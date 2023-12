Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.12.23 | Überblick

Grubauer verliert mit Seattle Kraken gegen Canadiens

MONTREAL: Die Durststrecke der Seattle Kraken hält an. Gegen die Montreal Canadiens geht die Mannschaft um Nationaltorwart Philipp Grubauer erneut als Verlierer vom Eis.

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken in der NHL zum fünften Mal in Serie nicht gewonnen. Gegen die Montreal Canadiens kassierte der Rosenheimer am Montagabend (Ortszeit) drei Gegentore, die Partie endete 2:4. Beim letzten Gegentreffer 32 Sekunden vor Schluss war Grubauer nicht mehr auf dem Eis, als die Kraken mit einem zusätzlichen Feldspieler den Ausgleich erzwingen wollten. Grubauer wehrte insgesamt 26 Schüsse auf sein Tor ab. Seattle hat seit dem 22. November nicht mehr gewonnen und seither nur durch die Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs am Donnerstag zumindest einen Punkt gesammelt.