Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Barthel als einzige Deutsche weiter - Struff «mega-enttäuscht»

MELBOURNE: Auch eineinhalb Stunden nach seinem überraschenden Erstrunden-Aus bei den Australian Open rang Jan-Lennard Struff noch nach Erklärungen. «Ich bin einfach mega-enttäuscht», sagte der 30 Jahre alte Warsteiner. Die deutsche Nummer zwei war mit sehr großen Erwartungen in das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gestartet. Doch er wurde vom australischen Wildcard-Inhaber Christopher O'Connell jäh ausgebremst. 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 1:6 hieß es nach etwas mehr als zwei Stunden aus Sicht von Struff. Für den einzigen Sieg aus deutscher Sicht und einen klitzekleinen Lichtblick bei den Damen sorgte Mona Barthel. Die 30-Jährige aus Neumünster setzte sich gegen die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 6:4 durch und steht als einzige der anfangs vier deutschen Damen nach dem Scheitern von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund tags zuvor in der zweiten Runde.

DOSB-Präsident: Olympia-Entscheidung «allerspätestens im April»

BERLIN: DOSB-Chef Alfons Hörmann erwartet eine Entscheidung über die Austragung der Sommerspiele in Tokio für «noch im März oder allerspätestens im Lauf des April». Wie der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes in einem «Sportschau»-Podcast sagte, darf es die Spiele nicht um jeden Preis geben. «Das kann man nur mit Nein beantworten, weil das auch beinhalten würde, dass man auch die gesundheitlichen Folgen negiert. Das kann man nicht guten Gewissens tun», sagte Hörmann. Wegen der Corona-Pandemie waren die für 2020 geplanten Tokio-Spiele auf diesen Sommer verschoben worden.

Bundestrainer Obergföll befürwortet Impfung der Olympia-Starter

FRANKFURT/MAIN: Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll befürwortet eine Impfung der Sportler vor den Olympischen Spielen vom 23. Juli bis 8. August in Tokio. «Aus Deutschland werden rund 1000 Athleten und Betreuer nach Tokio reisen. Das sind 1000 von 83 Millionen Menschen», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Sie sollten geimpft werden - und wenn es geht, im Juni und nicht zwei Wochen vor den Spielen. Darüber sollte man nachdenken.» Zuerst müsste man aber erstmal schauen, dass die 20 Millionen Menschen aus den Risikogruppen geimpft würden.

Nationaltorhüterin Schult im DFB-Training, aber nicht im Kader

FRANKFURT/MAIN: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hilft ihrer langjährigen Stammtorhüterin Almuth Schult beim Comeback. Nach langer Verletzungs- und Babypause soll Schult von Montag bis Freitag nächster Woche mit der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft trainieren, die sich auf die Länderspiele gegen Belgien (21. Februar) und die Niederlande (24. Februar) in Düsseldorf vorbereitet. Zum Kader für die beiden Spiele gehört die am Dienstag 30 Jahre alt gewordene Wolfsburgerin aber nicht.

Biathlon-Weltmeister treten in Pokljuka mit goldenen Startnummern an

POKLJUKA: Die Titelverteidiger treten bei der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka erstmals mit goldenen Startnummern-Leibchen an. Wie der Weltverband IBU am Dienstag mitteilte, sollen die Zuschauer so besser erkennen können, wer als Weltmeister in das jeweilige Rennen geht. Zum Auftakt in der Mixed-Staffel an diesem Mittwoch (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) bekommt Norwegen die besonderen Trikots. Ein deutscher Skijäger wird nicht in Gold starten, da es bei der WM 2020 für niemanden zum Titel gereicht hatte. Insgesamt kämpfen bei den Weltmeisterschaften in Pokljuka mehr als 300 Athleten aus 38 Nationen um die Titel. An neun Wettkampftagen gibt es zwölf Medaillen-Entscheidungen. Aufgrund der angespannten Corona-Situation sind vor Ort keine Zuschauer zugelassen.

Schröder stark bei fünftem Lakers-Sieg in Serie - Auch Mavs gewinnen

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung den nächsten hart erkämpften Sieg der Los Angeles Lakers ermöglicht. Der Braunschweiger kam beim 119:112 nach Verlängerung gegen die Oklahoma City Thunder am Montagabend (Ortszeit) auf 19 Punkte und half gegen sein ehemaliges Team insbesondere mit starker Defensivarbeit. Superstar LeBron James überragte mit 28 Punkten und einem Triple-Double aus drei zweistelligen Werten in den wichtigsten Statistik-Kategorien. Mit dem fünften Sieg in Serie bleiben die Lakers den Utah Jazz an der Spitze der Western Conference auf den Fersen.

Ski-Routinier und US-Olympiasieger Ligety beendet Karriere bei WM

CORTINA D'AMPEZZO: Der langjährige Riesenslalom-Dominator und zweimalige Olympiasieger Ted Ligety beendet seine Karriere. Der 36 Jahre alte Amerikaner werde bei den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo den Riesenslalom am Freitag der nächsten Woche als letztes Rennen bestreiten, teilte er am Dienstag mit. «Ich bin super aufgeregt und super stolz auf das, was ich erreicht habe», sagte er. Ligety war mehrere Winter lang der überragende Athlet im Riesenslalom und holte in der Kerndisziplin neben seinem Olympia-Sieg 2014 auch noch Kombi-Gold bei den Winterspielen 2006. Zudem wurde er fünfmal Weltmeister: dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) und 2013 in Schladming auch noch in der Kombination und im Super-G.

DSV schickt alle vier Super-G-Starter auch in die WM-Kombination

CORTINA D'AMPEZZO: Der Deutsche Skiverband (DSV) hat das erwartete Quartett für die Kombination der Herren bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo nominiert. Mit Ausnahme des kürzlich nach einer Hüft-Operation in den Weltcup zurückgekehrten Thomas Dreßen, der sich bei den Titelkämpfen in Italien voll auf die Abfahrt konzentriert, sind alle deutschen Speed-Spezialisten am Mittwoch (10.00 und 13.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport2) dabei. Angeführt wird das Team von den Routiniers Romed Baumann, der für sein Geburtsland Österreich schon mehrere gute WM-Resultate in der Kombination erzielt hat, und Andreas Sander. Dominik Schwaiger und Simon Jocher komplettieren es.

Flensburgs Handballer holen WM-Zweiten Anton Lindskog aus Wetzlar

FLENSBURG: Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verstärkt sich zur kommenden Saison auf der Kreisläuferposition mit Anton Lindskog. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt der schwedische Vizeweltmeister vom Bundesliga-Rivalen HSG Wetzlar zur SG und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 27-jährige Lindskog ersetzt Jacob Heinl, dessen zum Saisonende auslaufender Kontrakt nicht verlängert wird.

Skispringerinnen sollen zusätzlichen Wettkampf in Russland bestreiten

FRANKFURT/MAIN: Die Skispringerinnen sollen in diesem Weltcup-Winter ein zusätzliches Springen am Saisonende bekommen. Im russischen Tschaikowski ist am letzten März-Wochenende ein weiteres Einzel auf der Normalschanze angesetzt, wie der Weltverband Fis am Dienstag mitteilte. Das Einzel für Katharina Althaus, Carina Vogt und Co. ist für Freitag, den 26. März (17.00 Uhr/MEZ) angesetzt. Wegen der Corona-Pandemie haben die Frauen in diesem Winter immer wieder Ausfälle zu beklagen. Neben den Olympia-Testwettbewerben in Peking wurden zuletzt auch Springen in Norwegen gestrichen.