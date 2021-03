Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Ralf Schumacher: Vettel «kann einem schon fast ein bisschen leidtun»

BERLIN: Nach den Testfahrten der Formel 1 in Bahrain hat Ralf Schumacher sein Bedauern über die Rolle von Sebastian Vettel in seinem neuen Team Aston Martin zu Ausdruck gebracht. «Sebastian kann einem schon fast ein bisschen leidtun. Er ist zu Aston Martin voll mit Optimismus gekommen und wir wissen ja aus dem vergangen Jahr, dass Sebastian wahnsinnig sensibel ist», sagte der sechsmalige Grand-Prix-Sieger bei Sky Sport News HD. Vettel hatte die Testfahrten mit über sechs Sekunden Rückstand auf die Spitze beendet und war erneut von einem Defekt gebremst worden.

«Nicht nur was das Team betrifft, er muss auch Vertrauen in das Auto haben. Und jetzt hat er die ganzen neuen Systeme nur wenig testen können. Er muss sich ja auf viel neues einstellen. Und das geht am Anfang noch nicht von alleine», sagte Schumacher.

BERLIN:

Nr. Fahrer Land Team Motor 44 Lewis Hamilton England Mercedes Mercedes 77 Valtteri Bottas Finnland Mercedes Mercedes 55 Carlos Sainz jr. Spanien Ferrari Ferrari 16 Charles Leclerc Monaco Ferrari Ferrari 11 Sergio Perez Mexiko Red Bull Honda 33 Max Verstappen Niederlande Red Bull Honda 5 Sebastian Vettel Deutschland Aston Martin Mercedes 18 Lance Stroll Kanada Aston Martin Mercedes 14 Fernando Alonso Spanien Alpine Renault 31 Esteban Ocon Frankreich Alpine Renault 3 Daniel Ricciardo Australien McLaren Mercedes 4 Lando Norris England McLaren Mercedes 47 Mick Schumacher Deutschland Haas Ferrari 9 Nikita Masepin Russland Haas Ferrari 63 George Russell England Williams Mercedes 88 Nicholas Latifi Kanada Williams Mercedes 22 Yuki Tsunoda Japan Alpha Tauri Honda 10 Pierre Gasly Frankreich Alpha Tauri Honda 7 Kimi Räikkönen Finnland Alfa Romeo Ferrari 99 Antonio Italien Alfa Romeo Ferrari Giovinazzi

Meiste Grand-Prix-Siege in der Formel 1

BERLIN:

Lewis Hamilton (England)* 95 (2007- ) Michael Schumacher (Kerpen) 91 (1991-2012) Sebastian Vettel (Heppenheim)* 53 (2007- ) Alain Prost (Frankreich) 51 (1980-1993) Ayrton Senna (Brasilien) 41 (1984-1994) Fernando Alonso (Spanien)* 32 (2001- ) Nigel Mansell (England) 31 (1980-1995) Jackie Stewart (Schottland) 27 (1965-1973) Niki Lauda (Österreich) 25 (1971-1985) Jim Clark (Schottland) 25 (1960-1968) Juan Manuel Fangio 24 (1950-1958) (Argentinien) Nico Rosberg (Wiesbaden) 23 (2006-2016) Nelson Piquet (Brasilien) 23 (1978-1991) Damon Hill (England) 22 (1992-1999) Kimi Räikkönen (Finnland)* 21 (2001- ) Mika Häkkinen (Finnland) 20 (1991-2001)

*noch in der Formel 1 aktiv