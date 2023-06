Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Olympia 2024 ohne deutsche Rugby-Teams

KRAKAU: Die Olympischen Spiele 2024 finden ohne deutsche Rugby-Teams statt. Sowohl die Männer als auch die Frauen scheiterten bei den Europaspielen in Krakau im Viertelfinale an Großbritannien. Damit ist maximal der fünfte Platz möglich, wodurch zudem die Teilnahme am sogenannten Repechage-Turnier um das letzte Olympia-Ticket verpasst wurde.

Siebener-Rugby ist seit den Spielen 2016 in Rio de Janeiro olympisch. Bei den Männern gewann jeweils Fidschi die Goldmedaille, bei den Frauen siegten Australien (Rio) und Neuseeland (Tokio). Deutschen Mannschaften war die Qualifikation bisher nicht gelungen.