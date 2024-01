Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.01.24 | Überblick

Beckenbauer-Gedenken: DFB führt Gespräche mit Familie und FC Bayern

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund will sich zeitnah Gedanken machen, wie man das Leben und Wirken von Franz Beckenbauer würdigen kann. Wie ein DFB-Sprecher am Dienstag in Frankfurt/Main sagte, sei momentan aber die Zeit des Trauerns und des Abschiednehmens. Man werde mit Beckenbauers Familie und dem FC Bayern München Gespräche über das weitere Vorgehen führen.

Rummenigge: Beckenbauer-Trauerfeier in Allianz Arena

MÜNCHEN: Karl-Heinz Rummenigge will für den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer eine große Trauerfeier veranstalten. «Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte!», sagte der Ex-Bayern-Chef der «Bild».

Vogts schlägt vor: Pokal nach Beckenbauer benennen

BERLIN: Berti Vogts kann sich zu Ehren des gestorbenen Franz Beckenbauers vorstellen, den DFB-Pokal umzubenennen. «Es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät bei den folgenden Fußballer-Generationen», sagte der ehemalige Bundestrainer der «Rheinischen Post». «Vielleicht sollte man beim DFB darüber nachdenken, zum Beispiel den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen.» Zusammen standen Beckenbauer rund Vogts in 71 Länderspielen auf dem Platz, Höhepunkt war der Gewinn des WM-Titels 1974. «Wir hatten eine besondere Beziehung, es war eine wunderbare Zeit mit Franz», sagte Vogts.

Mehr als acht Millionen sehen Beckenbauer-Dokumentationen

BERLIN: Einen Tag nach dem Tod von Franz Beckenbauer haben mehr als acht Millionen Menschen bei ARD und ZDF die Dokumentationen über die Fußball-Legende gesehen. 4,429 Millionen sahen am Montag im Zweiten ab 19.41 Uhr «Beckenbauer - Triumphe, Affären und Skandale» und sorgten laut AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Weitere 4,024 Millionen schauten sich ab 20.30 Uhr im Ersten «Beckenbauer» an, was einen Marktanteil von 14,5 Prozent ergab.

Leverkusens Boniface verpasst Afrika-Cup verletzt

LEVERKUSEN: Top-Stürmer Victor Boniface von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat sich bei der nigerianischen Fußball-Nationalmannschaft verletzt. Der 23-Jährige, der eigentlich den Afrika-Cup bestreiten wollte, fällt für das Turnier verletzungsbedingt aus. Das teilte das Auswahlteam bei X, vormals Twitter, am Dienstag mit. Bereits zuvor hatte Boniface seiner Mannschaft via Instagram viel Glück für den Afrika-Cup gewünscht, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen wird.

Robin Koch verlängert Vertrag bei der Eintracht bis 2027

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Innenverteidiger Robin Koch bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der 28 Jahre alte Nationalspieler war ursprünglich bis zum Saisonende an den hessischen Fußball-Bundesligisten gebunden und kam im vergangenen Jahr zunächst auf Leihbasis von Leeds United an den Main.

BVB nur 3:3 gegen Lüttich

MARBELLA: Wenige Tage vor dem Pflichtspielstart im neuen Jahr hat Borussia Dortmund weiterhin sportliche Probleme. Am Dienstag kam der Vizemeister im letzten Testspiel im Trainingslager in Marbella gegen Standard Lüttich nur zu einem 3:3 (1:1). In Abwesenheit von Kapitän Emra Can (Belastungsteuerung) und Ex-Kapitän Marco Reus (private Gründe) trafen Thomas Meunier (15. Minute), Antonios Papadopoulos (70.) und Samuel Bamba (88.) für das Team von Trainer Edin Terzic, das am Samstag zum Neustart der Bundesliga beim Aufsteiger Darmstadt 98 antreten muss.

Daniel Theis gewinnt mit den Clippers deutlich gegen Phoenix

LOS ANGELES: Die Los Angeles Clippers um Basketball-Weltmeister Daniel Theis haben in der NBA wieder gewonnen. Am Montag (Ortszeit) gewannen die Clippers ihr Heimspiel gegen die Phoenix Suns mit 138:111 (71:63), nachdem sie zuvor gegen den Stadtrivalen Lakers verloren hatten. Dadurch war der Lauf von fünf Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketballliga gerissen.

Tennis-Erfolge für Maria und Siegemund

HOBART: Tatjana Maria und Laura Siegemund tanken weiter Selbstvertrauen für die Australian Open. Nach dem Gewinn des United Cups an der Seite von Alexander Zverev und Angelique Kerber, bei dem Siegemund im Mixed-Doppel starke Leistungen gezeigt hatte, feierte das Tennis-Duo nun ihre ersten Einzelsiege in diesem Jahr. Maria (36) profitierte beim WTA-Turnier in Hobart beim Stand von 6:1, 4:3 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihre argentinischen Gegnerin Nadia Podoroska. Siegemund (35) rang beim WTA-Turnier in Adelaide die an Nummer sieben gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa mit 6:7 (1:7), 6:4, 6:4 nieder.