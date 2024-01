Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Altenburg nicht unzufrieden - Hockey-Damen nun gefordert

RANCHI: Den vorzeitigen Halbfinaleinzug haben die Hockey-Damen verpasst. Der Bundestrainer sieht sein Team lieber früh gefordert, um die Sinne zu schärfen.

Vor dem letzten Vorrundenspiel in der Olympia-Qualifikation ist Bundestrainer Valentin Altenburg mit der Ausgangslage für die deutschen Hockey-Spielerinnen gar nicht mal unzufrieden. Durch das 1:1 gegen Japan im zweiten Spiel der Gruppe A benötigt die DHB-Auswahl am Dienstag gegen Tschechien (7.30 Uhr) einen Sieg, um als Gruppenerster ins Halbfinale einzuziehen. Es sei schon ganz gut, in der Vorrunde richtig gefordert zu werden, befand der 42-Jährige.

Gegen Japan war sein Team hoch überlegen und verpasste trotz einer Vielzahl von Chancen den Sieg. «Das war schon ganz wichtig. Bei der EM sind wir wie geschnitten Brot durch die Vorrunde gekommen und haben dann im Halbfinale verloren», sagte Altenburg. «So hat das Spiel gegen Tschechien eine ganz andere Bedeutung. Wie ein Endspiel», sagte der Bundestrainer. Und das sei auch das Ziel des Qualifikationsturniers. «Wir wollen ins Endspiel.» Damit wäre dann auch das Olympia-Ticket für Paris gelöst.