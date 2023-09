Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 12.09.23 | Aktualisiert um: 13:15 | Überblick

«NZZ»: Rubiales hat den spanischen Fußball in Verruf gebracht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Dienstag den Rücktritt des spanischen Fußball-Verbandspräsidenten Luis Rubiales im Zuge des Kuss-Skandals bei der Fußball-WM der Frauen:

«Rubiales hatte den spanischen Fußball über die Landesgrenzen hinweg in Verruf gebracht. Statt über den WM-Titel von 23 Spielerinnen diskutierte das In- und Ausland über das Versagen eines Spitzenfunktionärs. Was auf den ersten Blick wie ein Rückschritt aussehen mag, birgt nun aber die Chance auf Fortschritt. (...)

Die Frauen haben mit Leistung und Erfolg auf dem Spielfeld die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Siegerehrung vor dem Fernseher und bekamen dort wegen Luis Rubiales nicht nur die schönen Bilder des Frauenfußballs zu sehen. Mit dem WM-Titel in der Tasche und einem Großteil des Publikums im Rücken liegt das Momentum auf einmal bei den Spielerinnen. Luis Rubiales' Abgang ist eine Konsequenz davon, nun müssen weitere folgen.»

DEL-Clubs rechnen im Titelrennen auch mit den Kölner Haien

NEUSS: Im deutschen Eishockey gibt es neben den üblichen Favoriten auch einen weiteren Titelkandidaten.

Die Kölner Haie könnten in der 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga zum großen Überraschungsteam werden. Das jedenfalls glauben mehrere DEL-Trainer und Sportdirektoren, die den achtmaligen deutschen Meister wieder als stark genug ansehen, um den üblichen Favoriten EHC Red Bull München, Adler Mannheim und Eisbären Berlin in der am Donnerstag beginnenden Saison die Stirn zu bieten.

«Es gibt sicher mehrere Favoriten, aber ich sage Köln, weil es mal an der Zeit ist für einen anderen Titelträger als Berlin, Mannheim oder München», sagte stellvertretend Frankfurts Sportdirektor David Fritzmeier in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zum Meisterschaftsrennen.

«Die Haie haben ihren Kader in der Abwehr sowie im Sturm sehr gut verstärkt - unter anderem mit deutschen Talenten wie Tim Wohlgemuth und Justin Schütz oder auch Frederik Storm als Importspieler», argumentierte Straubings Trainer Tom Pokel. Selbst beim Kölner Erzrivalen Düsseldorfer EG hat Trainer Thomas Dolak die Haie zumindest als Geheimfavorit auf dem Zettel.