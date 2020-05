Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.05.20 | Überblick

Neuer Radsport-Kalender raus: Giro d'Italia und Vuelta gleichzeitig

FRANKFURT/MAIN: Die beiden großen Radsport-Rundfahrten Giro d'Italia und Vuelta finden in diesem Jahr wegen der Corona-Krise in Teilen gleichzeitig statt. Das geht aus dem neuen Kalender hervor, den der Weltverband UCI am Dienstag veröffentlichte. Demnach soll die Tour de France vom 29. August bis 20. September stattfinden, bevor der Giro (3. bis 25. Oktober) und die Vuelta (20. Oktober bis 8. November) folgen. Parallel zum Giro sollen auch die Frühjahrsrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich (4. Oktober) und die Flandern-Rundfahrt (18. Oktober) nachgeholt werden. Während der Vuelta ist unter anderem auch Paris-Roubaix (25. Oktober) eingeplant.

Kalou entschuldigt sich für Video: «Bin mehr als diese fünf Minuten»

BERLIN: Salomon Kalou hat sich nach seinem brisanten Facebook-Video nochmals bei seinem Team von Hertha BSC entschuldigt. «Ich trage die Verantwortung für diesen dummen Fehler», sagte er in einem Interview mit Sport1. Der suspendierte Offensivspieler des Berliner Fußball-Bundesligisten hatte am Montag mit einem Live-Clip aus dem Kabinentrakt offensichtliche Nachlässigkeiten beim Einhalten der Hygienevorschriften dokumentiert und Gespräche mit den Kollegen über Gehaltsabrechnungen aufgenommen. Kalous Vertag bei der Hertha endet am 30. Juni.

Weitere Bundesländer erlauben Individualsport im Freien

DÜSSELDORF: Einige weitere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg haben erste Schritte zurück zur Normalität im Sport getan. Nach wochenlangen durch die Corona-Krise bedingten Verboten wird Individualsport im Freien schon bald vielerorts wieder erlaubt. Voraussetzung ist, dass das Abstandsgebot im Rahmen der Corona-Maßnahmen eingehalten werden kann. Training und Wettkämpfe in Mannschaftssportarten wie etwa dem Amateurfußball sind weiterhin nicht gestattet. Von der Lockerung betroffen sind kontaktlose Einzelsportarten wie beispielsweise Leichtathletik, Tennis und Golf.

Hessens Innenminister Beuth: DFL-Konzept «durchdacht und schlüssig»

FRANKFURT/MAIN: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) gelobt und hält einen schnellen Neustart der Bundesliga trotz der Corona-Krise für möglich. Das Hygienekonzept der DFL sei «durchdacht und schlüssig», teilte Beuth am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. «Unter Beachtung dieser Vorgaben könnte ein Neustart der Bundesliga noch im Mai erfolgen.»

Linke: «Keine Extrawürste» - Bundesliga und Bolzplatz gleichbehandeln

BERLIN: Der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, pocht mit Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga auf Gleichbehandlung mit anderen Sportarten. Er sehe es selbst jeden Samstag mit großer Trauer, dass es keine Bundesligaspiele gebe. «Aber auch hier sage ich eins ganz klar: Wir können einen Widerspruch nicht zulassen, dass Sieben- und Achtjährige nicht auf den Bolzplatz dürfen, aber die Bundesliga auch bei Geisterspielen wieder normal agiert», sagte Bartsch am Dienstag in Berlin. Hier dürfe es «selbstverständlich keine Extrawürste geben».

Neuer Termin für Schwimm-EM in Ungarn: 10. bis 23. Mai 2021

BUDAPEST: Die nächste Schwimm-EM soll nach der Verlegung wegen der Coronavirus-Pandemie vom 10. bis 23. Mai in Budapest ausgetragen werden. Auf diesen neuen Termin verständigte sich der europäische Dachverband (LEN) mit dem Ungarischen Schwimm-Verband, der ungarischen Regierung und den lokalen Organisatoren der Wettkämpfe im Becken, im Freiwasser, im Synchronschwimmen und der Kunstspringer. Ursprünglich sollte die EM vom 11. bis 24. Mai 2020 in Ungarns Hauptstadt ausgetragen werden.

Auto von HSV-Kultmasseur Hermann Rieger für 5678 Euro versteigert

HAMBURG: Für 5678 Euro ist der Wagen des 2014 verstorbenen HSV-Kultmasseurs Hermann Rieger versteigert worden. Dieses Ergebnis teilte der Hamburger Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Wer der neue Besitzer des silbernen Chevrolet Lacetti ist, wurde nicht veröffentlicht. Er kann sich aber freuen, denn der 2005 hergestellte Wagen hat nach bislang 231.975 Kilometern noch bis Februar 2021 die Tüv-Zulassung. Der Fanclub «Hermanns treue Riege» aus Alfstedt hatte das Fahrzeug nach dem Tod des Masseurs übernommen und jetzt für die Versteigerung freigegeben.