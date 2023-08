Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.23 | Aktualisiert um: 04:05 | Überblick

Eintracht Frankfurt verpflichtet brasilianischen Nachwuchs-Torhüter

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den brasilianischen Junioren-Nationaltorhüter Kauã Santos verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt aus dem Nachwuchs von CR Flamengo zu den Hessen und unterschrieb einen Vertrag bis 2028, wie der Club am Dienstag vermeldete. Bei der U20-Südamerikameisterschaft gehörte Santos Anfang des Jahres zur brasilianischen Auswahl und gewann mit dem Team ungeschlagen den Titel.

Eintracht-Offensivspieler Lindström wechselt nach Neapel

FRANKFURT/MAIN: Der dänische Fußball-Nationalspieler Jesper Lindström wechselt von Eintracht Frankfurt zum italienischen Meister SSC Neapel. Das gaben beide Clubs am Montagabend bekannt. Neapel soll dem Vernehmen nach für den 23 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro bezahlen. Lindström war vor zwei Jahren vom FC Bröndby für rund sieben Millionen Euro Ablöse nach Frankfurt gekommen. In 57 Bundesligapartien erzielte er zwölf Tore.

Tennisspielerin Korpatsch erstmals bei US Open in zweiter Runde

NEW YORK: Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Tennisspielerin bei diesen US Open die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Dienstag mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch und steht erstmals in ihrer Karriere beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten 64.

Groves gewinnt erste Vuelta-Sprintankunft - Evenepoel bleibt vorn

TARRAGONA: Der Australier Kaden Groves hat die erste Sprintankunft der 78. Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der 24 Jahre alte Radprofi holte sich am Dienstag nach 184,6 Kilometer von Andorra nach Tarragona im Massensprint den Sieg vor dem Kolumbianer Juan Sebastian Molano und dem Belgier Edward Theuns. Deutsche Fahrer spielten bei der Entscheidung keine Rolle. In der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Der belgische Zeitfahr-Weltmeister und Vorjahressieger Remco Evenepoel, der am Montag die Bergankunft in Andorra-Arinsal gewonnen hatte, liegt weiter fünf Sekunden vor dem Spanier Enric Mas

Miroslav Klose erhält Preis von UEFA-Präsident Ceferin

MONACO: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose erhält den diesjährigen Preis des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin. Wie der europäische Kontinentalverband am Dienstag mitteilte, wird der 45 Jahre alte Klose im Rahmen der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League am Donnerstag im Grimaldi Forum in Monaco ausgezeichnet. Die Karriere des früheren Bundesligastürmers wurde von Ceferin als «nicht nur ein Beweis für Entschlossenheit und Können, sondern auch für Sportlichkeit, die über die Grenzen der Professionalität und des Sports selbst hinausgeht» gewürdigt.

Frankfurts Kolo Muani will unbedingt nach Paris: «Einmalige Chance»

FRANKFURT/MAIN: Stürmer Randal Kolo Muani vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt forciert seinen Wechsel zum französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain. «Ein Wechsel zu Paris ist jetzt eine einmalige Chance für mich. Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt», sagte der französische Nationalspieler dem TV-Sender Sky am Dienstag und bat zugleich um seine Freigabe für einen Wechsel: «Ich hoffe und wünsche mir, dass Frankfurt dem Angebot aus Paris zustimmt und mir dieser Wechsel jetzt ermöglicht wird.» Die Frankfurter hatten laut eines Sky-Berichts gerade erst ein Angebot von PSG über 80 Millionen Euro für Kolo Muani abgelehnt.

Zverev zieht bei US Open locker in zweite Runde ein

NEW YORK: Alexander Zverev hat bei den US Open souverän die zweite Runde erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am Dienstag den Australier Aleksandar Vukic mit 6:4, 6:4, 6:4 und wurde seiner Favoritenrolle im Auftaktmatch beim Grand-Slam-Turnier in New York gerecht. Nach 2:09 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase seinen Aufschlag ab. In der nächsten Runde trifft der Weltranglistenzwölfte auf den Sieger der Partie zwischen Davis-Cup-Teamkollege Daniel Altmaier und Constant Lestienne aus Frankreich.

Verstappen erhält Ersatz für kaputten Formel-1-Pokal

BUDAPEST: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat Ersatz für seinen zerbrochenen Siegerpokal vom Großen Preis von Ungarn bekommen. Der Niederländer postete am Dienstag ein Foto auf seinem Instagram-Kanal, das ihn mit der neuen Trophäe und dem Briten Lando Norris zeigte. McLaren-Fahrer Norris hatte beim Grand Prix vor den Toren Budapests Ende Juli durch einen zu forschen Jubel mit seiner Champagnerflasche Verstappens teuren Porzellan-Pokal von der obersten Podiumsstufe gestürzt. Dabei war die Trophäe zerbrochen. «Es ist repariert», schrieb Red-Bull-Star Verstappen nun zu dem Bild.

Wildcards vergeben: US-Team für Ryder Cup steht fest

FRISCO: Das US-amerikanische Team für den 44. Ryder Cup steht fest. US-Kapitän Zach Johnson nominierte am Dienstag im texanischen Frisco sechs weitere Golfprofis, die das Aufgebot für den Kontinentalvergleich mit Europa Ende September in Rom komplettieren. Die Wildcards gingen an Justin Thomas, Rickie Fowler, Collin Morikawa, Jordan Spieth, Brooks Koepka und Ryder Cup-Debütant Sam Burns. Zuvor hatten sich bereits Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa und Xander Schauffele über eine Rangliste für den prestigeträchtigen Teamwettbewerb vom 29. September bis 1. Oktober qualifiziert. Das europäische Aufgebot steht noch nicht endgültig fest.

Bericht: Eintracht vor Verpflichtung des Algeriers Chaibi

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt steht offenbar vor der Verpflichtung des algerischen Fußball-Nationalspielers Fares Chaibi vom FC Toulouse. Der 20 Jahre alte Außenspieler soll bereits am Dienstag in der Mainmetropole eingetroffen sein, berichtete die «Bild»-Zeitung. Für Chaibi soll der Bundesligist rund zehn Millionen Euro Ablöse zahlen. In Frankfurt könnte er die Rolle von Daichi Kamada im linken Mittelfeld neben Mario Götze übernehmen. Der Japaner ist zu Lazio Rom gewechselt.

DOSB: «Tiefgreifende Veränderungen» im Spitzensport notwendig

FRANKFURT/MAIN: Unabhängig vom historisch schlechten WM-Abschneiden der Leichtathleten ohne Medaillengewinn hält der Deutsche Olympische Sportbund umfassende Neuerungen im Sportsystem für unabdingbar. «Wir haben bereits im vergangenen Jahr festgestellt, dass es tiefgreifender Veränderungen bedarf, um perspektivisch eine Trendwende im Leistungssport herbeizuführen», teilte der DOSB am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem müsse das Leistungssportsystem selbst Innovation ermöglichen. «Das heißt, die Leistungssportförderung muss flexibler, digitaler und weniger bürokratisch werden», hieß es weiter

Berichte: FC Bayern lässt Pavard nach Mailand ziehen

MÜNCHEN/MAILAND: Der Wechsel von Benjamin Pavard vom FC Bayern zu Inter Mailand steht Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Wie unter anderem Transfer-Experte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky am Dienstagnachmittag berichteten, sollen die Münchner dem Franzosen nun doch eine Wechsel-Freigabe erteilt haben. Demnach sollte der Weltmeister von 2018 noch am Dienstag nach Italien fliegen, für Mittwoch sei der Medizincheck geplant. Im Raum steht eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro. Zuvor hatten die Italiener den Druck erhöht und dem deutschen Fußball-Rekordmeister angeblich eine Frist gesetzt. Inter soll auf eine Entscheidung bis Dienstag um 15.00 Uhr bestanden haben, wie Medien berichteten.

Polizei vereitelt in Katalonien Öl-Anschlag auf Spanien-Rundfahrt

MADRID/LLEIDA: Die spanische Polizei hat offenbar einen Sabotage-Akt bei der Spanien-Rundfahrt verhindert. Nach Angaben der Behörden wurden Pläne vereitelt, das Radrennen mit Öl auf der Fahrbahn auf dem Streckenabschnitt durch Katalonien zu sabotieren. Beamte hätten vier Personen festgenommen, als sie am Samstag oberhalb eines Streckenabschnitts zwei große Fässer mit insgesamt rund 400 Litern einer öl-ähnlichen Substanz angebracht hätten, stand in einer Mitteilung vom Dienstag. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass es sich um Anhänger der katalanischen Separatistenbewegung handeln könnte. Zum möglichen Motiv der Festgenommenen wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Bericht: Lukaku-Wechsel nach Rom steht kurz bevor

ROM: Der Wechsel des belgischen Fußball-Nationalspielers Romelu Lukaku vom FC Chelsea zur AS Rom steht italienischen Medienberichten zufolge kurz bevor. Der englische Premier-League-Verein und der italienische Hauptstadtclub haben demnach grundsätzlich Einigung über den Transfer des 30-jährigen Stürmers erzielt. Es fehlten noch die letzten Details und die Unterschriften unter den Verträgen, doch Lukakus Wechsel nach Rom sei bereits beschlossene Sache, berichtete die Tageszeitung «Gazzetta dello Sport».

Siegemund verpasst Coup bei US Open - Obama als Zuschauer

NEW YORK: Tennisspielerin Laura Siegemund hat nach starker Leistung bei den US Open eine große Überraschung verpasst. Vor den Augen des früheren US-Präsidenten Barack Obama verlor die 35 Jahre alte Schwäbin am Montagabend (Ortszeit) in der ersten Runde gegen Mitfavoritin Coco Gauff mit 6:3, 2:6, 4:6. Die US-Amerikanerin setzte sich nach packenden 2:51 Stunden durch.

Menschenrechtler kritisiert Bayern-Deal mit Ruanda: «Schlechte Wahl»

MÜNCHEN: Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die neue Partnerschaft des FC Bayern mit der Tourismus-Kampagne «Visit Rwanda» scharf kritisiert. «Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht», sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski der dpa am Dienstag. Im Sommer war der Deal der Bayern mit der Fluggesellschaft Qatar Airways nach harter Kritik nicht verlängert worden. «Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl», äußerte Michalski weiter. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte die auf fünf Jahre ausgelegte Partnerschaft mit dem ostafrikanischen Land am Sonntag bekannt gegeben.

Wozniacki gibt erfolgreiches Grand-Slam-Comeback

NEW YORK: Caroline Wozniacki hat bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach mehr als dreieinhalb Jahren einen Sieg gefeiert. Die 33 Jahre alte Dänin gewann bei den US Open am Montagabend (Ortszeit) mit 6:3, 6:2 gegen die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa. In ihrer Pause war die frühere Weltranglistenerste Wozniacki zweimal Mutter geworden.

Bericht: BVB mit Interesse an Augsburgs Stürmer Berisha

DORTMUND: Borussia Dortmund ist einem Medienbericht zufolge an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalstürmer Mergim Berisha vom FC Augsburg interessiert. Es sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben, wie der TV-Sender Sky am Montagabend meldete. Der BVB ist kurz vor dem Ende der Transferperiode am Freitag noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer, auch weil Sébastien Haller Anfang 2024 den Afrika-Cup spielt. Der zweimalige Nationalspieler Berisha gilt bei den Augsburgern als Verkaufskandidat. Sky nannte auch Berishas Teamkollegen Ermedin Demirovic als Kandidaten für den BVB.

Hausdurchsuchung bei Radprofi Heßmann - keine Dopingmittel gefunden

BERLIN: Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der positiven Dopingprobe von Radprofi Michel Heßmann eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Das bestätigte die Behörde auf dpa-Anfrage. «Am 16.08.2023 wurde ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg ergangener richterlicher Beschluss vollzogen und die Wohnung des Beschuldigten im Freiburger Umland durch Beamte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchsucht. Dabei wurden Datenträger sichergestellt. Dopingmittel wurden nicht aufgefunden. Die sichergestellten Datenträger werden derzeit ausgewertet», erklärte die Staatsanwaltschaft. Heßmann vom niederländischen Jumbo-Visma-Rennstall wurde bei einer Trainingskontrolle am 14. Juni in Deutschland positiv auf ein Diuretikum getestet.

Medien: Burke unmittelbar vor Werder-Abgang

BREMEN: Der schottische Offensivspieler Oliver Burke steht vor einem Abgang von Fußball-Bundesligist Werder Bremen. Der 26-Jährige sei für Gespräche mit einem britischen Club freigestellt worden, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Burke war im Sommer letzten Jahres ablösefrei von Sheffield United an die Weser gewechselt und im Winter zum englischen Zweitligisten FC Millwall verliehen worden.

Auch Altmaier in zweiter US-Open-Runde - Nun Duell mit Zverev

NEW YORK: Alexander Zverev steht in der zweiten Runde der US Open vor einem deutschen Duell. Der Tennis-Olympiasieger trifft am Donnerstag (Ortszeit) auf seinen Davis-Cup-Kollegen Daniel Altmaier. Der 24 Jahre alte Kempener gewann am Dienstag nach anfänglichen Problemen klar mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne. Für Altmaier ist es der erste Zweitrundeneinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York. Der Weltranglisten-53. bestritt bislang ein Duell mit Zverev, 2022 setzte sich der 26 Jahre alte Hamburger bei den Australian Open in drei Sätzen durch.

Bericht: Inter Mailand setzt Deadline für Verhandlungen um Pavard

MÜNCHEN/MAILAND: Inter Mailand hat dem FC Bayern im Transferpoker um Benjamin Pavard Berichten zufolge eine Frist gesetzt. Wie unter anderem der Transfer-Experte Fabrizio Romano und der TV-Sender Sky berichteten, müssen die Verhandlungen bis diesen Dienstag um 15.00 Uhr abgeschlossen sein. Ansonsten würden sich die Italiener nach Alternativen auf dem Markt umsehen. Pavard will den deutschen Fußball-Rekordmeister unbedingt verlassen. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab sich optimistisch, bis zum Ende der Transferperiode an diesem Freitag eine Lösung zu finden.

Nach Aus für US Open: Tennisspielerin Niemeier wechselt Trainer

NEW YORK: Tennisspielerin Jule Niemeier wird nach den jüngsten sportlichen Rückschlägen nicht länger mit Trainer Christopher Kas zusammenarbeiten. Das bestätigten Manager Michael Geserer der Deutschen Presse-Agentur bei den US Open am Montag (Ortszeit) in New York und später Niemeier selbst in sozialen Medien. Die 24-Jährige war bereits in der ersten Runde der Qualifikation zum letzten Grand-Slam-Turnier gescheitert. Zuvor hatte die «Bild» über die Trennung berichtet.

Bericht: Frankfurt lehnt Paris-Offerte für Kolo Muani ab

BERLIN: Eintracht Frankfurt hat laut einem Bericht des TV-Senders Sky ein Angebot von Paris Saint-Germain über 80 Millionen Euro für Stürmer Randal Kolo Muani abgelehnt. Demnach habe Sportvorstand Markus Krösche den französischen Fußball-Meister bereits darüber informiert, daher soll PSG auch kein entsprechendes schriftliches Angebot abgeben.

Kuss-Skandal: Vereinte Nationen kritisieren Rubiales

NEW YORK/MADRID: Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fußball-Verbandschef haben sich die Vereinten Nationen kritisch gegenüber Luis Rubiales geäußert. «Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?», sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, in New York. Das UN-Menschenrechtsbüro äußerte am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X (vorher Twitter) Solidarität mit der betroffenen Fußballspielerin und rief dazu auf, Verhaltensweisen wie die von Rubiales nicht zu dulden. Rubiales war nach dem Vorfall in Sydney am 20. August vom Weltverband FIFA suspendiert worden. Einen Rücktritt lehnt er bislang ab. Rubiales hatte Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale auf den Mund geküsst.

Sieg über den Gastgeber: Australiens Basketballer bei WM weiter

OKINAWA: Mitfavorit Australien hat bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien das Weiterkommen geschafft und das Turnier von Co-Gastgeber Japan beendet. Der Olympia-Dritte um Routinier Patty Mills setzte sich vor 7374 Zuschauern am Dienstag in Okinawa klar mit 109:89 (57:35) gegen Japan durch und schloss die Gruppe E damit als Zweiter hinter Deutschland ab. Bester Werfer der Australier war NBA-Jungstar Josh Giddey mit 28 Punkten. Die Japaner wehrten sich zwei Tage nach dem überraschenden Sieg gegen Finnland zwar tapfer, konnten trotz lautstarker Unterstützung der begeisterten Fans aber körperlich nicht mithalten.

Kasachischer Tennis-Profi sorgt mit Spruch gegen Thiem für Kritik

NEW YORK: Der kasachische Tennis-Profi Alexander Bublik hat bei den US Open mit einer despektierlichen Äußerung für Kritik gesorgt. Im zweiten Satz seines Auftaktspiels in New York gegen den Österreicher Dominic Thiem fluchte der 26-Jährige am Montagabend (Ortszeit) ob seiner schwachen Leistung vor sich hin, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. «Es kotzt mich an, allen diesen Invaliden zu ihrer Karriere zurückzuverhelfen», sagte Bublik zu sich selbst, aber hörbar, als er zum Aufschlag ging.

Nach dem zweiten Satz zerschlug der Kasache, der insgesamt 17 Doppelfehler und 44 leichte Fehler produzierte, aus Frust auch noch einen Schläger. Der 27. der Weltrangliste verlor mit 3:6, 2:6, 4:6.

Thiem, US-Open-Champion von 2020, hatte in der Vergangenheit lange mit einer Verletzung an seiner rechten Schlaghand zu kämpfen und überstand zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers. Er ist im Ranking auf Platz 81 abgerutscht. Im Jahr 2021 war er noch Dritter der Weltrangliste.

«Ja, es ist ein harter Spruch. Etwas, das man im Allgemeinen nicht sagen sollte, einfach aus Respekt. Ja, vielleicht hat er es nicht so gemeint oder so. Aber ja, was soll ich dazu sagen?», sagte der 29-jährige Thiem nach dem Spiel angesprochen auf die Szene. Thiem hatte davon laut eigener Aussage während des Spiels nichts mitbekommen, zudem schimpfte Bublik auf Russisch.