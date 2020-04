Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.20 | Überblick

Japans OK-Präsident: Olympia wird nicht noch einmal verschoben

TOKIO: Die ins nächste Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio sollen im Falle einer dann immer noch andauernden Corona-Pandemie abgesagt werden. Das erklärte Yoshiro Mori, Präsident des japanischen Organisationskomitees, in einem Interview der japanischen Boulevard-Sportzeitung «Nikkan Sports» vom Dienstag. Auf die Frage, ob die Spiele auf 2022 verschoben werden, falls die Pandemie nicht vorüber ist, sagte Mori dem Blatt: «Nein. Dann wird es abgesagt.» Andere japanische Medien griffen seine Äußerung nicht auf.

Fast 50 Prozent für Bundesliga-Geisterspiele im Free-TV

BERLIN: Bei einer Fortsetzung der Fußball-Bundesliga ist ein Großteil der Deutschen für eine Übertragung der Geisterspiele im frei empfangbaren Fernsehen. 49 Prozent würden sich wünschen, dass die Partien der wegen der Corona-Pandemie noch ausstehenden neun Saison-Spieltage ohne Pay-TV-Zugang oder Streaming-Gebühr zu sehen sein sollen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. 26 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine frei zugängliche Übertragung aus. 25 Prozent äußerten keine Meinung.

Fanprojekte: Darstellung von Anhängern als Gefahr «kontraproduktiv»

FRANKFURT/MAIN: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) hat die Darstellungen von Fußball-Anhängern als Gefahr für Spiele ohne Stadionzuschauer kritisiert. «Unabhängig der Entscheidung, ob es Geisterspiele geben wird oder nicht, ist es sicherlich nicht zielführend, Zukunftsszenarien zu konstruieren, die tendenziell in eine Richtung gehen: Vorverurteilung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe», heißt es in einer Stellungnahme der BAG. Die Polizei und Politiker hatten zuletzt die Sorge geäußert, Fans könnten sich bei einer möglichen Fortsetzung der Bundesliga mit Geisterspielen vor den Stadien versammeln und Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie nicht einhalten.

Matthäus: Corona-Krise als «mahnendes Beispiel»

BERLIN: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat kein Verständnis für vermeintliche Misswirtschaft in der Fußball- Bundesliga. «Was ich nicht verstehe, ist, wie es so viele Clubs geben kann, die offensichtlich jahrelang von der Hand in den Mund leben konnten, wenig bis überhaupt keine Rücklagen gebildet haben und nun fast am Ende sind», schrieb der 59-Jährige in seiner Sky-Kolumne «So sehe ich das». Sollten die Gesellschaft und der Fußball «diese große Krise einigermaßen überstehen, was ich von ganzem Herzen hoffe, dann muss das jedem ein mahnendes Beispiel sein».

Leichtathletik-Weltverband: 500.000-Dollar-Fonds für Sportler in Not

MONTE CARLO: Der Leichtathletik-Weltverband hat mit Mitteln seiner Stiftung IAF einen Hilfsfonds mit 500.000 Dollar gebildet, mit dem durch die Corona-Krise in Not geratene Profisportler unterstützt werden sollen. Wie World-Athletics-Präsident Sebastian Coe am Dienstag erklärte, werde der Fonds dazu verwendet, Athleten zu helfen, die in den letzten Monaten durch Aussetzung internationaler Wettkämpfe den größten Teil ihrer Einkommen verloren hätten. Die Internationale Leichtathletik-Stiftung stellt Mittel aus ihren Budgets für 2020 und 2021 bereit.

Eishockey-Champions-League ändert Auftakt und Wettbewerbsformat

ZÜRICH: Die Champions Hockey League (CHL) verzichtet aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Gruppenspiele und verschiebt den geplanten Saisonauftakt um gut einen Monat. Statt wie geplant am 3. September sollen die ersten Spiele in dem Wettbewerb mit den deutschen Eishockey-Clubs München, Mannheim, Straubing und Berlin nun am 6. Oktober stattfinden. Zudem treten die 32 Teilnehmer überraschend von Beginn an in K.o.-Runden mit Heim- und Auswärtspartien an, wie die CHL am Dienstag mitteilte. Die Paarungen stehen noch nicht fest.

Verlust in «einer sechsstelligen Höhe» für Eishockey-Verband

München (dpa) - Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) rechnet aufgrund der Absage der Länderspiele und der Weltmeisterschaft mit einem Verlust in «einer sechsstelligen Höhe». Final beziffern konnte DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel die Summe im Interview der «Eishockey News» (Dienstag) nicht. Fünf WM-Vorbereitungsspiele waren im April und Mai in Nürnberg, Heilbronn, Dresden, Crimmitschau und Mannheim geplant gewesen. Die Partien waren ebenso wie die WM im Mai in der Schweiz wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden.

NBA geht kleinen Schritt: Trainingsgelände könnten demnächst öffnen

NEW YORK: Die NBA erlaubt ihren Teams einen ersten kleinen Schritt zurück zur Normalität in der Corona-Krise. Einhergehend mit den Lockerungen der Vorschriften in einigen US-Bundesstaaten dürfen Basketball-Profis die Einrichtungen ihrer Clubs zukünftig wieder zum Trainieren nutzen - allerdings frühestens ab dem 8. Mai, auf freiwilliger Basis und ohne die Anwesenheit von Trainern. Zudem dürfen nie mehr als vier Spieler gleichzeitig da sein. Voraussetzung ist zudem, dass die lokalen Behörden diese Form der Einzeltrainings erlauben.

Russischer Shorttrack-Star An gibt erneut Karriereende bekannt

Moskau (dpa)- Der sechsmalige Olympiasieger und russische Shorttrack-Star Viktor An will seine Karriere offenbar endgültig beenden. «Das ist jetzt ein guter Augenblick zu sagen, ich höre auf», sagte der 34-Jährige mehreren russischen Medien, darunter der «Moscow Times». Zuletzt litt er an einer Verletzung am linken Knie. Der in Südkorea als Ahn Hyun-Soo geborene Läufer hatte bei den Winterspielen in Turin 2006 dreimal Gold und einmal Bronze für das asiatische Land gewonnen. 2011 nahm er die russische Staatsbürgerschaft an und holte bei den Spielen in Sotschi 2014 wieder dreimal Gold und einmal Bronze.