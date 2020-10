Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.20 | Aktualisiert um: 18:30 | Überblick

NHL-Club Minnesota Wild verlängert Vertrag mit Nico Sturm

ST. PAUL: Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt zwei weitere Jahre bei den Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Das gab der Club am Montag (Ortszeit) bekannt. Demnach habe der neue Vertrag des 25-jährigen Angreifers einen Gesamtwert von 1,45 Millionen US-Dollar. Sturm spielt seit April 2019 für die Wild, verbrachte große Teile der abgelaufenen Saison allerdings beim Farmteam Iowa Wild in der American Hockey League AHL. Der gebürtige Augsburger spielte in der Jugend für den Augsburger EV und den ESV Kaufbeuren und zog im Januar 2014 in die USA.

Leipzig-Profi Augustin mit dem FC Nantes einig

LEIPZIG: Trotz des andauernden Rechtsstreits hat Jean-Kevin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen neuen Club gefunden. Der Stürmer ist sich einem Bericht von «Ouest-France» (Dienstag) zufolge mit dem FC Nantes einig. Augustin, der sich seit Monaten privat in Paris fit hält, soll bei dem französischen Erstligisten einen Vertrag bis 2022 erhalten.

Ex-Schalke-Chef Tönnies: «Eine Funktion strebe ich nie mehr an»

GELSENKIRCHEN: Der Abschied des langjährigen Aufsichtsrats-Chefs Clemens Tönnies beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist endgültig. «Mein Herz schlägt natürlich immer noch für Schalke - aber eine Funktion im Verein strebe ich nie mehr an», sagte der Fleischunternehmer der Tageszeitung «Die Welt». Tönnies war am 30. Juni nach insgesamt 26 Jahren im Aufsichtsrat und 19 Jahren als dessen Chef bei Schalke zurückgetreten. Er war nach von vielen als rassistisch empfundenen Aussagen über Afrikaner in die Kritik geraten, die sich nach dem Corona-Ausbruch in seinem Unternehmen verstärkte.

Appell von DFB-Arzt Meyer an die Profis: Virus nicht in Teams tragen

KÖLN: Bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) wächst in der Corona-Krise die Sorge vor Infektionsketten bei den Bundesligaclubs. Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer richtete in seiner Funktion als Leiter der medizinischen Taskforce nach den ersten Spieltagen und einer ersten Spielabsage in der 2. Bundesliga einen eindringlichen Appell an die Spieler und Betreuer, sich vor dem Virus zu schützen. «Wir können nicht einfach dabei zusehen, dass es immer mehr Einzelfälle gibt und irgendwann die erste Infektionskette in einem Verein auftritt», sagte der 52 Jahre alte Meyer der Deutschen Presse-Agentur in Köln vor den anstehenden drei Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Alle müssten sich im Privatleben so verhalten, «dass das Virus nicht in die Mannschaft hineingetragen wird. Das ist eine Botschaft, die mir sehr wichtig ist», sagte der DFB-Chefmediziner.

Beckenbruch nach Sturz: Radprofi Thomas steigt beim Giro aus

CATANIA: Radprofi Geraint Thomas hat beim 103. Giro d'Italia wegen der Folgen eines schweren Sturzes bereits vor der vierten Etappe aufgegeben. Der 34-jährige Topfavorit aus Wales werde zum 140 Kilometer langen Tagesabschnitt zwischen Catania und Villafranca Tirrena nicht mehr antreten, teilte sein Team Ineos Grenadiers am Dienstag mit. Nach weiteren Untersuchungen sei beim Tour-de-France-Sieger von 2018 ein Beckenbruch festgestellt worden. «Es ist so frustrierend. Ich habe so viel Arbeit in dieses Rennen gesteckt», wird Thomas in der Mitteilung seines Rennstalls zitiert.

DFB-Direktor Bierhoff: Draxler soll B-Team gegen Türkei anführen

KÖLN: Julian Draxler von Paris Saint-Germain soll sich im angekündigten B-Team der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei als Führungskraft beweisen. «Auch dafür ist so ein Spiel gut, dass ein Spieler wie Julian zeigen kann, dass er eben nicht nur Mitläufer ist, sondern mit seinen Qualitäten auch ein ganz großer Faktor für die Nationalmannschaft sein kann», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im TV-Sender Nitro. Wie schon beim Confed-Cup-Sieg 2017 soll sich der inzwischen 53-malige Nationalspieler Draxler am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln als Stabilisator zeigen. Löw wird im Testspiel gegen die Türkei eine Reihe von Stammkräften schonen. Unter anderem soll der starke Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer erst in den folgenden Nations-League-Partien in der Ukraine und gegen die Schweiz eingesetzt werden.

Erste Titelverteidigung: Box-Weltmeister Bösel kündigt K.o. an

MAGDEBURG: Box-Weltmeister Dominic Bösel will seine erste Titelverteidigung nicht in die Länge ziehen. Der Halbschwergewichts- Champion kämpft am Samstag (23.15 Uhr/ARD) in Magdeburg gegen Robin Krasniqi. «Ich habe seine letzten Kämpfe angeschaut, weiß, wie ich drauf bin und sehe viele Sachen, wo ich reinschlagen kann. Ich bin sehr optimistisch, dass es vorzeitig vorbei ist», sagte Bösel am Donnerstag in Magdeburg. Der 30-Jährige hätte seinen IBO-Titel sowie die Interims-WM der WBA eigentlich gegen Zac Dunn verteidigen sollen. Der Australier darf sein Land coronabedingt allerdings nicht verlassen.

Somit sprang Routinier Krasniqi für das Duell in der Getec-Arena ein. Für den 33-Jährigen, der aus dem Supermittelgewicht zurückkehrt, ist es bereits der dritte Kampf um eine WM. Krasniqi verlor aber sowohl 2013 gegen Nathan Cleverly als auch 2015 gegen Jürgen Brähmer. «Mir ist klar, dass dies einer meiner größten Kämpfe wird», sagte Krasniqi. «Man kann einen Kampf aber nie planen, deshalb rede ich auch nicht von einem K.o. Aber jeder kann große Träume haben.»

Titelverteidiger Krawietz/Mies bei French Open im Halbfinale

PARIS: Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Andreas Mies sind bei den French Open in das Halbfinale eingezogen. Das deutsche Tennis-Doppel setzte sich am Dienstag in Paris nach einer starken Vorstellung gegen die Briten Jamie Murray und Neal Skupski mit 6:4, 6:4 durch. Im Kampf um den erneuten Einzug in das Endspiel treffen der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der 30 Jahre alte Kölner Mies auf Nicholas Monroe/Tommy Paul aus den USA oder das an Nummer neun gesetzte niederländisch-kroatische Duo Wesley Koolhof/Nikola Mektic. Vor einem Jahr hatten Krawietz und Mies überraschend den Titel in Paris geholt. In diesem Jahr sind sie an Nummer acht gesetzt.