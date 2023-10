Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.10.23 | Aktualisiert um: 18:45 | Überblick

Türkischer Fußballverbandschef «stolz» auf Zuschlag für EM 2032

ISTANBUL: Der Chef des türkischen Fußballverbands TFF hat mit Freude auf die Zusage zur Austragung der Fußball-Europameisterschaft 2032 reagiert. «Wir sind sehr aufgeregt und stolz», sagte Verbandschef Mehmet Büyükeksi am Dienstag der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Der Tag solle in die Geschichte eingehen.

Der TFF teilte zudem mit, es sei eine Ehre das Turnier zusammen mit Italien auszurichten, das mit der Türkei die mediterrane Kultur teile. Man werde neue Brücken der Freundschaft schlagen und einen bleibenden Beitrag zum Erbe des Fußballs hinterlassen.

Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA hatte zuvor entschieden, dass die EM 2032 in Italien und der Türkei stattfindet. Auch die Gastgeber für die EM 2028 stehen fest: Das Turnier wird in Großbritannien und Irland ausgetragen.

Schröder und Theis im Free-TV: ProSieben überträgt NBA-Spiele

UNTERFÖHRING: Der TV-Sender ProSieben zeigt ab der kommenden Saison Spiele der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA im Free-TV. Die Sportsparte «ran» werde Partien der besten Basketball-Liga der Welt um die deutschen Superstars und Weltmeister Dennis Schröder (Toronto Raptors) und Daniel Theis (Indiana Pacers) regelmäßig übertragen, teilte der Sender am Dienstag mit. ProSieben und ProSieben Maxx zeigen laut Mitteilung mehr als 50 NBA-Spiele im TV und per Online-Stream. Darunter sind Partien der regulären Saison, einige daran anschließende Playoff-Duelle und die Finals.

Bieterkampf entschieden: Pirelli bleibt Formel-1-Reifenpartner

LONDON: Nach einem Bieterwettstreit bleibt Pirelli bis mindestens 2027 alleiniger Reifenlieferant der Formel 1. Der italienische Hersteller setzte sich gegen den japanischen Konkurrenten Bridgestone durch, wie die Rennserie am Dienstag bestätigte. Pirelli ist bereits seit 2011 exklusiver Reifenpartner der Königsklasse des Motorsports, musste durch das Interesse von Bridgestone an einer Rückkehr aber um die Verlängerung des Vertrags bangen. Dem Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» zufolge muss Pirelli künftig 20 Millionen Dollar (rund 19 Millionen Euro) pro Jahr mehr an die Formel 1 zahlen, um das alleinige Ausrüsterrecht zu behalten.

Wembanyama erstmals in NBA-Vorbereitung auf dem Platz

OKLAHOMA CITY: Supertalent Victor Wembanyama hat sein Debüt in der NBA-Vorbereitung gegeben und dabei 20 Punkte erzielt. Dennoch unterlag der Franzose mit den San Antonio Spurs am Montagabend (Ortszeit) bei den Oklahoma City Thunder 121:122. Der 19-Jährige war an erster Stelle beim NBA-Draft ausgewählt worden und gilt wegen seiner technischen Fähigkeiten in Kombination mit seiner außergewöhnlichen Größe von 2,24 Metern als absolutes Ausnahmetalent und kommender Superstar.

Raiders holen Heimsieg gegen Packers

LAS VEGAS: Die Las Vegas Raiders haben gegen die Green Bay Packers ihren zweiten Saisonsieg geholt und die jüngste Niederlagenserie gestoppt. Beim 17:13 hatte der Stuttgarter Jakob Johnson großen Anteil am vorentscheidenden zweiten Touchdown der Raiders, als er den Weg für Josh Jacobs freiblockte. Für die Packers war es nach der Pleite gegen die Detroit Lions vor einer Woche die zweite Niederlage in Serie, beide Teams haben nun eine Ausbeute von zwei Siegen nach fünf Spielen in der NFL-Saison.

Brasiliens Ex-Nationaltrainer Tite übernimmt Flamengo

RIO DE JANEIRO: Fußballtrainer Tite übernimmt mit sofortiger Wirkung den Traditionsclub Flamengo aus Rio de Janeiro. Brasiliens früherer Nationaltrainer erhält beim Weltpokalsieger von 1981 einen Vertrag bis Dezember 2024, dem Ende der kommenden Saison. Das teilte der Club aus der Millionenmetropole am Montagabend mit. Zuletzt hatte der 62 Jahre alte Tite sechseinhalb Jahre lang Brasiliens Nationalelf um Offensivstar Neymar betreut, war bei der WM 2018 sowie der WM 2022 aber jeweils im Viertelfinale gescheitert.

Boateng dankt nach geplatztem Bayern-Comeback Club und Fans

BERLIN: Jérôme Boateng hat sich erstmals nach dem geplatzten Comeback beim FC Bayern München zu Wort gemeldet und sich beim Verein und den Fans bedankt. «Danke an den FC Bayern, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte. Besonderen Dank auch an Thomas Tuchel und seinen Trainerstab für die Unterstützung, um mich wieder im Team zu haben», schrieb Boateng auf Instagram. Der 35-Jährige erklärte, dass er «nach dem positiven Feedback über mein Fitnesslevel (...) mit dem Training» weitermachen werde. Die Münchner hatten am Freitag nach einigen Tagen Probetraining mitgeteilt, von einer Rückholaktion Boatengs abzusehen. Der Ex-Nationalspieler dürfe sich aber weiter beim deutschen Meister fit halten.

Belgiens Ex-Kapitän Eden Hazard beendet Fußball-Karriere

MADRID: Eden Hazard hat seine Karriere als Fußballprofi für beendet erklärt. «Man muss auf sich selbst hören und im richtigen Moment Stopp sagen», schrieb der 32 Jahre alte Offensivspieler am Dienstag in den sozialen Netzwerken. In dieser Saison stand der einstige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, für die er in 126 Spielen 33 Tore erzielte, bei keinem Verein unter Vertrag. Im Sommer hatte er sich mit Real Madrid auf die Auflösung seines bis ursprünglich 2024 laufenden Vertrags geeinigt.

Alle deutschen Duos bei Beach-Volleyball-WM in K.o.-Runde

TLAXCALA: Die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillman sowie Sandra Ittlinger und Karla Borger haben bei der Beach-Volleyball-WM ebenfalls den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt gemacht. Beide Duos holten im dritten Gruppenspiel am Montagabend (Ortszeit) den jeweils zweiten Sieg. Ittlinger/Borger gewannen gegen die mexikanischen Außenseiterinnen Katherine Albarran und Yamilet Vidaurrazaga deutlich 21:12 und 21:7. Müller/Tillmann hatten mit den Brasilianerinnen Taina Silva/Victoria Lopes erwartbar deutlich mehr Mühe und gewannen nach drei Sätzen (21:15, 22:24, 15:12). Zuvor hatten sich schon die beiden anderen deutschen Teams für die nächste Runde qualifiziert.

Matthias Tillmann neuer Vorstandschef beim FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN: Der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Matthias Tillmann wird neuer Vorstandsvorsitzender beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Der 39-Jährige, der zuletzt als Vorstand bei der Internet-Hotel-Suchmaschine Trivago tätig war, tritt sein Amt am 1. Januar 2024 an und wird somit Nachfolger von Bernd Schröder, dessen Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen mit S04 zum 31. Juli 2023 aufgelöst wurde. Dies teilte der Revierclub am Dienstag mit.

Hoeneß-Kritik «verwundert» Kahn

MÜNCHEN: Oliver Kahn hat mit Erstaunen auf die Kritik von Uli Hoeneß reagiert. Ehrenpräsident Hoeneß hatte die Berufung von Kahn zum Vorstandsvorsitzenden beim FC Bayern als «großen Fehler» bezeichnet, was Kahn nicht gefiel. «Ehrlich gesagt bin ich verwundert darüber. Der FC Bayern und ich hatten im Sommer vereinbart, dass wir dieses Kapitel freundschaftlich schließen wollen und ich auch in Zukunft gerne Teil der FC-Bayern-Familie bleibe», sagte Kahn der «Bild». «Dazu stehe ich weiterhin. Die aktuellen Äußerungen von Uli Hoeneß tragen zu einem respektvollen Miteinander nicht unbedingt bei.»

Neuer-Comeback naht - «Wird zeitnah passieren»

MÜNCHEN: Sportdirektor Christoph Freund hat das baldige Comeback von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern München in Aussicht gestellt. «Das ist kein Druck, aber auch da schaut es richtig gut aus», sagte Freund. Neuer werde die Länderspielpause nutzen, um viele Trainingseinheiten zu absolvieren, zum Teil auch bei der U23. Am 21. Oktober sind die Münchner in der Bundesliga beim FSV Mainz zu Gast, drei Tage später geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an. Der TV-Sender Sky berichtete, Neuer (37) wolle spätestens gegen Darmstadt wieder im Tor und dann auch direkt in der Startelf stehen.

EM 2028 in Großbritannien und Irland - 2032 an Italien und Türkei

NYON: Die Gastgeber der beiden Fußball-Europameisterschaften nach der EM 2024 in Deutschland stehen fest. 2028 werden Großbritannien und Irland das Turnier austragen, 2032 findet die EM in Italien und der Türkei statt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA bei einer Sitzung in Nyon am Dienstag. Die Vergabe galt bei jeweils nur einer Bewerbung als Formsache.