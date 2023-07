Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.23 | Überblick

5. Tour-Etappe: Erster Schlagabtausch in den Pyrenäen

Tour de France sind nun gefordert. Auf der fünften Etappe geht es am Mittwoch bereits in die Pyrenäen. Über 162,7 Kilometer von Pau nach Laruns ist mit dem Col de Soudet der erste Berg der höchsten Kategorie zu bewältigen. Gut 18 Kilometer vor Schluss geht es auch noch über den Gipfel des Col de Marie Blanque. Danach wartet die Abfahrt ins Ziel, das Tadej Pogacar bestens in Erinnerung ist. 2020 feierte der Slowene in Laruns seinen ersten Tour-Etappensieg.