Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.07.23 | Überblick

Schweiz und Norwegen trennen sich bei WM torlos

HAMILTON: Die deutsche Trainerin Inka Grings steht mit der Schweiz bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland vor dem Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 0:0 gegen Norwegen am Dienstag in Hamilton führen die Schweizerinnen die Gruppe A mit vier Punkten aus zwei Spielen an. Fürs Weiterkommen reicht im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Neuseeland bereits ein Unentschieden.

Die bislang sieglosen Skandinavierinnen müssen dagegen zittern und ihr abschließendes Duell gegen die Philippinen auf jeden Fall gewinnen, um ihre Chance aufs Achtelfinale zu wahren. Zum Auftakt hatte es ein 0:1 gegen Neuseeland gegeben, das am Dienstag der Auswahl von den Philippinen 0:1 unterlag.

Schon vor Spielbeginn musste Norwegen einen herben Ausfall verkraften. Offensivkraft Ada Hegerberg, Weltfußballerin von 2018, zerrte sich beim Warmmachen die Leiste und verfolgte das Spiel nur von der Bank aus. Was sie sah, war lange Zeit dürftig. Weder die zunächst offensiver auftretenden Schweizerinnen noch die Norwegerinnen kamen vor 10.769 Fans zu guten Torchancen.

Auch im zweiten Durchgang dominierten die Abwehrreihen, auch wenn Norwegen durch Starspielerin Caroline Graham Hansen und Frida Maanum immerhin zwei Möglichkeiten kreierte. Ein Treffer fiel jedoch nicht.