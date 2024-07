Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.24 | Überblick

Brasilianischer Stürmer Vinicius Junior (L) in Aktion gegen US-Torwart Matt Turner während des Allstate Continental Clasico zwischen den USA und Brasilien in Orlando. Foto: epa/Cristobal Herrera-ulashkevich

Vinicius entschuldigt sich nach Brasiliens frühem Copa-Aus

LAS VEGAS: Brasiliens Starstürmer Vinicius Júnior hat sich drei Tage nach dem Ausscheiden seiner Nationalmannschaft bei der Copa América für sein Fehlen beim Spiel gegen Uruguay aufgrund einer Sperre entschuldigt. Die Seleção verlor im Viertelfinale mit 2:4 im Elfmeterschießen, der Top-Angreifer von Real Madrid saß dabei eine Gelb-Sperre ab. «Ich habe versagt, indem ich mir zwei vermeidbare Gelbe Karten abgeholt habe», schrieb Vinicius Júnior bei Instagram.

Wegen Flitzer: Ordner erwischt Spaniens Morata am Bein

MÜNCHEN: Wieder will ein Fan auf den Rasen zu den Spielern gelangen. Beim Versuch, das zu verhindern, erwischt ein Ordner den spanischen Kapitän Morata am Bein.

Ein Flitzer hat unmittelbar nach dem EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich für einen schmerzhaften Zusammenstoß eines Ordners mit dem spanischen Kapitän Álvaro Morata gesorgt. Der Mann rannte nach dem 2:1 der Spanier am Dienstagabend in München auf die jubelnden Spieler zu. Ein Ordner versuchte, dazwischenzugehen und erwischte auf dem Weg Morata von hinten am Bein. Der 31-Jährige hatte beim Feiern im Anschluss sichtbar Schmerzen und wurde von Teamkollegen in den Arm genommen.

Bereits während des Spiels war ein Flitzer auf den Rasen gelangt. Offensichtlich, um mit dem französischen Starspieler Kylian Mbappé ein gemeinsames Handyfoto zu machen. Die Bilder, wie der Fan von den Ordnungskräften vom Platz geführt wird, waren in den Übertragungen des ZDF und von MagentaTV zu sehen. Normalerweise werden solche Szenen im Bild der Europäischen Fußball-Union UEFA nicht gezeigt, um Nachahmer nicht zu animieren.

Ermittler: Kein Wada-Fehlverhalten in Doping-Affäre um China

MONTREAL: Ein unabhängiger Ermittler sieht im Fall der 23 positiv getesteten Schwimmerinnen und Schwimmer aus China kein Fehlverhalten der Welt-Anti-Doping-Agentur. Wie die Wada mitteilte, habe Ex-Staatsanwalt Eric Cottier aus der Schweiz weder eine Bevorzugung Chinas festgestellt noch die Entscheidung der Agentur gerügt, die Ermittlungen einzustellen. Dies gehe aus dem nun vorgelegten Zwischenbericht hervor. Der chinesischen Anti-Doping-Agentur Chinada zufolge waren die positiven Dopingtests von Anfang Januar 2021 auf Verunreinigungen in einer Hotelküche zurückzuführen.

Philipsen feiert siebten Etappensieg - Ackermann Dritter

SAINT-AMAND-MONTROND: Der belgische Sprint-Star Jasper Philipsen hat den fünften Massensprint der 111. Tour de France für sich entschieden und seinen insgesamt siebten Etappensieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich in Saint-Amand-Montrond nach 187,3 Kilometern vor dem Eritreer Biniam Girmay und dem deutschen Profi Pascal Ackermann durch. Zuvor hatte Philipsen mehrmals den Tageserfolg bei der diesjährigen Ausgabe verpasst. An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich nichts. Tadej Pogacar geht mit 33 Sekunden Vorsprung vor Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel in die anspruchsvolle elfte Etappe am Mittwoch. Titelverteidiger Jonas Vingegaard ist 1:15 Minuten zurück Dritter.

Titelkandidat Sinner scheidet im Wimbledon-Viertelfinale aus

LONDON: Ein Wimbledon-Halbfinale zwischen Australian-Open-Champion Jannik Sinner und French-Open-Gewinner Carlos Alcaraz fällt aus. Der Weltranglisten-Erste Sinner aus Italien wirkte im Viertelfinale gegen den russischen Topspieler Daniil Medwedew nicht komplett bei Kräften und verlor 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Der frühere US-Open-Sieger Medwedew bekommt es jetzt wie im vergangenen Jahr im Halbfinale am Freitag im Südwesten Londons mit dem spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz zu tun. Der Vorjahreschampion siegte gegen den US-Amerikaner Tommy Paul 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Spanien nach Sieg gegen Frankreich im EM-Finale

MÜNCHEN: Die spanische Nationalmannschaft greift nach ihrem vierten EM-Titel. Der Deutschland-Bezwinger gewinnt das Halbfinale gegen Frankreich - auch dank eines Traumtores von einem jungen Rekordhalter.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat das Finale der Europameisterschaft erreicht. Die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente gewann am Dienstag in München das erste Halbfinale mit 2:1 (2:1) gegen Frankreich. Wer der Gegner am kommenden Sonntag im Berliner Olympiastadion ist, entscheidet sich am Mittwoch in der Partie von England gegen die Niederlande. Spanien, das im Viertelfinale Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, greift nach dem vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012.

Der frühere Bundesliga-Profi Randal Kolo Muani hatte Vize-Weltmeister Frankreich in der 9. Minute in Führung gebracht. Supertalent Lamine Yamal (21.) und der Leipziger Dani Olmo (25.) drehten die Partie. Yamal löste mit 16 Jahren und 362 Tagen den Schweizer Johan Vonlanthen als jüngsten EM-Torschützen ab. Vonlanthen war 2004 bei seinem Treffer beim 1:3 der Schweiz gegen Frankreich 18 Jahre und 141 Tage alt gewesen.

Real Madrids Neuzugang Kylian Mbappé hatte die Führung Frankreichs mit einer Flanke eingeleitet. Der Starspieler trat erstmals nach seinem Nasenbeinbruch, den er im französischen Eröffnungsspiel gegen Österreich (1:0) erlitten hatte, wieder ohne Maske auf. Die Niederlage konnte der Kapitän der Équipe Tricolore aber nicht verhindern.

Flitzer beim EM-Halbfinale - Fotoversuch mit Mbappé

MÜNCHEN: Ein Foto mit Starspieler Kylian Mbappé - das möchten viele Fans auf dem Handy haben. Einer versucht es mitten im EM-Halbfinale. Die Bilder davon sind auch in der TV-Übertragung zu sehen.

Ein sogenannter Flitzer hat kurzzeitig das EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich gestört. Der Mann lief während der zweiten Halbzeit auf den Rasen, offensichtlich, um mit dem französischen Starspieler Kylian Mbappé ein gemeinsames Handyfoto zu machen. Beim Stand von 1:2 aus französischer Sicht war der Kapitän der Équipe Tricolore davon nicht besonders begeistert. Der Mann erreichte Mbappé aber, bevor die Ordner eingreifen konnten.

Eine Besonderheit: Die Bilder, wie der Fan von den Ordnungskräften vom Platz geführt wird, waren in den Übertragungen des ZDF und von MagentaTV zu sehen. Normalerweise werden solche Szenen im Bild der Europäischen Fußball-Union UEFA nicht gezeigt, um Nachahmer nicht zu animieren.

Nach Handspiel gegen Deutschland: Pfiffe gegen Spaniens Cucurella

MÜNCHEN: Der Spanier Marc Cucurella wird im EM-Halbfinale lautstark ausgepfiffen. Im Viertelfinale gegen Deutschland hatte er mit seinem Handspiel für emotionale Diskussionen gesorgt.

Nach seinem Handspiel gegen Deutschland ist der spanische Fußball-Nationalspieler Marc Cucurella zu Beginn des EM-Halbfinales in der Münchner Arena ausgepfiffen worden. Die Unmutsbekundungen gegen den 25-Jährigen waren in der Anfangsphase des Spiels gegen Frankreich deutlich zu hören.

Mutmaßlich viele deutsche Fans im Stadion verübelten dem Abwehrspieler des FC Chelsea das Handspiel im Viertelfinale gegen die DFB-Auswahl. Cucurella hatte einen Schuss von Jamal Musiala an die nicht direkt am Körper anliegende Hand bekommen. Einen Elfmeter hatte es dafür nicht gegeben; Deutschland schied mit 1:2 nach Verlängerung aus. Schon bei der Aufstellung in er Münchner Arena hatte es Pfiffe gegeben.

Angesprochen auf die Debatte kommentierte Cucurella im ZDF: «Für mich ist das egal. Wir müssen konzentriert bleiben. Wenn darüber gesprochen wird, ist das Teil des Spiels.» Die spanischen Anhänger reagierten auf die Pfiffe und initiierten mehrmals «Cucurella»-Sprechchöre für den Verteidiger. Von den spanischen Fans wurde er demonstrativ laut bejubelt. Das half ihm aber nicht beim zwischenzeitlichen 0:1 durch Randal Kolo Muani. Zwar war Cucurella in der Nähe, doch am Kopfball konnte er den ehemaligen Frankfurter nicht hindern.

«Bild»: Palhinha unterschreibt am Mittwoch beim FC Bayern

MÜNCHEN: Der Wechsel des portugiesischen Nationalspielers João Palhinha zum FC Bayern München soll Informationen der «Bild» zufolge an diesem Mittwoch offiziell vollzogen werden. Dann werde der EM-Teilnehmer nach München fliegen, um dort seinen Vertrag zu unterschreiben, heißt es in einem Bericht. Der Transfer des 28-Jährigen vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gilt als ausgemacht. Der defensive Mittelfeldspieler soll einen Vierjahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

Anreisechaos: Pressekonferenz der Niederlande abgesagt

DORTMUND: Die Pressekonferenz der Niederlande vor dem Halbfinale gegen England fällt Unwägbarkeiten bei der Anreise zum Opfer. Der Zug von Wolfsburg in Richtung Dortmund hat massive Verspätung.

Die Abschluss-Pressekonferenz der Niederlande vor dem EM-Halbfinale gegen England ist kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür war «eine signifikante Verspätung» auf der Anreise vom Teamquartier in Wolfsburg zum Spielort Dortmund, wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Abend bestätigt. Aufgrund dieser Verspätung wurde die eigentlich für 19.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Trainer Ronald Koeman und Verteidiger Nathan Aké gestrichen. Zunächst hatte der britische Sender Sky Sports berichtet.

Die Pressekonferenz mit dem Trainer sowie einem Spieler gehört bei großen Turnieren zum üblichen Prozedere von UEFA und FIFA. Der Dachverband teilte mit, dass den Journalisten stattdessen Bildmaterial aus einem Interview mit Chefcoach Koeman zugänglich gemacht werden soll. Um 18.45 Uhr sprachen Englands Nationaltrainer Gareth Southgate sowie Harry Kane in der Interview-Zone des Halbfinal-Stadions. Die Partie findet am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) statt.

Moratas Frau wehrt sich gegen Kritik der Medien

MÜNCHEN: Spaniens Kapitän Álvaro Morata ist in seiner Heimat umstritten - auch vonseiten der Medien gibt es Kritik. Nun meldet sich Moratas Frau über Instagram zu Wort.

Die Frau von Spaniens Fußballer Álvaro Morata hat sich gegen Kritik der Medien in der Heimat an ihrem Mann gewehrt. «Jeder darf sagen, was er denkt, aber er darf nicht beleidigt werden», schrieb Alice Campello auf Instagram vor dem EM-Halbfinale gegen Frankreich an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Zuerst hatte der TV-Sender Sport1 berichtet.

Der Kapitän der Nationalmannschaft ist in seiner spanischen Heimat bei Fans und Medien umstritten. Die Zeitung «El Confidencial» titulierte zuletzt: «Morata, ein Kapitän, der Spanien nicht nur wegen seiner schlechten Leistungen bei der Europameisterschaft beschämt».

In einem Interview mit dem Radiosender «Cadena Ser» beklagte sich der 31-Jährige über mangelnden Respekt und fehlende Wertschätzung. Und seine Frau erklärte: «Wie kann ein Mensch das Maximum für sein Land geben, wenn er das Gefühl hat, dass die Leute nicht an ihn glauben?».

Niederlande treffen im zweiten EM-Halbfinale auf England

DORTMUND: Die Niederlande und England spielen am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Dortmund um den Einzug ins Finale der Fußball-EM. Der Sieger der Partie steht am Sonntag im Endspiel in Berlin.

Bislang machten die Niederländer im Turnierverlauf den besseren Eindruck. Die Elftal hofft auf eine Wiederholung des EM-Triumphs von 1988, als das Turnier ebenfalls in Deutschland ausgetragen wurde.

Trotz ihres Halbfinal-Einzugs sind die Engländer eine der großen Enttäuschungen bei der EM. Das Starensemble in der Offensive strahlt wenig Gefahr aus, stattdessen kamen die Three Lions mit Minimalisten-Fußball weiter. Dennoch ist die Hoffnung auf den ersten Triumph bei einem großen Turnier seit der WM 1966 groß.

Seine oder Ruderkanal: Vorbereitung für Freiwasser gestört

PARIS: Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn sieht angesichts der noch nicht feststehenden Wettkampfstrecke für das olympische Freiwasserschwimmen in drei Wochen eine hohe Belastung für seine Athleten. Das erklärte Berkhahn bei einem Pressegespräch des Deutschen Schwimm-Verbandes vor den Spielen. Eigentlich soll das 10-Kilometer-Freiwasserschwimmen, bei dem Florian Wellbrock als Olympiasieger von Tokio wieder als ein Favorit an den Start geht, in der Seine ausgetragen werden. Wegen einer zu großen bakteriellen Verschmutzung und zu hoher Strömungsgeschwindigkeit ist dies aber fraglich. Nun wurde der Ruderkanal als Plan B avisiert.

Zverev bangt nach Wimbledon-Aus um Olympia-Teilnahme

LONDON: Alexander Zverev will sich nach seinem Wimbledon-Aus am Mittwoch erneut untersuchen lassen und klären, ob er sich wenige Wochen vor den Olympischen Spielen doch schwerer verletzt hat. Sein Bruder Mischa schließt derzeit nicht aus, dass auch die Teilnahme an den Spielen in Paris gefährdet sein könnte, die am 26. Juli eröffnet werden. Bei einem Arztbesuch in London seien am Dienstag aus dem lädierten linken Knie etwa 40 Millimeter Flüssigkeit und Blut entnommen worden. Es bestehe nun doch der Verdacht auf etwas Schlimmeres, berichtete Mischa Zverev beim Streaming-Anbieter Prime. In der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie war Zverev auf dem Rasen weggerutscht und hatte sein Knie überdehnt. Dabei habe er ein Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel erlitten, sagte er am Montag.

Hrubesch: Nächstes Jahr soll Schluss sein mit Fußball

DÜSSELDORF: Horst Hrubesch sieht für das nächste Jahr das Ende seiner Tätigkeiten im Fußball gekommen. «Man muss auch mal anfangen zu erkennen, dass ich nicht mehr 25, 30 oder 50 bin, sondern, dass es langsam auf die 75 zugeht, vielmehr auf die 74», sagte der 73 Jahre alte Interims-Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen bei einer DFB-Schalte in Düsseldorf. Bei Hrubesch war es immer klar, dass er nach den Olympischen Spielen in Paris sein Amt bei DFB niederlegt. Als sein Nachfolger steht schon länger Ex-Profi Christian Wück fest. Hrubesch verwies auf seinen bis 2025 laufenden Vertrag beim Hamburger SV, wo der Europameister von 1980 als Nachwuchskoordinator freigestellt ist und sich nach Olympia auch vermehrt um die HSV-Fußballerinnen kümmern will.

Steinmeier zeichnet Basketballer aus

BERLIN: Fast ein Jahr nach dem Gewinn des Weltmeistertitels ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Am 17. Juli zeichnet das deutsche Staatsoberhaupt im Schloss Bellevue die zwölf Spieler, die im September den ersten WM-Erfolg der Verbandsgeschichte gefeiert hatten, mit dem Silbernen Lorbeerblatt aus. Das Silberne Lorbeerblatt ist Deutschlands höchste staatliche Auszeichnung für Erfolge im Sport. Bundestrainer Gordon Herbert wird eine besondere Ehre zuteil. Für sein Engagement für den deutschen Basketball erhält der 65 Jahre alte Kanadier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, wie das Bundespräsidialamt bekanntgab.

Eishockey-Frauen mit Heim-Qualifikationsturnier für Olympia

BREMERHAVEN: Deutschlands Eishockey-Auswahl der Frauen kann sich im kommenden Februar daheim für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand qualifizieren. Der Deutsche Eishockey-Bund erhielt den Zuschlag zur Ausrichtung eines Qualifikationsturniers, das vom 6. bis 9. Februar 2025 in Bremerhaven stattfinden soll. Das teilte der DEB mit. Die deutschen Frauen müssen sich dann gegen Österreich, Ungarn und einen weiteren Qualifikanten durchsetzen, um an den kommenden Winterspielen teilnehmen zu können. 2018 und 2022 hatte sich das DEB-Team nicht für Olympia qualifiziert.

Regen zwingt Wimbledon-Veranstalter zu verändertem Finalplan

LONDON: Seit Tagen führt das schlechte Wetter in London immer wieder zu Wartezeiten und Spiel-Verlegungen. Ein Titel wird jetzt erst später vergeben.

Der immer wieder einsetzende Regen in London hat die Wimbledon-Organisatoren veranlasst, das Endspiel im Mixed-Wettbewerb um drei Tage nach hinten zu verschieben. Statt am Donnerstag soll der Mixed-Titel jetzt erst am Sonntag vergeben werden, teilten die Organisatoren mit. Am vergangenen Freitag hatte die Konkurrenz begonnen, bis zum Dienstag waren nicht einmal alle 16 Erstrundenpartien gespielt.

Kevin Krawietz ist mit seiner russischen Mixed-Partnerin Alexandra Panowa in der zweiten Runde dabei. Das Tennis-Duo hatte zum Auftakt bereits die Hoffnungen von Laura Siegemund mit dem US-Amerikaner Austin Krajicek beendet.

Auch am Dienstag brachte der Regen den Spielplan in Wimbledon wieder durcheinander, weil auf den nicht-überdachten Außenplätzen nicht wie geplant gespielt werden konnte.

Wolfsburg verleiht Franjic zu Schachtjor Donezk

WOLFSBURG: Bartol Franjic kehrt nicht zum VfL Wolfsburg zurück. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt stattdessen auf Leihbasis zu Schachtjor Donezk, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Ein Jahr soll Franjic beim ukrainischen Champions-League-Teilnehmer spielen. Franjic war im Sommer 2022 nach Wolfsburg gekommen und hatte für die Grün-Weißen seither sechs Pflichtspiele in Bundesliga und DFB-Pokal bestritten. In der vergangenen Saison spielte der Kroate ebenfalls auf Leihbasis für den SV Darmstadt 98.

11. Etappe: Kletterei zwischen Vulkanen

ÉVAUX-LES-BAINS: Noch vor den Pyrenäen steht die nächste Kletterei für die Profis der Tour de France an. Im Zentralmassiv kann es besonders in der Schlussphase hektisch und unübersichtlich werden.

Am Rande der einzigartigen Vulkanlandschaft der Auvergne wartet der nächste Klettertest für die Radprofis der 111. Tour de France. Die Strecke von Évaux-les-Bains zur Skistation Le Lioran führt über 211 Kilometer und satte 4350 Höhenmeter durch das Zentralmassiv. Besonders die letzten 50 Kilometer haben es mit gleich vier Bergwertungen in sich.

«Das ist eine der härtesten Etappen», sagte Red Bull-Sportchef Rolf Aldag der dpa. Sein Schützling Primoz Roglic, der am Ende der Tour auf dem Podium stehen möchte, darf auf keinen Fall den Überblick verlieren. «Technisch wird es eine Herausforderung», sagte Aldag. «Wir müssen schauen, ob es eine reine Schlacht der Anwärter auf den Gesamtsieg wird oder ob sich ein Rennen im Rennen entwickelt.»

1860 gegen Saarbrücken: 3. Liga startet mit Traditionsduell

FRANKFURT/MAIN: Mit dem Spiel TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken startet die 3. Fußball-Liga in die Saison 2024/25. Die beiden ehemaligen Bundesligisten stehen sich am 2. August im Eröffnungsspiel im Stadion an der Grünwalder Straße gegenüber. Die Fans können die Partie auf MagentaSport frei empfangbar verfolgen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Der letzte Spieltag vor der Winterpause steigt am 22. Dezember. Rückrundenstart ist am 17. Januar 2025. Die Saison endet am 17. Mai kommenden Jahres.

Bayern-Basketballer verlängern mit Routinier Harris

MÜNCHEN: Der FC Bayern hält an Basketball-Routinier Elias Harris fest. Der 35-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Meister und Pokalsieger um zwei Spielzeiten bis 2026. Der frühere Nationalspieler, der in der Bundesliga etliche Jahre bei Brose Bamberg und ein paar Monate in Ludwigsburg gespielt hatte, kam 2022 nach München. Bei den Bayern war er seitdem vor allem Ergänzungsspieler mit weniger Einsatzzeit.

Nach Absage von Woods: Bradley US-Kapitän für Ryder Cup 2025

NEW YORK: Keegan Bradley ist nach der Absage von Tiger Woods zum Ryder-Cup-Kapitän des US-Teams ernannt worden. Der 38 Jahre alte Golfprofi wird 2025 die US-Auswahl im prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen Titelverteidiger Europa anführen. Nach der deutlichen 16,5:11,5-Niederlage des US-Teams gegen die Europa-Auswahl im vergangenen Jahr in Rom war lange Zeit Superstar Tiger Woods der Favorit auf das Kapitänsamt. Doch der 48-jährige Kalifornier sagte ab. Das Team Europa wird in New York erneut von Kapitän Luke Donald angeführt.

Bellamy neuer Fußball-Nationaltrainer von Wales

CARDIFF: Craig Bellamy ist neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Wales. Das gab der walisische Fußballverband bekannt. Der 44-Jährige ist ein ehemaliger Kapitän von Wales und absolvierte zwischen 1998 und 2013 insgesamt 78 Länderspiele für sein Land. Er folgt auf Rob Page, von dem sich der Verband im Juni getrennt hatte, nachdem Wales die Teilnahme an der Europameisterschaft verpasst hatte. Bellamy war zuvor beim RSC Anderlecht und beim FC Burnley Co-Trainer des neuen Münchner Trainers Vincent Kompany.

Zverev mit Knieverletzung - Hamburg-Start ungewiss

LONDON: Ein Start von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in seiner Heimatstadt Hamburg als Vorbereitung auf die Sommerspiele in Paris scheint angesichts seiner Knieverletzung ungewiss. Das ATP-Turnier am Rothenbaum steigt vom 13. bis 21. Juli. «Das weiß ich nicht. Das muss ich schauen. Hamburg müsste ich in acht Tagen spielen», sagte Zverev nach seinem Achtelfinal-Aus in Wimbledon. Zverev hatte nach seiner Niederlage in fünf Sätzen gegen den amerikanischen Weltranglisten-12. Taylor Fritz berichtet, dass er «ein Knochenödem und eine Zerrung in der Kapsel» im Knie erlitten habe.

Spanische Zeitung: Bayern will Williams

MADRID: Spaniens Jungstar Nico Williams hat mit seinen Leistungen bei der Europameisterschaft das Interesse des FC Bayern München geweckt, spekuliert die spanische Sportzeitung «Marca». Auch andere große europäische Clubs würden den Flügelstürmer von Athletic Bilbao gern unter Vertrag nehmen, darunter der FC Barcelona, der FC Liverpool oder der FC Chelsea, schrieb die Zeitung. Quellen nannte sie nicht für ihre Behauptungen, die so auch schon früher von anderen Medien verbreitet worden waren. Williams verlängerte seinen Vertrag bei Bilbao im vergangenen Dezember bis 2027. Laut «Marca» seien bei einem vorzeitigen Ausstieg 55 Millionen Euro fällig.

FC Augsburg verleiht Stürmer Beljo nach Österreich

AUGSBURG: Der FC Augsburg hat Stürmer Dion Beljo nach Österreich verliehen. Der 22 Jahre alte Kroate soll in der kommenden Saison bei Rapid Wien Selbstvertrauen und Einsatzzeiten sammeln, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Beljos Vertrag bei den Fuggerstädtern läuft noch bis 2027.

Berichte: Wechsel von Stuttgarts Guirassy nach Dortmund fix

STUTTGART/DORTMUND: Die Verkündung des Wechsels von Serhou Guirassy innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart in Richtung Borussia Dortmund steht Medienberichten zufolge kurz bevor. Nach Sky-Informationen sollen sich der 28-Jährige und der BVB geeinigt haben. Auch die «Stuttgarter Zeitung» sowie die «Stuttgarter Nachrichten» meldeten, dass Guirassy die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von medial kolportierten 18 Millionen Euro gezogen haben soll.

Polizei erwartet friedliches EM-Halbfinale in Dortmund

DORTMUND: Das Duell zwischen England und den Niederlanden 1988 blieb als Randale-Spiel in Erinnerung. Nun treffen beide Teams wieder bei einer EM in Deutschland aufeinander - unter anderen Vorzeichen.

Die Dortmunder Polizei stuft das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden bei der Fußball-EM am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV) nicht als Hochrisikospiel ein. «Wir erwarten einen friedlichen Verlauf. Zwischen beiden Fangruppen gibt es keine feindliche Stimmung. Wir gehen von einem großen und bunten Fußballfest aus», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Allerdings seien aufgrund des großen Andrangs besondere Maßnahmen und ein angepasstes Polizeiaufgebot vonnöten. Demnach werden bis zu 80.000 niederländische und 25.000 englische Fans in der Revierstadt erwartet. Die Public-Viewing-Areale auf dem Friedensplatz in der City und in dem in Stadionnähe gelegenen Westfalenpark dürften deshalb gut gefüllt sein. Vor allem der geplante Fanmarsch der Niederländer Richtung Stadion erfordere hohen Aufwand. «Aufgrund der Masse an Fans werden wir entsprechende Kräfte stellen», sagte die Polizeisprecherin.

Die Sorgen vor ähnlich skandalösen Vorfällen wie bei der EM 1988 halten sich demnach in Grenzen. Das Duell beider Teams am 15. Juni 1988 in Düsseldorf, das der spätere Europameister Niederlande mit 3:1 gewann, blieb vor allem wegen der massiven Ausschreitungen zwischen englischen und deutschen Hooligans in Erinnerung. Trotz des Einsatzes von 2.300 Polizisten verwandelten gewaltbereite Fans die Straßen der NRW-Landeshauptstadt zwischen Hauptbahnhof und Altstadt damals über Stunden in einen Ausnahmezustand. Schaufenster gingen zu Bruch, Bars und Restaurants wurden verwüstet und zahlreiche Autos demoliert. Mehr als 500 Randalierer wurden vorläufig festgenommen.

Hukporti erhält Vertrag bei New York Knicks

NEW YORK: Der deutsche Basketball-Profi Ariel Hukporti ist der nordamerikanischen Profiliga NBA einen weiteren Schritt nähergekommen. Bei den New York Knicks erhielt der gebürtige Stralsunder einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag, wie der Club bestätigte. Durch dieses Vertragsmodell könnte der 22 Jahre alte Center im Sinne seiner eigenen Entwicklung auch in der unterklassigen G-League zum Einsatz kommen.

Djokovic mit kurioser Kritik: «Guuuuuute Nacht»

LONDON: Novak Djokovic zieht in Wimbledon ins Viertelfinale ein. Für Gesprächsstoff sorgt der Tennis-Star im anschließenden Interview.

Nach seinem Viertelfinaleinzug in Wimbledon hat der serbische Tennis-Star Novak Djokovic mit einer kuriosen Kritik am Publikum für Aufmerksamkeit gesorgt. «All den Fans, die Respekt hatten und den ganzen Abend hier geblieben sind, danke ich von ganzem Herzen», sagte der 37-Jährige: «All denen, die entschieden haben, den Spieler nicht zu respektieren, in diesem Fall mich, wünsche ich eine guuuuuute Nacht. Guuuute Nacht. Guuuute Nacht. Sehr guute Nacht».

Auf den Hinweis des Interviewers auf dem Centre Court des Rasen-Grand-Slam-Turniers, dass das Publikum seinen Gegner Holger Rune mit langgezogenen Rufen habe unterstützen wollen, antwortete der siebenmalige Wimbledonchampion: «Das respektiere ich nicht. Ich weiß, dass sie Rune angefeuert haben, aber das ist auch eine Entschuldigung zu buhen. Ich bin seit 20 Jahren auf der Tour. Glaube mir, ich kenne alle die Tricks. Ich weiß, wie es läuft.»

Djokovic hat 24-Grand-Slam-Titel gewonnen, darunter sind sieben Wimbledon-Triumphe. Mit dem Sieg in drei Sätzen gegen den Dänen Holger Rune zog der frühere Weltranglistenerste ins Viertelfinale ein und trifft auf den Australier Alex de Minaur.

Schalke holt Innenverteidiger Sanchez

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 hat den zehnten Transfer für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Felipe Sanchez wechselt vom argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Die Ablöse für den 20 Jahre alten Innenverteidiger soll nach Medienberichten rund 800.000 Euro plus Bonuszahlungen betragen.

Vor EM-Halbfinale: ten Hags «freche Nachricht» an Man-United-Profi

BLANKENHAIN: Niederlande gegen England, das ist ein Treffen zahlreicher Premier-League-Profis. Ein englischer Verteidiger wurde direkt von seinem Cheftrainer angetextet.

Vor dem brisanten EM-Halbfinale Niederlande gegen England mit insgesamt 31 Premier-League-Profis haben die kleinen Sticheleien begonnen. Verteidiger Luke Shaw von Manchester United berichtete am Montag im Trainingscamp der Three Lions im thüringischen Blankenhain, dass ihm sein niederländischer Vereinstrainer Erik ten Hag schon geschrieben habe. «Er hat mir eine kleine freche Nachricht zum Spiel geschickt. Ich werde aber nicht verraten, was es ist», erzählte Shaw.

Die Niederlande wartet seit 1988 auf einen großen Titel, England sogar seit 1966. Eines der beiden Teams wird nach dem Halbfinale von Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Endspiel von Berlin stehen. Im bisherigen Turnierverlauf haben die Niederländer spielerisch mehr überzeugt - vor allem in der K.o.-Runde. «Um ehrlich zu sein, sehe ich bei ihnen keine Schwächen. Sie sind ein sehr gutes Team und haben einen tollen Trainer», lobte Shaw.

Bei der Presserunde der Niederländer am Vormittag war Verteidiger Micky van de Ven gefragt worden, wer schneller sei - er oder Englands Flügelstürmer Bukayo Saka. «Gute Frage, das ist schwer zu sagen. Aber wenn Sie sich die Daten ansehen, wissen Sie die Antwort, denke ich», antwortete van de Ven mit einem Grinsen. Der Niederländer hatte im Februar mit 37,38 Kilometern pro Stunde einen Premier-League-Rekord aufgestellt. Dementsprechend rief Teamkollege Cody Gakpo von der Seitenlinie herein: «Er ist schneller.»

Selke verkündet Abschied vom 1. FC Köln

KÖLN: Stürmer Davie Selke wird den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln verlassen. Die Chance, beim Fußball-Zweitligisten zu bleiben, wurde dem 29-Jährigen «final genommen», wie er bei Instagram schrieb, ohne konkrete Details zu den gescheiterten Verhandlungen zu nennen. Er habe sich laut eigener Aussage vorstellen können, beim Verein zu bleiben. Selkes Vertrag war Ende Juni ausgelaufen, er ist seit dem 1. Juli vereinslos.