Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.23 | Überblick

Sky zeigt Formel 1 in Ungarn kostenfrei bei Youtube

BERLIN: Sky zeigt das Rennen der Formel 1 am Sonntag in Ungarn kostenfrei im Internet. Die Übertragung kann nach Sky-Angaben auf «skysport.de» sowie über die App und den Youtube-Kanal von Sky Sport gesehen werden. Es ist das zweite Rennen nach dem Großen Preis von Barcelona im Mai, das Sky auf diesem Weg überträgt.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Die Suche nach einem RTL-Nachfolger blieb erfolglos. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein.

Florian Wellbrock gewinnt erneut WM-Gold im Freiwasserschwimmen

FUKUOKA: Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka seine zweite Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen.

Der 25 Jahre alte Olympiasieger und Weltmeister über zehn Kilometer siegte am Dienstag auch im Rennen über fünf Kilometer.