Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.24 | Überblick

Laut AP: Messis Trainer Martino tritt zurück

FORT LAUDERALE: Fußball-Weltmeister Lionel Messi bekommt nach dem überraschenden Erstrunden-Aus von Inter Miami in der nordamerikanischen MLS offenbar einen neuen Trainer. Landsmann Gerardo Martino will nach Informationen der Nachrichtenagentur AP zurücktreten. Am Freitag ist demnach eine Pressekonferenz geplant. Miami war in den Playoffs überraschend an Atlanta United gescheitert. In der Hauptrunde hatte der Club mit 74 Punkten noch einen Ligarekord aufgestellt.

Bericht: Guardiola bleibt Trainer bei Manchester City

MANCHESTER: Star-Trainer Pep Guardiola wird offenbar seinen Vertrag beim englischen Meister Manchester City verlängern. Wie «The Athletic» berichtet, hat sich der Katalane mit dem Club auf eine weitere Zusammenarbeit für ein Jahr plus Option auf eine weitere Saison geeinigt. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Guardiolas Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen, zuletzt hatte es Spekulationen um einen Abschied gegeben. Der Erfolgstrainer ist seit 2016 bei City. Unter seiner Führung gewann der Club sechsmal die Meisterschaft, zweimal den FA Cup und 2023 die Champions League.

U21 geht nach 2:2 in Frankreich ungeschlagen ins EM-Jahr

VALENCIENNES: Die deutsche U21 um Doppel-Torschütze Maximilian Beier geht nach einem Remis in Frankreich ungeschlagen in das EM-Jahr. Beim 2:2 (1:0) im französischen Valenciennes verpasste die deutsche Mannschaft durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit den greifbaren Sieg. Der Dortmunder Beier (5./50. Minute) brachte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 2:0 in Führung. Mathys Tel (62.) vom FC Bayern München verkürzte per Foulelfmeter, später schlug dann noch Joker Loum Tchaouna (90.+3) von Lazio Rom zu.

Holland patzt in Bosnien - Tschechien und Wales steigen auf

ZENICA: Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Holländer haben zum Abschluss in der von Deutschland angeführten Gruppe 3 der Nations League gepatzt. Der EM-Halbfinalist kam nicht über ein 1:1 (1:0) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina hinaus. Unterdessen haben neben England und Norwegen auch Tschechien und Wales den direkten Aufstieg in die Liga A geschafft. Tschechien siegte unter anderem durch ein Tor des Hoffenheimers Adam Hlozek gegen Georgien 2:1 (2:0) und sicherte sich in Gruppe 1 den ersten Platz vor der Ukraine, die immerhin noch in den Playoffs den Aufstieg klarmachen kann. In Gruppe 4 zog Wales durch ein 4:1 (2:1) gegen Island noch an der Türkei vorbei, die beim 1:3 (1:2) in Montenegro stolperte.

Deutschland beendet Gruppenphase mit Remis in Ungarn

BUDAPEST: Die auf vielen Positionen veränderte deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Nations-League-Gruppenphase mit einem Unentschieden beendet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trennte sich von Ungarn in Budapest 1:1 (0:0). Auch wenn die deutsche Auswahl nicht an die 7:0-Gala vom Samstag gegen Bosnien-Herzegowina anknüpfen konnte, ging sie durch ein Tor des Dortmunders Felix Nmecha (76. Minute) in Führung. Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (90.+9) glich durch einen Handelfmeter spät aus.

Nagelsmann überreicht DFB-Trikot für Adam Szalai

BUDAPEST: Der Zusammenbruch des ungarischen Co-Trainers Adam Szalai am Samstag bewegt auch die deutsche Nationalmannschaft. Vor dem Spiel in Budapest überreicht der Bundestrainer ein kleines Geschenk.

Die deutsche Nationalmannschaft hat den Ungarn vor dem Duell in der Nations League ein kleines Geschenk für den am Samstag zusammengebrochenen Co-Trainer Adam Szalai mitgegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann überreichte seinem Amtskollegen Marco Rossi ein deutsches Trikot mit den Unterschriften der DFB-Spieler und der Botschaft: «Gute Besserung» Beflockt ist das Trikot mit Szalais Namen.

Der 36-jährige Szalai war am Samstagabend beim Spiel der Ungarn in den Niederlanden (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen - aus bislang offiziell nicht genannten Gründen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und von dort nach wenigen Stunden entlassen.

Szalai war einst Spieler von Nagelsmann während der gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim. «Mit Adam hatte ich kurz Kontakt», hatte Nagelsmann am Montag berichtet. «Er hat auch geantwortet, er ist auf dem Wege der Besserung.»

Wanner reist vor U21-Länderspiel ab

VALENCIENNES: Nach dem 3:0 gegen Dänemark freut sich die deutsche U21-Nationalmannschaft auf einen reizvollen Jahresabschluss. Ein Bundesliga-Shootingstar fehlt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel des Jahres in Frankreich ohne Paul Wanner. Der angeschlagene Offensivspieler reiste von der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes angeschlagen ab und wird sich bei seinem Bundesliga-Club 1. FC Heidenheim weiter behandeln lassen. «Es hat keinen Sinn gemacht», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo beim TV-Sender ProSieben Maxx. «Da gehen wir kein Risiko ein.»

Der vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehene Wanner, der auf eine A-Länderspiel-Teilnahme verzichtet hatte, hatte beim 3:0 gegen Dänemark einen Schlag im Rückenbereich abbekommen. Im Abschlusstraining probierte es der 18-Jährige, doch laut Di Salvo war ein Einsatz am Dienstag in Valenciennes gegen Frankreich keine Option. Für Heidenheim geht es am Samstag in der Liga bei Meister Bayer Leverkusen weiter.

Nach DFB-Pokal: Geldstrafen für drei Vereine

FRANKFURT/MAIN: Der HSV wird wegen seiner Fans wieder einmal zur Kasse gebeten. Auch zwei andere Vereine müssen zahlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat eine Geldstrafe gegen den Zweitligisten Hamburger SV in Höhe von 69.600 Euro verhängt. Damit ahndete das Gremium das Abbrennen und Abschießen von pyrotechnischen Gegenständen im HSV-Block während des Erstrundenspiels im DFB-Pokal beim SV Meppen am 18. August.

Weitere Geldstrafen wegen pyrotechnischer Vorfälle gab es auch für den Regionalligisten Hallescher FC und den Oberligisten TuS Koblenz im DFB-Pokal. Halle muss nach Vorkommnissen im Spiel gegen den FC St. Pauli am 16. August 30.000 Euro zahlen, für Koblenz sind nach Pyro-Vorfällen am 19. August gegen den VfL Wolfsburg 4.000 Euro fällig. Alle Clubs dürfen einen Teil der Strafen für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen nutzen.

Deutsches Davis-Cup-Team ohne Zverev gegen Kanada

MALAGA: Der beste Spieler fehlt. Und dennoch gibt sich das deutsche Tennis-Team zuversichtlich. Das liegt an zwei anderen Profis.

Das deutsche Davis-Cup-Team kämpft bei der Finalrunde in Malaga um den Einzug ins Halbfinale. Die Mannschaft bekommt es an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) im Viertelfinale mit Kanada zu tun. Vor zwei Jahren musste sich Deutschland den Kanadiern knapp geschlagen geben.

Verzichten muss Bundestrainer Michael Kohlmann auf Alexander Zverev. Der Weltranglisten-Zweite befindet sich nach einer langen Saison bereits im Urlaub. Dafür ist das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei, das in der vergangenen Woche die ATP Finals in Turin gewann. Im Einzel ist Jan-Lennard Struff gesetzt. Zudem zählen Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann zum Team.

Handballerinnen hoffen auf EM-Coup: «Wir kommen näher ran»

GARCHING: Der Rückstand der deutschen Handballerinnen auf die Top-Nationen schrumpft nach Meinung von Nationaltorhüterin Katharina Filter immer mehr. «Wir kommen näher ran. Wir haben viel gegen die top Vier gespielt. Da hat man gesehen, dass wir Schritte gemacht haben. Dass wir nicht meilenweit hinterherhinken», befand die DHB-Keeperin mit Blick auf die skandinavischen Handball-Hochburgen Dänemark, Norwegen und Schweden sowie Weltmeister Frankreich. Bei der bevorstehenden EM vom 28. November bis zum 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz nimmt die deutsche Auswahl den nächsten Anlauf, um sich in der erweiterten Weltspitze zu etablieren.

Homophobe Äußerungen: Schumacher kritisiert «den Style»

MEXIKO-STADT: Der frühere Formel-1-Fahrer und aktuelle TV-Experte Ralf Schumacher hat homophobe Äußerungen vom Vater des Red-Bull-Piloten Sergio Pérez gekontert. «Ich würde auch zu 100% hinter meinem Sohn stehen und versuchen zu helfen. So macht man das als Vater», schrieb Schumacher, der im Sommer seine Homosexualität öffentlich gemacht hat, in den sozialen Medien. Was den Style beträfe, wäre er anders, «aber wir kennen Herr Perez mit all seinen Emotionen. Deshalb bin ich ihm nicht böse», so Schumacher weiter. Aus seiner Sicht wären aber «Ergebnisse auf der Strecke die besseren Argumente».

Fall Fuhr: Kommission kritisiert Gerichtsentscheidung

BERLIN: Nach der juristischen Niederlage des Deutschen Handballbundes (DHB) im Fall des ehemaligen Trainers André Fuhr hat die eingesetzte unabhängige Kommission die Entscheidung des Landgerichtes Dortmund deutlich kritisiert. Nach dem Urteil stünden zukünftige Aufarbeitungsprozesse im Sport nun auf «extrem wackeligen Beinen», auch wenn das Gericht von einer Einzelfallentscheidung spreche. «Es besteht somit dringender Bedarf, Aufarbeitung im Sport rechtlich und organisatorisch zu regeln», hieß es in einer Mitteilung. Für die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, habe das Dortmund-Urteil eine «fatale Signalwirkung».

Davis Cup: Nadal bestreitet erstes Einzel gegen Niederlande

MALAGA: Der spanische Tennisstar Rafael Nadal bestreitet im Viertelfinale des Davis Cups gegen die Niederlande das erste Einzel. Der 22-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger trifft in Malaga ab 17.00 Uhr auf Botic van de Zandschulp. Für Nadal ist es das erste offizielle Spiel seit seinem Zweitrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris gegen den Serben Novak Djokovic. Nadal (38) wird seine Karriere nach den Davis Cup Finals beenden. Wegen zahlreicher Verletzungen hatte der Mallorquiner in den vergangenen beiden Jahren kaum noch gespielt. In Malaga herrscht seit Tagen Ausnahmestand wegen Nadals Abschied. Bis zuletzt war unklar gewesen, ob Nadal rechtzeitig für die Finalrunde fit wird. Im zweiten Einzel stehen sich Carlos Alcaraz und Tallon Griekspoor gegenüber.

Nach Tumor bei Torhüterin Grohs: Mahmutovic nominiert

FRANKFURT/MAIN: Mit Ena Mahmutovic für die an einem bösartigen Tumor erkrankte Torhüterin Maria Luisa Grohs gehen die deutschen Fußballerinnen in die beiden Test-Länderspiele gegen die Schweiz und Italien. Der neue Bundestrainer Christian Wück nominierte die 20 Jahre alte Bayern-Spielerin für die letzten Begegnungen des Jahres am 29. November (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich und am 2. Dezember (20.00 Uhr ARD) in Bochum. Als Neulinge im 23-köpfigen Aufgebot dabei sind Cora Zicai (19) vom SC Freiburg und Alara Sehitler (17) vom FC Bayern.

Nach Schreckmoment: Nächste Heimpleite für Dallas Cowboys

ARLINGTON: Die Dallas Cowboys haben in der NFL die nächste klare Heimpleite einstecken müssen. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion hatte beim 10:34 gegen die Houston Texans keine Chance. Die Cowboys haben alle ihre fünf Heimspiele verloren und lagen dabei immer mit mindestens 20 Punkten zurück. Wenige Stunden vor dem Match hatte es einen Schreckmoment im AT&T Stadium gegeben. Beim Öffnen des Daches war ein Metallteil der Konstruktion auf den Rasen gefallen. Laut US-Medien vermuteten die Cowboys als Ursache relativ starke Windböen. Verletzt wurde niemand, dennoch fand das Spiel aus Sicherheitsgründen mit geschlossenem Dach statt.

Sechster Sieg in Folge für Wagner-Brüder mit Orlando Magic

PHOENIX: Die Orlando Magic eilen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter von Erfolg zu Erfolg. Angeführt vom erneut starken Franz Wagner feierte das Team aus Florida bei den Phoenix Suns durch das 109:99 den sechsten Sieg nacheinander. Weltmeister Wagner war mit 32 Punkten, acht Assists und fünf Rebounds klar der beste Mann auf dem Feld. Franz' Bruder Moritz steuerte von der Bank neun Zähler und sechs Rebounds bei, auch der deutsche Rookie Tristan da Silva spielte ordentlich.

FC Bayern wochenlang ohne João Palhinha

MÜNCHEN: Der FC Bayern München muss mehrere Wochen auf João Palhinha verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat sich der defensive Mittelfeldspieler beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss an den Adduktoren zugezogen. Palhinha war wegen der Verletzung in der vergangenen Woche vorzeitig von seiner Auswahl abgereist und verpasste die Länderspiele in der Nations League gegen Polen (5:1) und in Kroatien (1:1). Palhinhas Ausfall ist für den FC Bayern besonders schmerzhaft, da schon der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren muss.

Nagelsmann warnt vor Saudi-Arabien als Katar-Kopie

BUDAPEST: Julian Nagelsmann hat angesichts der bevorstehenden WM-Vergabe an Saudi-Arabien vor einer erneuten Moraldebatte gewarnt. «Wir haben in Katar gesehen, dass zu viele politische Themen eine Mannschaft schon belasten können. Da sollten wir alle draus lernen», sagte der Bundestrainer vor dem letzten Länderspiel der Fußball-Nationalelf des Jahres am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Ungarn in einem Interview von RTL/ntv. Die FIFA wird am 11. Dezember das Turnier 2034 an das wegen seiner Menschenrechtspolitik umstrittene Königreich vergeben.

Trainer Tomas Oral übernimmt GC Zürich bis Saisonende

ZÜRICH: Der deutsche Trainer Tomas Oral tritt beim GC Zürich in der Schweiz eine neue Aufgabe an. Er erhielt beim Tabellenletzten der Super League einen Vertrag für die laufende Saison. Der 51-Jährige betreute zuletzt in der Spielzeit 2022/23 den damaligen Zweitligisten SV Sandhausen. In Zürich wird der Coach, der unter anderem auch den FC Ingolstadt, den Karlsruher SC, RB Leipzig und den FC Fulham trainierte, von Michael Henke unterstützt. Der 67-Jährige arbeitete lange Zeit als Assistent von Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld in Dortmund und beim FC Bayern.

Draisaitl mit Edmonton ohne Chance in Montreal

MONTREAL: Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen bitteren Abend erlebt. Der deutsche Eishockey-Star verlor mit seinem Team bei den Montreal Canadiens 0:3 und mussten die zweite Niederlage in der NHL hintereinander einstecken. Vor allem Draisaitl erwischte gegen den das drittschlechteste Team der Liga einen miserablen Tag. Der 29-Jährige stand bei allen drei Gegentoren auf dem Eis und gab insgesamt nur zwei Schüsse auf das Tor der Canadiens ab. Superstar Connor McDavid kam sogar nur auf einen Torschuss.