller entschuldigt sich für Nazi-Vergleich

FRANKFURT/M.: DFB-Präsident Fritz Keller hat seinen Vizepräsidenten Rainer Koch nach Medienberichten mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Dies berichteten «bild.de» und «spiegel.online» am Montag übereinstimmend über den 64 Jahre alten Freiburger. Der Deutsche Fußball-Bund äußerte sich nicht zu Einzelheiten, bestätigte aber eine Entschuldigung von Keller. «Manchmal fallen in Kontroversen Worte, die nicht fallen sollen und nicht fallen dürfen. Dafür habe ich mich in aller Form persönlich im Gespräch wie auch schriftlich bei Rainer Koch entschuldigt», wurde Keller zitiert. «Er hat die Größe, die Entschuldigung anzunehmen, wofür ich ihm dankbar bin.»

Bochum vergibt Riesenchance im Aufstiegskampf - 1:3 in Darmstadt

DARMSTADT: Der VfL Bochum hat bei der angestrebten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine riesige Chance vertan. Der Spitzenreiter konnte die überwiegenden Patzer der Konkurrenz am Wochenende nicht nutzen und kassierte am Montag beim SV Darmstadt 98 eine 1:3 (0:0)-Niederlage. Die Tore für die Südhessen erzielten Christian Clemens (79. Minute) und Serdar Dursun mit einem Doppelpack in der Schlussphase (81./ 86.). Für den VfL hatte Robert Tesche (73.) erst kurz davor das Führungstor erzielt. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des VfL auf den Zweiten Greuther Fürth, der allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen hat, dennoch immerhin sechs Punkte.

Trotz Talfahrt: Kohfeldt bleibt Trainer von Werder Bremen

BREMEN: Trotz der sportlichen Talfahrt und sieben Niederlagen in Serie bleibt Florian Kohfeldt Trainer von Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist sprach dem 38-Jährigen nach langen Beratungen am Montagabend das Vertrauen aus. Kohfeldt wird damit am Freitag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig auf der Bremer Bank sitzen. «Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen», erklärte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder.

Mannheim und Ingolstadt vor Final-Einzug in Deutscher Eishockey Liga

Die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt stehen in der Deutschen Eishockey Liga kurz vor dem Einzug ins Playoff-Finale. Top-Favorit Mannheim bezwang am Montagabend die Grizzlys Wolfsburg 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Zuvor gewann Ingolstadt überraschend 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) bei den Eisbären Berlin. Der frühere Berliner Angreifer Louis-Marc Aubry traf dabei dreifach.

Ranglistenerster Trump erreicht Viertelfinale der Snooker-WM

SHEFFIELD: Der Weltranglistenerste Judd Trump aus England hat das Viertelfinale der Snooker-WM in Sheffield erreicht. Der 31-Jährige setzte sich am Montag in der dritten Session mit 13:8 gegen Landsmann David Gilbert durch und darf damit weiter auf seinen zweiten WM-Titel nach 2019 hoffen. Trump führt das Ranking seit August 2019 an und gilt nach dem Ausscheiden von Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan (ebenfalls England) als Topfavorit. In der Runde der letzten Acht bekommt er es mit Shawn Murphy (England) zu tun, der den Chinesen Yan Bingtao am Abend mit 13:7 besiegte.

Marterer verliert Tennis-Auftakt in München und verpasst Zverev-Duell

MÜNCHEN: Der deutsche Tennisprofi Maximilian Marterer hat seine Erstrundenpartie beim ATP-Turnier in München verloren. Der 25 Jahre alte Nürnberger unterlag am Montag Ricardas Berankis aus Litauen mit 6:7 (10:12), 3:6. Dadurch verpasste Marterer (25) im Achtelfinale ein Duell mit dem topgesetzten Alexander Zverev. Am Abend zog auch Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe in der ersten Runde gegen den Argentinier Federico Coria mit 3:6, 6:3, 2:6 den Kürzeren.

UEFA ermittelt zu möglichem Regelverstoß von Ibrahimovic

NYON: Die Europäische Fußball-Union untersucht einen möglichen Regelverstoß von Altstar Zlatan Ibrahimovic im Zusammenhang mit einem «mutmaßlichen finanziellen Interesse an einem Wettunternehmen». Dazu sei am Montag ein Ethik- und Disziplinarinspektor ernannt worden, teilte die UEFA mit. Die Untersuchung gründe sich auf Artikel 31 (4) der UEFA-Disziplinar-Regularien. Weitere Details in diesem Zusammenhang sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Formel 1 fährt zusätzliche Sprintrennen bei drei Grand Prix

BERLIN: Die Formel 1 fährt in dieser Saison bei drei Grand Prix zusätzliche Sprintrennen am Samstag der Renn-Wochenenden. Diese Läufe über die Distanz von jeweils 100 Kilometern werden anstelle der Qualifikation die Startaufstellung für die Grand Prix am Sonntag ermitteln, wie der Motorsport-Weltverband Fia am Montag nach einem einstimmigen Votum der Formel-1-Kommission mitteilte. Der Sieger eines Sprintrennens erhält drei WM-Punkte, der Zweite zwei und der Dritte einen Zähler.

Nepomnjaschtschi gewinnt Turnier - nun gegen Carlsen um Schach-WM

JEKATERINBURG: Jan Nepomnjaschtschi hat das Kandidatenturnier zur Schach-WM im russischen Jekaterinburg vorzeitig gewonnen und darf im Herbst Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern. Der 30-jährige Russe hatte am Montag in der 13. Runde früh Vorteile gegen den um seine letzte Chance kämpfenden Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich). Als sein engster Verfolger Anish Giri (Niederlande) gegen den Russen Alexander Grischtschuk mit zwei Bauern weniger auf Verlust stand, bot Nepomnjaschtschi das Remis an und hat nun 8,5 Punkte.

Zweites Playbook für Olympioniken: Mehr Tests, aber keine Quarantäne

TOKIO: Alle Olympioniken sollen bei den Sommerspielen in Tokio täglich auf das Coronavirus getestet werden und müssen in einer «Bubble» bleiben - eine 14-tägige Quarantänepflicht nach der Einreise soll es dagegen nicht geben. Diese Präzisierungen sollen laut Nachrichtenagentur AP Bestandteil des zweiten Playbooks für Athleten sein, das die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch veröffentlichen wollen. Playbooks mit Hinweisen für die Medien soll es am Freitag geben; die endgültigen Fassungen mit Grundregeln für alle Olympia-Teilnehmer sollen im Juni erscheinen.