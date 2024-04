Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.04.24 | Aktualisiert um: 13:40 | Überblick

Fortunas Kastenmeier vor Bayer-Duell: Warum nicht gegen uns?

DÜSSELDORF: Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen, schon so gut wie deutscher Meister. Auf dem Weg zum möglichen Double will Düsseldorf zum Stolperstein werden. Fortunas Keeper glaubt an die Chance.

Fortuna Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier hofft im Halbfinale des DFB-Pokals an diesem Mittwoch beim weiterhin in allen Wettbewerben ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf eine große Überraschung. «Natürlich fahren wir mit einem gewissen Respekt vor der Truppe dorthin, gleichzeitig ist es eine große Chance. Irgendwann müssen sie ja mal verlieren, warum nicht gegen uns?», sagte der 26 Jahre alte Schlussmann des Fußball-Zweitligisten im Interview dem «Kicker» (Dienstag).

Er und seine Teamkollegen glauben, «dass wir auf jeden Fall eine Chance besitzen. Wann, wenn nicht im Pokal mit seinen eigenen Gesetzen? Das sieht man auch an Saarbrücken, die es schon wieder ins Halbfinale geschafft haben». Im ersten Halbfinale fordert an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) Drittligist Saarbrücken den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern heraus, am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ist Leverkusen dann Gastgeber für den Zweitliga-Dritten Düsseldorf.

Die Fortuna werde «alles reinwerfen, die meisten von uns werden nicht mehr oft in den Genuss kommen, ein Pokal-Halbfinale zu spielen», ergänzte Kastenmeier. Leverkusen sei zwar weiter ungeschlagen, stand aber in einigen Spielen jedoch kurz vor der ersten Niederlage. «Es ist schon bemerkenswert, was sie diese Saison auf die Platte kriegen. Sie haben einen herausragenden Trainer und machen es richtig stark. Aber wir sind auch keine Rumpeltruppe, stehen aktuell defensiv sehr gut und haben immer wieder gefährliche Umschaltmomente», meinte Kastenmeier.

Eishockey-Frauen-Team verliert WM-Generalprobe knapp

UTICA: Am Donnerstag beginnt in den USA die Eishockey-WM der Frauen. Die DEB-Auswahl ist in ihrem letzten Test dicht am Sieg dran.

Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat das letzte Testspiel vor der Frauen-Weltmeisterschaft knapp verloren. In Utica im US-Bundesstaat New York gab es am Montag (Ortszeit) gegen die Schweiz eine 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen. Lilli Welcke brachte die deutsche Auswahl um Torhüterin Sandra Abstreiter in der 33. Minute in Führung, Nicole Vallario (41.) glich für die Schweizerinnen aus. Nach der torlosen Verlängerung traf im Penaltyschießen Lilli Welcke als einzige deutsche Schützin.

Bundestrainer Jeff MacLeod zeigte sich trotz der Niederlage insgesamt zufrieden. «Natürlich gibt es Dinge, an denen wir weiterhin arbeiten müssen, aber die Einstellung und der Einsatz des Teams waren richtig gut», sagte MacLeod. Erster WM-Gegner in Utica ist am Donnerstag Dänemark, danach folgen die Spiele gegen Japan, Schweden und China.