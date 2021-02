Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Serena Williams erreicht Australian-Open-Halbfinale gegen Osaka

MELBOURNE: Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams ist in das Halbfinale der Australian Open eingezogen und hat weiter die Chance auf ihren 24. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Die 39-jährige Amerikanerin besiegte die Weltranglisten-Zweite Simona Halep aus Rumänien am Dienstag mit 6:3, 6:3. Im Semifinale am Donnerstag trifft Serena Williams auf die Japanerin Naomi Osaka. Die Melbourne-Siegerin von 2019 setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan durch.

Israel bringt sich als alternativer EM-Austragungsort ins Gespräch

TEL AVIV: Israel hat sich als Austragungsort für Spiele der Fußball-Europameisterschaft sowie für Partien der Champions League und Europa League ins Gespräch gebracht, sollte die Corona-Lage in Europa Spiele vor Publikum im Mai und Juni noch nicht erlauben. Verbandschef Oren Hasson habe dieses Angebot vergangene Woche dem UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin unterbreitet, teilte ein Sprecher des Verbandes mit. Ceferin habe zugesagt, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, sollte es auf dem Kontinent in den kommenden Monaten keine positive Entwicklung geben, hieß es der Mitteilung.

Lizenzierungsverfahren im Profifußball soll wieder aktiviert werden

FRANKFURT/MAIN: Das wegen der Corona-Krise in dieser Saison ausgesetzte Lizenzierungsverfahren im deutschen Profifußball soll zur Spielzeit 2021/22 wieder aktiviert werden. Auf einer kurzfristig einberufenen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga an diesem Donnerstag wird ein entsprechender Beschluss der 36 Erst- und Zweitligisten erwartet. Nach dpa-Informationen sollen alle Vereine - unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation - im Frühjahr die Lizenz für die kommende Saison erhalten.

Lauterbach nimmt Flicks Gesprächsangebot an

BERLIN/MÜNCHEN: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und Bayern-Trainer Hansi Flick wollen über ihren Streit zum Corona-Kurs in Deutschland reden. «Sehr gerne spreche ich mit Hansi Flick», teilte Lauterbach am Dienstag auf Twitter mit. «Ich freue mich darüber. Da Hansi Flick mir das Angebot über die Öffentlichkeit gemacht hat, antworte ich auch öffentlich», sagte er dem «Spiegel». Flick hatte am Sonntag nach Kritik unter anderem an der Reise des deutschen Rekordmeisters zur Club-WM nach Katar gesagt: «So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören, auch Herrn Lauterbach.»

Sieben Remis an einem Spieltag: Bundesliga-Rekord eingestellt

BERLIN: Das 3:3 (0:2) des FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld am Montagabend war bereits das siebte Unentschieden an diesem Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie aus den Erhebungen des Datendienstleisters Opta hervorgeht, wurde damit der Bundesliga-Rekord an einem Spieltag eingestellt. Zuletzt gab es sieben Unentschieden am 20. Spieltag der Saison 1998/99.

Fan-Verbands-Chefin wirft Profi-Fußball Ignoranz in Corona-Krise vor

BERLIN: Die Vorsitzende des Fan-Verbands «Unsere Kurve e.V.», Helen Breit, wirft dem Profi-Fußball arrogantes Verhalten in der Corona-Krise vor. «Ich erlebe das wie eine Ignoranz gegenüber allem, was sonst in der Welt passiert», sagte Breit im Interview mit Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 Radiowelt am Morgen) in Hinblick auf die rege Reisetätigkeit der europäischen Top-Fußball-Clubs. Für die Reisen dieser Club fehle den Fans teilweise jedes Verständnis.

Drei deutsche Ski-Herren erreichen K.o.-Phase bei WM-Parallelevent

CORTINA D'AMPEZZO: Die deutschen Skirennfahrer haben sich in der Qualifikation für das Parallelevent der Herren bei der alpinen WM in Cortina d'Ampezzo in starker Verfassung präsentiert. Mit der zweitbesten Zeit aller 48 Starter schaffte Alexander Schmid am Dienstag den Sprung in die Finalläufe ab 14.00 Uhr (ARD und Eurosport), Stefan Luitz fuhr die viertbeste Zeit. Auch Linus Straßer qualifizierte sich für die K.o.-Runde. Bei den Damen hatte sich zuvor Andrea Filser als einzige Deutsche qualifiziert.

Fünf positive Corona-Tests bei Biathlon-WM - Keine Athleten betroffen

POKLJUKA: Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka hat es fünf positive Coronavirus-Tests gegeben. Wie der Weltverband IBU am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei ausschließlich um Personen aus dem Medienbereich. Sportler seien nicht betroffen. Insgesamt wurden beim Saison-Höhepunkt der Skijäger bisher 2100 Tests durchgeführt, neun davon fielen positiv aus.

Scheder steht zu Trainerin Frehse: Kritik an Untersuchungen

BERLIN: Sophie Scheder, die Olympia-Dritte am Stufenbarren, hat nach den Missbrauchsvorwürfen gegen Gabriele Frehse ihre Trainerin in Schutz genommen und die Arbeit der vom Deutschen Turner-Bund beauftragten Anwaltskanzlei kritisiert. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meine Meinung wirklich hören wollten. Zum Schluss durfte ich mir anhören: Na ja, Frau Scheder, was Sie jetzt erzählt haben, könnte man meinen, alle anderen lügen», sagte Scheder im Interview der «Sächsischen Zeitung» (Dienstag).

Rückschlag für Draisaitls und Kahuns Edmonton Oilers in der NHL

EDMONTON: Die Winnipeg Jets haben den Aufwärtstrend der Edmonton Oilers mit den Nationalspielern Leon Draisaitl und Dominik Kahun in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erst einmal gestoppt. Nach zuvor drei Siegen nacheinander unterlag der fünfmalige Meister am Montag (Ortszeit) daheim mit 5:6 (1:2, 3:3, 1:1). Dadurch tauschen die beiden Mannschaften in der Scotia-North-Division die Plätze.