Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

11. Tour-Etappe: Beste Chance für die Sprinter vor Paris

SAINT-MARTIN-DE-RÉ: Eine derart gute Gelegenheit bekommen die Sprinter der 107.

Tour de France bis Paris nicht mehr. Auf der elften Etappe über 167,5 Kilometer von Châtelaillon-Plage nach Poitiers warten am Mittwoch abgesehen von einem Berg der vierten Kategorie keine Schwierigkeiten auf die Fahrer. Nicht einmal der Wind dürfte eine Rolle spielen, wenn das Peloton die Atlantikküste verlässt und durch die Sumpfregion Poitevin fährt. Die Zielgerade in Poitiers ist leicht ansteigend, das könnte dem Iren Sam Bennett in die Karten spielen.

Nationalspieler Gündogan erklärt: «Musste Dampf ablassen»

BERLIN: Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seine drastischen Worte im ZDF-Interview nach dem enttäuschenden 1:1 der Deutschen in der Schweiz begründet. «Ich war vor allem über die 2. Halbzeit so verärgert, dass ich etwas Dampf ablassen musste im Interview», sagte der Ex-Dortmunder der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). Direkt nach Abpfiff war das natürlich dann noch mit vielen Emotionen verbunden. Wir haben es der Schweiz zum Teil als Team einfach zu leicht gemacht», fügte der Profi von Manchester City hinzu.

Der 29-Jährige hatte die deutsche Mannschaft nach 14 Minuten in Führung gebracht, doch Silvan Widmer (58.) schaffte noch den Ausgleich für die Schweiz. Eine Qualitätsfrage sehe er aber nicht, sagte Gündogan. «Im Gegenteil: Wir stehen alle bei Top-Clubs unter Vertrag. Die Kritik war auch nicht gegen einzelne Mitspieler gerichtet. Wir müssen das im Kollektiv besser lösen - da nehme ich mich auch nicht heraus. Mit zwei Punkten aus zwei Spielen ist niemand von uns glücklich.»

Das hatte auch Interimskapitän Toni Kroos nach dem Spiel in Basel bestätigt: «Es war leider ähnlich wie gegen Spanien, da können wir definitiv daran arbeiten, dass wir da mehr Lösungen haben und als Mannschaft mehr Selbstvertrauen.» Gündogan forderte, bei Geisterspielen «den Vorteil der leicht verständlichen Kommunikation, wenn wir schon ohne Zuschauer spielen, aber dann eben auch besser» zu nutzen.

Titelverteidigerin Barty sagt Teilnahme an French Open ab

SYDNEY: Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty will ihren Titel bei den diesjährigen French Open infolge der globalen Corona-Pandemie nicht verteidigen. Die 24-jährige Australierin führte in einem Instagram-Post am Dienstag vor allem gesundheitliche Risiken für ihren Teilnahmeverzicht an. Außerdem habe sie sich wegen der Einreisesperre ihres Trainers nicht angemessen auf den den Sandplatz-Klassiker in Paris vorbereiten können, der vom 27. September bis 11. Oktober ausgetragen wird. Ihre Teilnahme an den derzeit laufenden US Open hatte Barty ebenfalls abgesagt.

«Die letztjährigen French Open waren das besonderste Turnier meiner Karriere, daher ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen», schrieb sie auf Instagram. «Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Familie und meines Teams werden immer meine erste Priorität sein.»

Barty hatte 2019 als erste Australierin seit knapp einem halben Jahrhundert den Einzeltitel in der französischen Hauptstadt gewonnen. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wurde Paris kürzlich zum Hochrisikogebiet erklärt.