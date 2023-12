Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 26.12.23 | Überblick

Ralf Schumacher über Bruder Michael: «Nichts mehr wie früher»

BERLIN: Ralf Schumacher schmerzt der Ski-Unfall seines Bruders Michael Schumacher vor zehn Jahren nach wie vor. «Ich vermisse meinen Michael von damals», sagte der frühere Formel-1-Fahrer der «Bild». «Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher», sagte der 48-Jährige.

Michael Schumacher war am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen gestürzt. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister hatte dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seit dem Sturz, bei dem Schumacher mit dem Kopf auf einen Stein aufgeschlagen und der Helm kaputtgegangen war, ist der bald 55-Jährige nicht mehr öffentlich aufgetaucht.

Er hatte nach dem Sturz tagelang in der Uniklinik von Grenoble ums Überleben gekämpft und längere Zeit im künstlichen Koma gelegen. Wie es ihm jetzt geht, ist nicht bekannt. Die Familie schützt die Privatsphäre des gebürtigen Rheinländers. Auch Ralf Schumacher nannte bei «Bild» keine Details. «Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war», sagte er.

Hannawald hält nichts von «Alibi-Tournee» für Skispringerinnen

OBERSTDORF: Die Skispringerinnen feiern in diesem Winter eine besondere Premiere an zwei von vier Orten der Vierschanzentournee. Von einer halben Tournee will Skisprung-Legende Hannawald aber nicht sprechen.

Der frühere Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald will angesichts von zwei Wettbewerben der Skispringerinnen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf rund um den Jahreswechsel noch nicht von einer halben Vierschanzentournee sprechen. «Mit halben Sachen kann ich nichts anfangen», sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Hannawald ergänzte: «Ich spreche nicht von einer halben Tournee, sondern von einem Springen in Garmisch. Das Thema Tournee nehme ich noch nicht in den Mund.»

Der bis dato letzte deutsche Tourneesieger, der das Event mit den traditionellen Austragungsorten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen 2002 gewann, sagte zudem: «Wenn es eine Frauen-Tournee gibt, dann ist es die Originale. Die fängt in Oberstdorf an und hört in Bischofshofen auf. Ich halte gar nichts davon, eine Alibi-Tournee aufzustellen und dann kreuz und quer irgendwas zu machen.»

Die Skispringerinnen hoffen seit Jahren auf eine Vierschanzentournee. Bislang verhindern organisatorische Probleme aber eine Ausrichtung. Erstmals treten die Springerinnen in diesem Jahr am 30. Dezember in Garmisch-Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf zu Wettbewerben an. Die Veranstaltung läuft unter dem Namen «Two Nights Tour».