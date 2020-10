Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Dürr, Luitz und Schmid führen junges Ski-Aufgebot für Sölden an

SÖLDEN: Mit Lena Dürr, Stefan Luitz und Alexander Schmid an der Spitze geht ein junges deutsches Aufgebot in den ersten alpinen Weltcup am Wochenende in Sölden. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominierte neben den drei erfahrenen Wintersportlern noch Jessica Hilzinger, Andrea Filser, Lisa Loipetssperger und Fabian Gratz für den traditionellen Start in den Winter im Ötztal, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Loipetssperger (20) gibt dabei ihr Weltcup-Debüt, Gratz (23) steht vor dem zweiten Start auf der Elite-Ebene.

Im Sommer hatte Viktoria Rebensburg als beste deutsche Rennfahrerin ihre Karriere beendet. Vor der Olympiasiegerin waren darüber hinaus schon Christina Ackermann, Veronique Hronek, Fritz Dopfer, Dominik Stehle, Benedikt Staubitzer und Klaus Brandner zurückgetreten. «Unseren jungen Sportlern bietet sich nun die Chance, in die Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten. Das Potenzial in den Mannschaften ist vorhanden», sagte der DSV-Alpinchef Wolfgang Maier.

In Sölden, wo wegen der Corona-Pandemie strenge Hygieneregeln gelten und der Weltcup-Tross mit Sportlern, Betreuern, Helfern und Pressevertretern in separate Gruppen aufgeteilt ist, stehen Riesenslaloms der Frauen am Samstag (10.00/13.00 Uhr) und der Männer am Sonntag (10.00/13.15 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) an.

DFB-Abschlusstraining vor Schweiz-Partie mit allen 23 Spielern

KÖLN: Mit allen 23 Spielern hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Nations-League-Spiel gegen die Schweiz bestritten. Auch die leicht angeschlagenen Leipziger Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg sowie Julian Draxler, der nach dem jüngsten 2:1-Sieg in der Ukraine über Achillessehnenprobleme geklagt hatte, waren am Montagabend beim Aufwärmprogramm im Kölner Stadion dabei. Nach 15 Minuten ging das Training ohne zugelassene Beobachter weiter. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) dürfte Bundestrainer Joachim Löw weitgehend wieder die Formation auf den Platz schicken, die auch in Kiew begonnen hatte.

Mischa Zverev in Köln souverän im Achtelfinale

KÖLN: Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier der Tennisprofis in Köln überraschend das Achtelfinale erreicht. Der knapp zehn Jahre ältere Bruder von Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev besiegte in seinem Auftaktmatch den Australier John Millman klar mit 6:1 und 6:4. Zverev ist in der Weltrangliste inzwischen nur noch auf Rang 268 und damit 224 Plätze hinter Millman notiert.

Wegen angeordneter Quarantäne: Osnabrück beantragt Spielverlegung

OSNABRÜCK: Der VfL Osnabrück hat bei der Deutschen Fußball Liga den Antrag auf Absetzung des für Sonntag geplanten Heimspiels gegen den SV Darmstadt 98 eingereicht. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Nach den positiven Corona-Tests von zwei Lizenzspielern war für einen Großteil der Mannschaft behördlich eine 14-tägige Quarantäne angeordnet worden. Gemäß der Spielordnung ist eine Verlegung einer Partie möglich, sobald nicht mindestens 15 Spieler einsatzfähig sind.

Tschechischer Fußball-Nationaltrainer positiv auf Corona getestet

PRAG: Vor dem Nations-League-Spiel gegen Schottland am Mittwoch ist Tschechiens Fußball-Nationaltrainer Jaroslav Silhavy positiv auf das Coronavirus getestet werden. Er werde in Glasgow von seinem Assistenten Jiri Chytry vertreten, teilte der nationale Fußballverband am Montag in Prag mit. Der 58 Jahre alte Silhavy zeige derzeit keine Symptome. Auch ein weiterer Nationalspieler, dessen Name nicht genannt wurde, sei positiv getestet worden. Die Nationalmannschaft soll dennoch am Dienstag mit 23 Spielern nach Großbritannien aufbrechen. Bereits beim 2:1-Sieg gegen Israel vom Sonntag hatten Tschechiens Kapitän Borek Dockal und mehrere andere Spieler wegen Coronatest-Problemen gefehlt.

Augsburg-Coach Herrlich wieder auf dem Trainingsplatz

AUGSBURG: Der Augsburger Trainer Heiko Herrlich ist wieder gesund und hat am Montag das Training des Fußball-Bundesligisten geleitet. Das teilte der FCA mit. Herrlich hatte mehrere Tage pausieren müssen, nachdem er Anfang Oktober krank geworden war. Bei dem 48-Jährigen lag damals nach Angaben des Vereins ein Pneumothorax vor, das ist eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand. Beim 0:0 beim VfL Wolfsburg hatte Herrlich-Assistent Iraklis Metaxas auf der Bank gesessen.

Festnahmen nach NBA-Siegesfeier in Los Angeles

LOS ANGELES/ORLANDO: 67 Personen sind nach Feierlichkeiten wegen des NBA-Meistertitels des Basketballteams Los Angeles Lakers festgenommen worden. Fünf dieser Festnahmen erfolgten nach Polizeiangaben vom Montag wegen Plünderungen, eine wegen Vandalismus. Ein Polizist erlitt demnach eine Handverletzung. Der Großteil der Feiern in Los Angeles sei aber friedlich verlaufen. Zuvor hatten die Lakers zum 17. Mal die amerikanische Basketball-Meisterschaft gewonnen.

VfB bestätigt: Heimspiel gegen Köln wohl ohne Zuschauer

STUTTGART: Der VfB Stuttgart wird sein Heimspiel gegen den 1. FC Köln voraussichtlich ohne Fans bestreiten. Einen Tag nach der Bekanntgabe der Stadt über diese Maßnahme bestätigte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag, dass «nach derzeitigem Stand» für die Partie am 23. Oktober (20.30 Uhr) ein Zuschauer-Verbot notwendig sei. Das Amt für öffentliche Ordnung habe aufgrund der steigenden Corona-Fälle keine Genehmigung für eine Austragung mit Zuschauern erteilt.