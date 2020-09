Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Roglic siegt bei Bergankunft - Buchmann verliert einige Sekunden

ORCIÈRES-MERLETTE: Mitfavorit Primoz Roglic hat die erste Bergankunft der 107. Tour de France gewonnen. Der Slowene holte sich am Dienstag nach 160,5 Kilometern von Sisteron nach Orcières-Merlette den Sieg vor seinem Landsmann Tadej Pogacar. Deutschlands Hoffnungsträger Emanuel Buchmann erreichte das Ziel an der 1825 Meter hoch gelegenen Skistation einige Sekunden hinter Roglic.

Die Führung in der Gesamtwertung verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe erfolgreich. Damit wird der Superstar am Mittwoch zum insgesamt 17. Mal in seiner Karriere das Gelbe Trikot tragen.

Auf der fünften Etappe sind dann wieder die Sprinter gefragt. Über 183 Kilometer von Gap nach Privas warten nur zwei Berge der vierten Kategorie.

FIFA begrüßt Reformen in Katar

DOHA: Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Arbeitsrechtsreformen im WM-Gastgeberland Katar begrüßt. «Wir gratulieren Katar zu diesem wichtigen Schritt», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino einer Mitteilung vom Dienstag zufolge. Seit der Vergabe der WM 2022 an das Emirat (im Jahr 2010) seien große Anstrengungen unternommen worden, um positive Veränderungen herbeizuführen. «Und wir freuen uns sehr darüber, dass dies zu konkreten Fortschritten im Bereich der Arbeitnehmerrechte geführt hat.» Dies beweise zudem den Einfluss der WM. «Es gibt definitiv noch Raum für weitere Fortschritte», sagte Infantino.

Nach anhaltender internationaler Kritik hatte Katar Ende August weitere Reformen beschlossen, um die Lage der Arbeitsmigranten zu verbessern. So können ausländische Arbeiter künftig den Job ohne Zustimmung ihres bisherigen Arbeitgebers wechseln, wie die katarische Regierung am Sonntag mitteilte. Außerdem legte das Emirat als erstes Land der Region einen monatlichen Mindestlohn in Höhe von 1000 Rial (etwa 230 Euro) fest. Arbeitgeber, die den Lohn schuldig bleiben, sollen demnach härter bestraft werden.

In Katar leben laut Amnesty International rund zwei Millionen Arbeitsmigranten. Sie kommen vor allem aus armen Ländern wie Bangladesch, Nepal oder Indien. Katar hatte die Kritik an den Arbeitsbedingungen immer wieder zurückgewiesen und auf Reformen im Vorfeld der WM verwiesen. Das Turnier beginnt am 21. November 2022.

Höfl-Riesch über Rebensburg: «Gratuliere zu großartiger Karriere»

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat ihrer langjährigen Weggefährtin Viktoria Rebensburg nach deren Rücktritt vom Leistungssport alles Gute für die Zukunft gewünscht. «Ich gratuliere ihr zu einer großartigen Karriere mit vielen tollen Erfolgen und wünsche ihr alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt!», sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Höfl-Riesch mit zweimal Gold und Rebensburg mit einer Goldmedaille hatten bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver für einen grandiosen deutschen Erfolg gesorgt.

Rebensburg hatte am Dienstag überraschend ihre Laufbahn beendet. Nach ihrer Verletzung im Frühjahr habe sie gemerkt, dass sie nicht mehr ihr absolutes Top-Niveau erreichen könne, sagte die 30-Jährige. Höfl-Riesch beendete ihre große Karriere im März 2014 im Alter von 29 Jahren. Den Schritt von Rebensburg kann sie nachvollziehen.

«Ich habe es heute über die sozialen Medien erfahren und war natürlich im ersten Moment sehr überrascht. Sie hat ja den ganzen Sommer über gepostet, wie motiviert und konsequent sie sich auf die nächste Saison vorbereitet. Wenn man sich aber ihr Statement anhört, kann man es schon irgendwie nachvollziehen», sagte Höfl-Riesch. «Sie hat viele intensive und erfolgreiche Jahre hinter sich, aber ist eben so langsam auch in einem Alter, in dem durch die jahrelangen Belastungen vieles nicht mehr so leicht fällt, speziell wenn dann auch noch körperliche Probleme und Verletzungen dazukommen - das weiß ich aus eigener Erfahrung.»

Boxen: Weltmeister Joshua kämpft im Dezember gegen Pulew

LONDON: Box-Weltmeister Anthony Joshua steigt im Dezember in London wieder in den Ring. «Der 12. Dezember in der O2-Arena ist der Plan für AJ», sagte Promoter Eddie Hearn bei «Boxing Scene». Der Dreifach-Weltmeister im Schwergewicht tritt dann mit einigen Monaten Verspätung zu seiner Pflichtverteidigung gegen den Bulgaren Kubrat Pulew an. Der Kampf sollte eigentlich im Juni im Stadion von Tottenham Hotspur stattfinden, war aufgrund der Coronavirus-Pandemie aber verschoben worden.

Damit ist ein Vereinigungskampf des 30-jährigen Briten gegen WBO-Champion Tyson Fury für dieses Jahr vom Tisch. In der Tat soll der 32-jährige Fury nur eine Woche nach seinem Landsmann Joshua in den Ring zurückkehren und zum dritten Mal gegen den früheren Weltmeister Deontay Wilder aus den USA kämpfen. Als Termin steht der 19. Dezember im Raum.

Felix Neureuther nach Rücktritt von Rebensburg: «Ich bin geschockt»

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Der ehemalige Skistar Felix Neureuther hat mit großem Bedauern auf das überraschende Karriereende von Ausnahme-Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg reagiert. «Das ist ein Riesen-Einschnitt für den deutschen Skirennsport. Ich muss sagen, ich war schon geschockt, als ich von ihrem Rücktritt gehört habe», sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Neureuther selbst hatte sich im März 2019 vom Rennsport verabschiedet und arbeitet seit vergangenem Winter als Experte für die ARD.

Er habe Rebensburg noch vor zwei Wochen getroffen und mit ihr «ganz normal gesprochen», berichtete Neureuther. Da sei von Rücktritt noch keine Rede gewesen. Er schätze Rebenburg «nicht nur als Athletin, sondern auch als tolle Persönlichkeit», die dem Deutschen Skiverband (DSV) natürlich im kommenden Winter sehr fehlen werde. «Aber Vicky kann auf eine grandiose Karriere zurückblicken, sie hat alles gewonnen. Dazu kann man sie nur beglückwünschen», betonte Neureuther. «Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt.»

Damen-Bundestrainer Jürgen Graller lobte Rebensburg als «echt coole Persönlichkeit», die das ganze Team vermissen werde. «Vicky Rebensburg kannst du nicht ersetzen. Sie war in den vergangenen Jahren unsere klare Nummer-eins-Athletin. Jetzt müssen wir erstmal kleine Brötchen backen. Aber es kann die jungen Fahrerinnen auch beflügeln», sagte Graller der dpa. In einem Gespräch am vergangenen Dienstag im Trainingslager in Zermatt habe sich ihr Rücktritt angedeutet. «Sie hat gut trainiert, sie ist fit und gesund. Aber es ist ihr Anspruch, in den drei Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom um Siege mitzufahren. Ich kann ihre Entscheidung absolut verstehen. Aber es ist natürlich sehr schade, weil sie unser Aushängeschild war.»

Speerwurf-Olympiasieger Röhler hofft auf Austragung von Olympia 2021

BERLIN: Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist optimistisch, dass die wegen der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verlegten Sommerspiele in Tokio stattfinden. Zum einen, weil man bereit sei, «vom Normalen abzurücken und zum anderen, weil die gesamte olympische Bewegung ein riesiger wirtschaftlicher Apparat ist», sagte der 28-Jährige in einem Podcast von Team Deutschland. Über einen «Fall X» der erneuten Verschiebung wolle er gar nicht erst nachdenken. Aber schon vor dem kommenden Frühjahr müsse eine Entscheidung fallen, ob die Olympischen Spiele in Japans Hauptstadt dann stattfinden oder nicht.

Zudem hofft der Jenaer, dass in Tokio Zuschauer zugelassen werden. «Ob die jetzt aus aller Welt kommen können, das bleibt noch völlig offen. Aber ich wünsche mir schon ein Stadion, wo Zuschauer drin sitzen. Es muss nicht voll sein, aber Atmosphäre muss sein und die bitte nicht aus dem Lautsprecher», sagte der Europameister von Berlin 2018.

So sehr man sich digital bemühe, «Sport aktuell nach Sport aussehen zu lassen, wenn da im Hintergrund nur was flackert beim Basketball oder irgendwelche Pappmännchen beim Fußball auf der Tribüne sitzen, das macht mich persönlich als aktiver Sportler nicht an», meinte Röhler. Er könne auch nur ganz schwer nachvollziehen, «welches sportliche Bild da überhaupt beim wirklich eingefleischten Fan noch rüberkommt».

Basketball Bundesliga BBL und easyCredit verlängern Zusammenarbeit

BERLIN: Die Basketball Bundesliga BBL und Namensgeber easyCredit haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum Saisonende 2023/2024 verlängert. Über das finanzielle Volumen des Kontraktes vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Seit der Saison 2016/2017 ist easyCredit Partner der BBL.

Nada geht gegen Doping-Freispruch für Ex-Eisschnellläufer vor

BERLIN: Die Nationale Anti-Doping-Agentur zieht wegen des Doping-Freispruchs für den ehemaligen Eisschnellläufer Robert Lehmann-Dolle vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas. Die Nada wolle die Entscheidung des Deutschen Sportschiedsgerichts überprüfen lassen und werde dabei auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada unterstützt, sagte Nada-Vorstand Lars Mortsiefer am Dienstag. Der frühere Olympia-Teilnehmer Lehmann-Dolle war Mitte August vom Vorwurf des Eigenblut-Dopings freigesprochen worden, weil die Nada aus Sicht des Sportschiedsgerichts nicht ausreichend Beweise vorlegen konnte.

Formel-1-Veranstalter hoffen auf bis zu 100.000 Fans in der Türkei

ISTANBUL: Bei der Rückkehr der Formel 1 in die Türkei könnten nach Wünschen der örtlichen Veranstalter trotz der Corona-Krise bis zu 100.000 Fans dabei sein. Die Tribünen um den Istanbul Park Circuit bieten unter normalen Umständen Platz für bis zu 220.000 Zuschauer. «Wenn wir aus Sicherheitsgründen einige Abschnitte schließen, können derzeit etwa 100.000 Zuschauer das Rennen verfolgen, wenn sie die geltenden Distanz-Regelungen befolgen», sagte Vural Ak, Chef des lokalen Streckenbetreibers, laut türkischen Medien am Dienstag. Vorgesehen ist der Grand Prix in der Türkei im Notkalender während der Corona-Saison am 15. November.

Thunder gleichen aus und erzwingen Spiel sieben in den NBA-Playoffs

ORLANDO: Die Oklahoma City Thunder haben mit Nationalspieler Dennis Schröder in den NBA-Playoffs ein siebtes Spiel gegen die Houston Rockets erzwungen. In einer umkämpften Partie am Montag gewannen die Thunder 104:100 und haben nach dem Ausgleich zum 3:3 nach Siegen weiter Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Western Conference gegen die Los Angeles Lakers. Schröder konnte offensiv nicht ganz an die starken Leistungen aus den beiden vorausgegangenen Spielen anknüpfen, war aber insbesondere in der Abwehr ein wichtiger Faktor für den Erfolg.

Österreicher Thiem bei US Open in New York in Runde zwei

NEW YORK: Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray hat bei den US Open in New York mit einem großen Kraftakt die zweite Runde erreicht. Der 33 Jahre alte Brite rang am Dienstag den Japaner Yoshihito Nishioka mit 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 nieder. Murray, der seine Karriere Anfang 2019 wegen einer erneuten Operation an der Hüfte eigentlich bereits beenden wollte, nutzte nach 4:38 Stunden seinen ersten Matchball.

Der Österreicher Dominic Thiem hatte in seinem Auftaktmatch dagegen keine Mühe. Die Nummer drei der Tennis-Welt führte am Dienstag in New York gegen Jaume Munar aus Spanien mit 7:6 (8:6), 6:3, als sein Gegner wegen einer Verletzung aufgeben musste. Thiem zählt in New York zu den Favoriten, auch weil Rafael Nadal und Roger Federer in diesem Jahr fehlen. Bei den Australian Open im Januar hatte der 26 Jahre alte Thiem bereits das Finale erreicht, dort aber gegen Novak Djokovic verloren. In New York ist Thiem an Nummer zwei gesetzt.

Bei den Damen schaffte Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin ohne Mühe den Sprung in die zweite Runde. Die 21 Jahre alte Amerikanerin bezwang Yanina Wickmayer aus Belgien klar mit 6:2, 6:2.

Riem Hussein und Marco Fritz als Schiedsrichter des Jahres geehrt

FRANKFURT/MAIN: Marco Fritz ist erstmals in seiner Karriere vom Deutschen Fußball-Bund als «Schiedsrichter des Jahres» ausgezeichnet worden. Der 42 Jahre alte Fritz aus Korb ist seit 2006 DFB-Referee. In der Bundesliga, wo er 2009 debütierte, pfiff er bisher 153 Spiele. Seit 2012 ist er auch international im Einsatz. Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn war die Leitung des DFB-Pokalfinales 2016. Bei den Schiedsrichterinnen wurde Riem Hussein zum dritten Mal nach 2013 und 2016 geehrt.

Mainz 05 reicht Konzept für Pokalspiel mit Zuschauern ein

MAINZ: Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 möchte das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse vor Zuschauern austragen und wird den Behörden ein entsprechendes Konzept zur Genehmigung vorlegen. Der Verein habe auf Basis des Leitfadens der Deutschen Fußball Liga ein Konzept «für eine verantwortungsvolle stufenweise Rückkehr von Fans zu unseren Spielen erarbeitet» und darüber bereits «Gespräche mit der Landespolitik und den zuständigen Behörden» geführt, sagte Vorstandschef Stefan Hofmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Sané sieht sich bei 80 Prozent - Lehrreiche Zeit in der Reha

STUTTGART: Leroy Sané sieht sich vor seinem Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke. «Ich bin bei über 80 Prozent. Na klar fehlen die Spiele und der Rhythmus natürlich noch, da werden die letzten Prozent dazukommen», sagte der neue Offensivspieler des FC Bayern München vor den Partien in der Nations League in dieser Woche gegen Spanien und in der Schweiz in einem DFB-Video. Der 24-Jährige gehört erstmals seit seinem Kreuzbandriss im August 2019 wieder zum Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw.

Ski-Ass Rebensburg beendet überraschend alpine Karriere

KREUTH: Deutschlands beste Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg ist überraschend vom aktiven Leistungssport zurückgetreten. Das teilte die Olympiasiegerin von 2010 am Dienstag mit. «Heute ist definitiv kein leichter Tag für mich, denn ich habe mich dazu entschieden, nach 13 Jahren meine Karriere mit sofortiger Wirkung zu beenden», schrieb die 30-Jährige in den sozialen Netzwerken. Diesen Entschluss habe sie schweren Herzens und nach reichlicher Überlegung in den letzten Wochen gefasst. «Nach meiner Verletzung im Frühjahr und den zurückliegenden zwei Monaten im Schneetraining habe ich gemerkt, dass es mir nicht mehr gelingt, mein absolutes Top-Niveau zu erreichen», teilte Rebensburg mit.

Coronafall bei Schweizer Fußballnationalteam

ZÜRICH: Fünf Tage vor dem geplanten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz ist der Torwarttrainer der Schweizer, Patrick Foletti, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Schweizerischen Fußballverband am Dienstag mit. Alle weiteren Testresultate der Schweizer Delegation seien negativ ausgefallen. Foletti sei bei der Anreise zum Teamhotel am Montag telefonisch alarmiert worden, dass es in seinem Umfeld einen Verdachtsfall gebe, teilte der Verband mit. Er sei deshalb bei der Ankunft im Teamhotel sofort isoliert und getestet worden.

Ex-FIFA-Präsident Blatter bei Anhörung vor Bundesanwaltschaft

BERLIN: Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter ist am Dienstag zu einer Anhörung vor der Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern erschienen. Dabei geht es um ein Strafverfahren gegen den 84-Jährigen, in dem es um eine umstrittene Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken im Jahr 2011 an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini geht, die Blatter veranlasst haben soll. Platini war bereits am Montag zu einer rund dreistündigen Anhörung hinter verschlossenen Türen erschienen. Laut Platinis Anwalt habe es sich um keine illegale Zahlung gehandelt.

5. Tour-Etappe: Bergab Richtung Privas - Chance für die Sprinter

ORCIÈRES-MERLETTE: Nach der Kletterpartie am Vortag geht es bei der Tour de France auf der fünften Etappe überwiegend bergab.

Bewegt sich das Feld kurz nach dem Start in Gap am Mittwoch noch auf fast 1000 Meter Höhe, geht es runter nach Privas mit gerade einmal 270 Metern über dem Meeresspiegel. Entsprechend sind auch kaum Schwierigkeiten zu bewältigen, zwei Berge der vierten Kategorie sind kaum der Rede Wert. Eine gute Chance also für die Sprinter um den australischen Star Caleb Ewan. Allerdings ist Vorsicht geboten, 300 Meter vor dem Ziel wartet noch ein Kreisverkehr und könnte die Sprintvorbereitung erheblich beeinflussen.

Supercup in Budapest: UEFA mit Ungarns Regierung in Kontakt

BERLIN: Die Europäische Fußball-Union UEFA hofft weiter auf die Austragung des Supercups zwischen Champions-League-Sieger FC Bayern München und Europa-League-Gewinner FC Sevilla am 24. September in Budapest. Weil Ungarn wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen an diesem Dienstag seine Grenzen für Ausländer dicht macht, steht die UEFA aber vor einigen Problemen. Ausländer dürfen ab dem 1. September nur mit einem triftigen Grund einreisen. Ob Fußball dazu gehört, ist fraglich.