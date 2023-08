Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.23 | Aktualisiert um: 18:35 | Überblick

Virkus nach Gladbach-Umbruch: «Muss niemand Angst um Club haben»

MÖNCHENGLADBACH: Sportdirektor Roland Virkus rechnet trotz des personellen Umbruchs bei Borussia Mönchengladbach mit keiner allzu problematischen Saison für seinen Club. «Es wird sicherlich mal Ergebnisse geben, die nicht gut sind. Es muss aber niemand Angst um diesen Club haben», sagte Virkus in einem Interview des Portals «t-online» am Dienstag. Dass die Borussia in der am Freitag beginnenden Spielzeit in Abstiegsnot gerät, glaubt er nicht.

Spaniens Final-Gegner gesucht: Australien trifft auf England

SYDNEY: Noch zwei Siege fehlen den australischen Fußballerinnen um Superstar Sam Kerr zur ganz großen WM-Party im eigenen Land. Den ersten will der Mit-Gastgeber im Halbfinale an diesem Mittwoch in Sydney gegen England landen (12.00 Uhr MESZ/ARD), den zweiten dann am Sonntag in einem möglichen Endspiel gegen Spanien. Tony Gustavsson weiß um die historische Dimension. «Ich glaube, dieses Team kann die nächste Generation inspirieren, es kann ein Erbe hinterlassen, das viel größer ist als Fußball», sagte Australiens Cheftrainer nach dem Krimi im Viertelfinale gegen Frankreich (7:6 im Elfmeterschießen).

Bericht: Nur ein europäischer Topclub wollte Neymar

PARIS: Der kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehende Fußballstar Neymar hat angeblich versucht, seine Karriere bei einem europäischen Topclub fortzusetzen. Allerdings sagten zahlreiche Spitzenmannschaften dem Offensivspieler von Paris Saint-Germain ab, wie das britische Portal «The Independent» am Montag berichtete. Neben Manchester United, Real Madrid, Chelsea und Manchester City soll der 31-Jährige auch dem FC Bayern München angeboten worden sein. Ablösesumme und Gehalt habe keiner der genannten Clubs stemmen wollen. Interesse an einer Verpflichtung Neymars bestand laut des Berichts nur beim FC Barcelona, wo Neymar bereits von 2013 bis 2017 spielte.

Auch Mittelstrecklerin Trost fehlt bei Leichtathletik-WM

ERDING: Die Serie der Absagen im deutschen Leichtathletik-Team für die anstehenden Weltmeisterschaften reißt nicht ab. Auch 1500-Meter-Läuferin Katharina Trost kann nicht mit nach Budapest reisen, wie der deutsche Verband am Dienstag mitteilte. Die letztjährige WM-Halbfinalistin muss wegen des Verdachts auf eine Windpocken-Erkrankung auf ihren Start verzichten. Das deutsche Team für die am Samstag beginnende WM umfasst nun noch 71 Athletinnen und Athleten. Erst am Montag hatte 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen passen müssen. Fehlen werden unter anderem auch Weitsprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Malaika Mihambo, die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer, Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Hindernisläuferin Lea Meyer.

Bayer Leverkusen verpflichtet Torhüter Kovar

LEVERKUSEN: Bayer Leverkusens Torwart Lukas Hradecky bekommt im Kampf um die Position als Stammkeeper in der Fußball-Bundesliga neue Konkurrenz. Am Dienstag teilte der Werksclub die Verpflichtung den tschechischen Torhüter Matej Kovar mit. Laut Information des Vereins wechselt der 23 Jahre alte U21-Nationalspieler von Manchester United aus der englischen Premier League nach Leverkusen und erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Venus Williams gewinnt nach vier Jahren wieder gegen Top-20-Spielerin

CINCINNATI: Venus Williams hat zum ersten Mal nach vier Jahren wieder gegen eine Spielerin aus den Top 20 der Welt ein Tennis-Match gewonnen und beim WTA-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Gegen die an Position 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa gewann die inzwischen 43 Jahre alte US-Amerikanerin am Montag (Ortszeit) nach 1:4-Rückständen in beiden Sätzen am Ende 6:4, 7:5. Seit 2019 hatte die siebenfache Grand-Slam-Siegerin zehn Partien in Serie gegen Top-20-Spielerinnen verloren.

Werder-Chef kritisiert DFL-Antrag zu 50+1-Regel

BREMEN: Geschäftsführer Klaus Filbry von Werder Bremen hat den von der DFL vorgelegten und vom Bundeskartellamt bereits gebilligten Antrag zur Anpassung der 50+1-Regel im deutschen Profifußball kritisiert. In einem Gespräch mit dem Multimediaportal «Deichstube» (Dienstag) rief der 56-Jährige die Erst- und Zweitliga-Clubs dazu auf, den Antrag vor der entscheidenden Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga noch einmal genau zu prüfen und zu hinterfragen. Die sogenannte 50+1-Regel begrenzt nur im deutschen Profifußball den Einfluss externer Investoren. Sie verlangt, dass Muttervereine immer die Stimmenmehrheit besitzen müssen, wenn sie ihren Profifußball-Bereich in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern. Grundsätzlich hatte das Kartellamt die 50+1-Regel bereits 2021 abgesegnet. Die Behörde kritisierte jedoch die Ausnahmegenehmigungen für die drei Clubs Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg. Der Anpassungsantrag der DFL sieht vor, dass solche Förderausnahmen künftig aus ihrer Satzung gestrichen werden. Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg erhalten jedoch einen Bestandsschutz unter mehreren Auflagen.

Ähnlicher WM-Spielplan 2024 für Eishockey-Team wie in diesem Jahr

OSTRAU: Vize-Weltmeister Deutschland hat bei der kommenden Eishockey-WM in Tschechien im Mai 2024 eine ähnliche herausfordernde Vorrunde zu absolvieren wie in diesem Jahr. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis spielt in Ostrau zunächst gegen die vier vermeintlich stärksten Gruppengegner Slowakei, USA, Schweden und Lettland. Zum Auftakt am 10. Mai 2024 muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes gegen den Olympia-Dritten Slowakei ran. Nur 28 Stunden später steht die Neu-Auflage des diesjährigen WM-Halbfinals gegen die USA an. Das teilte der Weltverband IIHF am Dienstag mit.