Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.23 | Aktualisiert um: 05:05 | Überblick

Nottingham Forest trennt sich von Trainer Steve Cooper

NOTTINGHAM: Nottingham Forest hat sich nach mehr als zwei Jahren von Trainer Steve Cooper getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Premier-League-Verein am Dienstag bekannt. Forest hatte zuletzt nur einen Sieg aus 13 Liga-Spielen geholt und war auf den 17. Tabellenplatz gerutscht. Ein Nachfolger für den 44-jährigen Cooper soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden, hieß es.

Klare WM-Niederlage für deutschen Darts-Spieler Horvat

LONDON: Dragutin Horvat hat die angestrebte Überraschung bei der Darts-WM in London klar verpasst und ist ausgeschieden. Der 47 Jahre alte Hesse verlor am Dienstagabend deutlich mit 0:3 gegen den Belgier Mike De Decker und zeigte dabei eine über weite Strecken schwache Leistung. Ricardo Pietreczko hat hingegen souverän die zweite Runde erreicht. Der 29 Jahre alte Nürnberger besiegte am Dienstagabend die Japanerin Mikuru Suzuki klar mit 3:0 und trifft nun auf den Engländer Callan Rydz.

Alba Berlin gelingt Überraschungs-Coup gegen Barcelona

BERLIN: Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague eine große Überraschung geschafft. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend vor 10592 Zuschauern gegen Final-Four-Teilnehmer FC Barcelona mit 74:70 (38:41). Damit verlässt Alba den letzten Tabellenplatz der Königsklasse.

Füchse Berlin und Magdeburg weiter im Gleichschritt

BERLIN: Der Zweikampf in der Handball-Bundesliga geht weiter. Der SC Magdeburg setzte am Dienstagabend beim 43:28 (27:9)-Erfolg beim HSV Hamburg vor allem in der ersten Halbzeit ein eindrucksvolles Statement. Aber auch die Füchse gewannen gegen den TVB Stuttgart mit 32:27 (16:15). An der Tabellenspitze hat Magdeburg bei gleicher Punktzahl (30:4) nun das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber Verfolger Berlin.

Manchester City zieht ins Finale der Club-WM ein

DSCHIDDA: Manchester City ist ins Finale der Club-WM eingezogen. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Dienstag im Halbfinale mit 3:0 (1:0) gegen die Urawa Reds aus Japan durch. Ein Eigentor von Marius Høibråten (45. Minute+1), Mateo Kovacic (52.) und Bernardo Silva (59.) sorgten für den lockeren Sieg gegen den asiatischen Champions-League-Sieger. Damit trifft das Team von Trainer Pep Guardiola im Finale am Freitag auf Fluminense aus Rio de Janeiro.

Drei Unentschieden in der Fußball-Bundesliga

DORTMUND: Borussia Dortmund hat sich mit einem weiteren Rückschlag in die Winterpause verabschiedet. Die in der Fußball-Bundesliga seit Wochen kriselnden Dortmunder kamen am Dienstagabend nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 hinaus. Die TSG Hoffenheim kassierte parallel einen späten Gegentreffer zum 3:3 (2:1)-Endstand gegen den SV Darmstadt 98 und bleibt damit drei Punkte hinter dem fünftplatzierten BVB. Zuvor hatte auch RB Leipzig beim 1:1 (0:0) bei Werder Bremen Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze liegen lassen.

Bayern-Basketballer richten Pokalendrunde 2024 aus

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern können ihren Titel als deutscher Pokalsieger vor heimischer Kulisse verteidigen. Wie am Dienstag bekannt gegeben wurde, findet das sogenannte Top Four der letzten vier Mannschaften am 17. und 18. Februar kommenden Jahres im Münchner BMW Park statt. Qualifiziert für die Pokalendrunde sind neben den Bayern noch Alba Berlin, die Bamberg Baskets und Meister ratiopharm Ulm. Die Münchner waren zuletzt 2021 Gastgeber der finalen Partien in dem Wettbewerb.

Guirassy-Gerüchte lassen Hoeneß vor VfB-Ausklang kalt

STUTTGART: Trainer Sebastian Hoeneß lassen Spekulationen, nach denen Torjäger Serhou Guirassy am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) sein letztes Spiel für den VfB Stuttgart bestreiten könnte, nach eigener Aussage kalt. Das sei ja ein nicht endendes Thema, sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Dienstag angesprochen auf die Wechselgerüchte um den 27-Jährigen. Er versicherte aber: «Es beschäftigt mich nicht.»

Kimmich und Goretzka beim FC Bayern weiter fraglich

MÜNCHEN: Die Einsätze von Joshua Kimmich und Leon Goretzka für den Jahresabschluss des FC Bayern am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg sind fraglich. Es gebe bei den zuletzt erkrankt fehlenden Mittelfeldspielern «mehr oder weniger ein stündliches oder zweistündliches Update», beschrieb Trainer Thomas Tuchel am Dienstag die komplizierte Situation. «Wir hoffen, aber es wird super eng.» Kimmich und Goretzka waren am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (3:0) kurzfristig ausgefallen. Die Notlösung auf der Doppel-Sechs hieß Raphael Guerreiro und Youngster Aleksandar Pavlovic, die ihren Job überzeugend machten.

Xabi Alonso über möglichen Rekord: «Nicht unser Fokus»

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso misst dem möglichen deutschen Startrekord seiner Mannschaft vor der Bundesligapartie gegen den VfL Bochum keine allzu große Bedeutung bei. «Ich will da nicht so viel drüber nachdenken», sagte der 42-Jährige am Dienstag und damit einen Tag vor dem Spiel (Mittwoch 20.30 Uhr/Sky). «Es ist eine Konsequenz. Wenn wir das erreichen können, ist das super. Aber es ist nicht unser Ziel. Es ist nicht unser Fokus.»

Investoren-Deal der DFL: Nur noch drei Kandidaten

BERLIN: Die Deutsche Fußball Liga hat die Zahl der Firmen bei der Auswahl eines möglichen Investors reduziert. Von den ursprünglich sechs Kandidaten sind noch drei im Rennen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um Blackstone, EQT und CVC. Von der DFL gab es nach einer Präsidiumssitzung dazu zunächst keine Stellungnahme. Auch die «Bild» berichtete von der Reduzierung. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein. Der Prozess läuft bis Ende März kommenden Jahres.

Theis holten achten NBA-Sieg in Serie mit Clippers

INDIANAPOLIS: Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Los Angeles Clippers auch gegen sein Ex-Team Indiana Pacers gewonnen und die längste Siegesserie der NBA ausgebaut. Das 151:127 am Montagabend war der achte Erfolg in den vergangenen acht Partien für die Clippers. Theis war einen Monat vor der Partie von den Pacers zu den Clippers gewechselt und hat in dieser Zeit nur drei Spiele verloren. Gegen seine ehemaligen Kollegen kam der 31-Jährige in 22 Minuten auf vier Punkte und neun Rebounds sowie zwei Blocks. James Harden erzielte 21 seiner 35 Punkte für die Clippers im Schlussviertel.

Baumgart offen: «Situation ergibt, dass über Trainer diskutiert wird»

KÖLN: Trainer Steffen Baumgart hat eine schonungslose Analyse der Situation beim 1. FC Köln nach dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin angekündigt. Für ihn sei es normal, dass dabei auch über seinen Job gesprochen werde. «Die Situation ergibt es, dass über den Trainer diskutiert wird», sagte Baumgart am Dienstag. Nach 15 Spielen sind die Kölner mit nur zehn Punkten stark abstiegsgefährdet.

Schwedischer Ex-Nationalspieler Bo Larsson gestorben

MALMÖ: Der schwedische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Bo Larsson. Der ehemalige Offensivspieler und WM-Teilnehmer von 1970, 1974 und 1978 starb im Alter von 79 Jahren, wie der schwedische Fußball-Verband am Dienstag mitteilte. Zwischen 1966 und 1969 spielte Larsson beim VfB Stuttgart. «Der VfB wird Bo Larsson immer in ehrendem Gedenken halten», teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist zum Tod des Spielers mit, der in der Saison 1966/1967 den ersten Bundesliga-Dreierpack für den VfB erzielte.

Zverev bald unter Top-5? Becker: «Sterne stehen extrem gut»

BERLIN: Boris Becker sieht bei Olympiasieger Alexander Zverev glänzende Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tennis-Jahr 2024. «Die Sterne stehen extrem gut», sagte der dreimalige Wimbledonsieger im Eurosport-Podcast «Das Gelbe vom Ball». Da Zverev nach dem Comeback Anfang dieses Jahres nach schwerer Fußverletzung nicht sehr erfolgreich gewesen war, bedeute das, «dass er jetzt in den ersten Monaten unglaublich viele Punkte wieder gut machen kann», erklärte Becker: «Er ist jetzt die Nummer sieben, im Juni sehe ich ihn unter den ersten Fünf.»

BVB gegen RB: Zweikampf um Ticket für Club-WM

NYON: Für Borussia Dortmund und RB Leipzig geht es in der K.o.-Phase der Champions League auch um die Teilnahme an der Club-WM 2025. Fakt ist: Nur ein weiteres deutsches Team wird neben dem FC Bayern München im übernächsten Sommer in den USA bei der Premiere des neuen lukrativen FIFA-Wettbewerbs dabei sein und die Dortmunder sind in der Favoritenrolle. Im maßgeblichen Ranking hat der BVB von den noch nicht qualifizierten Mannschaften mit 67 Zählern die Nase vorn. Leipzig folgt mit 61 Punkten hinter Atlético Madrid (62) und vor dem FC Barcelona (55) auf Platz drei.

Schiri-Boss: Morddrohung gegen Ittrich «inakzeptabel»

FRANKFURT/MAIN: DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich hat die Morddrohungen und Beleidigungen gegen Referee Patrick Ittrich scharf verurteilt. «Ein solches Verhalten ist ungeheuerlich, verstörend und inakzeptabel. Es schadet den Unparteiischen, aber auch dem Fußballsport insgesamt. Manche scheinen einfach keine Grenzen und Hemmungen zu kennen», wird Fröhlich auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes zitiert.

Fanvertreter kündigt weitere Proteste gegen DFL-Investor an

BERLIN: Nach den Protesten am vergangenen Wochenende hat ein Fanvertreter weitere Aktionen angekündigt. «Der Aktionsspieltag ist vorbei, weitere Proteste sind erstmal individuell in den Fanszenen vorgesehen. Es wird aber weiter Proteste geben», sagte Nicolai Mäurer, der das Bündnis «Fanszenen Deutschlands» in Dortmund vertritt, der «Sportschau» (Dienstag). «Das Thema ist noch nicht am Ende.» Mit der Provokation von Spielunterbrechungen, Transparenten und Sprechchören gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatten Fans in vielen deutschen Erst- und Zweitligastadien am vergangenen Spieltag für Aufsehen gesorgt.

FC Bayern verlängert mit Thomas Müller bis 2025

MÜNCHEN: Thomas Müller bleibt beim FC Bayern. Der 34 Jahre alte Fußball-Nationalspieler verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis Ende Juni 2025. Außer sieben Jahren als Kind beim TSV Pähl lief Müller nur für den deutschen Branchenprimus auf. Zuletzt war der Nationalspieler, der im Jahr 2000 zu den Bayern gewechselt war, unter Trainer Thomas Tuchel aber häufiger nur Ersatz. Der «Müller spielt immer»-Spruch seines einstigen Förderers Louis van Gaal gilt schon lange nicht mehr. Die Aussicht auf das Champions-League-Finale 2025 in München ist für Müller aber in jeder Rolle sehr verlockend.

RTL zeigt künftig sieben Formel-1-Rennen live im Free-TV

KÖLN/MÜNCHEN: Formel-1-Fans können sich künftig auf sieben Grand Prix im Free-TV freuen. Der Pay-TV-Sender Sky geht eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft mit dem langjährigen Rechteinhaber RTL ein. Die am Dienstag verkündete Vereinbarung sieht außerdem vor, dass es alle Qualifikationen und das erste Rennen der Saison am 2. März in Bahrain auf allen RTL-Plattformen zu sehen gibt.

Zehn deutsche Kletterer bei Olympia-Quali-Wettkämpfen dabei

MÜNCHEN: Zehn deutsche Sportkletterer kämpfen im Frühjahr um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Der Weltverband IFSC veröffentlichte in dieser Woche die Teilnehmerlisten für die Qualifikationsevents in Shanghai (16. bis 19. Mai) und in Budapest (20. bis 23. Juni). Vier Athletinnen und drei Athleten des Deutschen Alpenvereins versuchen sich für den Kombi-Wettkampf aus Bouldern und Lead zu qualifizieren; in der Disziplin Speed treten eine DAV-Sportlerin und zwei Männer an.

Die größten Chancen auf eine Teilnahme an den Spielen dürften Alexander Megos und Yannick Flohé haben, die zu den besten Wettkampfkletterern der Welt gehören. Sie treten an in der Kombi aus Bouldern - also dem Klettern von kurzen Sequenzen in Absprunghöhe - und Lead, dem klassischen Seilklettern. Megos war bereits bei Olympia 2021 in Tokio dabei. Neben den beiden steht noch Yannick Nagel in der IFSC-Liste für die Quali.

Bei den Frauen sind Hannah Meul, Lucia Dörffel, Roxana Wienand und Sandra Hopfensitz zur Teilnahme an der Kombi-Qualifikation berechtigt. Im Speedklettern werden Franziska Ritter, Leander Carmanns und Sebastian Lucke aufgeführt.

In Paris werden pro Geschlecht je 20 Athleten im Boulder-Lead-Wettkampf und je 14 Sportler im Speedklettern antreten. Pro Land dürfen maximal zwei Athletinnen oder Athleten je Wettkampf dabei sein. Die ersten Startplätze für Paris waren schon bei der WM in diesem Jahr und kontinentalen Quali-Wettkämpfen vergeben worden. Aus Deutschland hatte dabei niemand das Olympia-Ticket erklettert.

Ex-Frankfurt-Coach Glasner über nächsten Job: Vision ist wichtig

SALZBURG: Mit der Eintracht gewann Oliver Glasner 2022 die Europa League. Seit dem Sommer hat der Österreicher eine Pause eingelegt. Geld treibt ihn nicht mehr an.

Eintracht Frankfurt Ex-Trainer Oliver Glasner hat seine Auszeit vom Fußball auch zur Weiterbildung bei anderen Sportarten genutzt. «Wenn du 30 Jahre im Fußball bist, wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen betriebsblind. Man denkt, dass man schon alles gesehen hat. Dann habe ich gedacht, dass ich die Zeit nutze, bei einer ganz anderen Sportart mit ganz anderen Anforderungen mal zu schauen, wie es abläuft. Es waren sehr interessante Eindrücke dabei», sagte der Österreicher über seine Besuche in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Montag bei «Sport und Talk im Hangar 7» auf ServusTV.

Glasner hatte die Eintracht 2022 zum Gewinn der Europa League geführt. Seit seinem Abschied im Sommer 2023 ist der Coach ohne Verein. Geld sei nicht die Riesenmotivation für den nächsten Job. «Für mich ist wichtig, mit einer Mannschaft, mit dem Verein, mit den Spielern etwas gestalten und entwickeln zu können, eine Vision gemeinsam zu verfolgen und das dann auch zu erreichen», so Glasner.

In den vergangenen Monaten habe er sich bewusst ein wenig zurückgezogen. «Wenn du gefühlt jeden Tag in irgendeine Kamera hineinlachst oder aus einer Zeitung rausgrinst oder rausweinst, dann ist es einfach mal ganz gut, sich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen», sagte Glasner.

Hoeneß gegen Kroos-Comeback im DFB-Team - «Titanic-Signal»

SALZBURG: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist erneut auf Konfrontationskurs zu Toni Kroos gegangen und hat sich gegen ein Comeback des Rio-Weltmeisters in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen. «Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal», sagte der 71-Jährige am Montag bei «Sport und Talk im Hangar 7» auf ServusTV, wie die «Kronen Zeitung» berichtet. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid sei zwar «ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann», so Hoeneß weiter.