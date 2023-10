Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 03.10.23 | Überblick

Ticket-Verkauf für Fußball-EM startet

FRANKFURT/MAIN: An diesem Dienstag um 14.00 Uhr startet die erste Verkaufsphase für Tickets der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland. Wer Spiele live im Stadion sehen möchte, hat hier wahrscheinlich die besten Chancen. Denn bis 26. Oktober werden insgesamt über 1,2 Millionen Eintrittskarten für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 vergeben. Das sind mehr als in jeder danach folgenden Verkaufsphase.

Leipziger Henrichs fällt gegen City aus

LEIPZIG: RB Leipzig muss im Härtetest der Champions League gegen Manchester City auf Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs verzichten. Der 26-Jährige leidet unter einer kleineren Muskelverletzung, teilte Trainer Marco Rose am Dienstag mit. Dagegen ist Timo Werner bereit für das Duell mit dem Titelverteidiger am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn). Der Stürmer hatte zuletzt zwei Spiele wegen Rückenproblemen verpasst. Dani Olmo befindet sich zwar wieder im Training, ist aber noch keine Option.

Sturm stoppt City: Manchester muss Reisepläne nach Leipzig ändern

LEIPZIG: Ein angekündigter Sturm hat die Reisepläne von Manchester City nach Leipzig durcheinandergebracht. Der Titelverteidiger wollte eigentlich am Dienstagnachmittag zum Champions-League-Spiel nach Sachsen reisen, wodurch die Mannschaft von Pep Guardiola allerdings in ein Sturmtief geraten wäre. Daraufhin änderte der Club seine Flugzeiten, die Mannschaft um Superstar Erling Haaland wird etwa drei Stunden später am Dienstagabend in Leipzig erwartet. Das Abschlusstraining hatten die Briten bereits in der Heimat absolviert.

Frimpong verlängert Vertrag in Leverkusen bis 2028

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den nächsten Stammspieler langfristig gebunden. Nach der Vertragsverlängerung bis 2028 mit dem argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios in der vergangenen Woche unterschrieb nun auch Jeremie Frimpong einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2028. Der ursprüngliche Vertrag des Flügelspielers, der seit 2021 in Leverkusen spielt, lief noch bis 2025. Dies teilte der Club am Dienstag mit.

Tennis: Australian Open um einen Tag verlängert

MELBOURNE: Die Australian Open 2024 werden erstmals an einem Sonntag beginnen. Durch die Ausdehnung des Wettkampfkalenders von bislang 14 auf dann 15 Tage sollen Nachtspiele, die zuletzt bei Grand-Slam-Turnieren immer wieder Anlass für Kritik der Tennisspieler waren, stärker vermieden werden. Das traditionell erste Grand-Slam-Turnier der Saison findet demnach vom 14. bis 28. Januar in Melbourne statt, teilten die Organisatoren am Montag mit.

Seitz: Olympia-Aus für Turn-Team «Schock»

ANTWERPEN: Die verletzte deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz hat nach dem Olympia-Aus für das deutsche Turn-Team der Frauen die Hoffnung auf einen Paris-Start noch nicht aufgegeben. «Ich werde nun um den nicht namentlichen Spot kämpfen müssen. Aktuell ist das eine sehr bittere Pille, das muss ich noch verdauen», sagte die 29-jährige Stuttgarterin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Riege des Deutschen Turner-Bundes hatte am Vorabend bei der WM in Antwerpen die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 verpasst, als 13. der Vorausscheidung aber einen Quoten-Startplatz erhalten.

Keine Wettbewerbe in der «offenen Kategorie» beim Schwimm-Weltcup

BERLIN: Beim Schwimm-Weltcup in Berlin an diesem Wochenende wird es keine Wettbewerbe in der vom Weltverband World Aquatics neu eingeführten «offenen Kategorie» geben. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Bis zum Meldeschluss am 30. September habe es kein Interesse und keine Meldungen gegeben. «Auch wenn es derzeit keine Nachfrage auf Elite-Ebene gibt, plant die Arbeitsgruppe, die Möglichkeit zu prüfen, in Zukunft Wettkämpfe der offenen Kategorie in Masters-Veranstaltungen aufzunehmen», teilte World Aquatics mit.

US-Basketball-Stars wollen bei Olympia in Paris spielen

SAN FRANCISCO: Nach NBA-Star Kevin Durant von den Phoenix Suns haben zahlreiche weitere US-Profis ihr Interesse bekundet, im kommenden Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen mitzuspielen. Am Medientag der nordamerikanischen Basketball-Profiliga sagte etwa Stephen Curry von den Golden State Warriors: «Ich möchte auf jeden Fall dabei sein, es ist die eine Sache, die ich noch nicht gemacht habe.»