Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.06.23 | Aktualisiert um: 17:05 | Überblick

Deutscher Box-Europameister Kabayel sehnt WM-Kampf gegen Fury herbei

BOCHUM: Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat sich für einen WM-Kampf gegen den britischen Weltmeister Tyson Fury in Stellung gebracht. «Tyson Fury, los geht es, schick mir den Ort», schrieb der 30 Jahre alte Europameister am Montag auf Instagram. Vor einigen Tagen hatte Furys Co-Promoter Bob Arum erklärt, dass Kabayel als kommender Fury-Kontrahent infrage kommen könnte: «Er wäre ein guter Gegner», sagte er in einem Interview des Youtube-Kanals «iFL TV».

Im März hatte Kabayel in seiner Heimatstadt Bochum zum zweiten Mal den EM-Titel des europäischen Kontinentalverbands EBU gewonnen. Nach dem technischen K.o. gegen den Kroaten Agron Smakici erklärte er, dass er für die Weltmeisterschaft bereit sei. Durch einen Erfolg in einem WM-Kampf könnte Kabayel der erste deutsche Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling werden.

Der von vielen Boxfans erhoffte Vereinigungskampf zwischen den beiden Schwergewichts-Weltmeistern Oleksandr Usyk und Fury war vor einigen Wochen geplatzt. Fury hält den WM-Titel des Verbands WBC. Diesen verteidigte der 2,06 Meter große Hüne zuletzt im Dezember 2022 gegen Landsmann Derek Chisora. In der WBC-Rangliste liegt Kabayel aktuell auf dem 13. Rang. Alle 23 Profi-Duelle gewann der Bochumer bislang, durch K.o. entschied er davon 15 Kämpfe.

Stöger wird Sportdirektor bei Admira Wacker Mödling

MARIA ENZERSDORF: Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Stöger gibt sein Comeback im Fußball als Sportdirektor beim österreichischen Zweitligisten Admira Wacker Mödling. Der frühere Trainer der Wiener Austria, des 1. FC Köln und von Borussia Dortmund wurde am Dienstag offiziell vorgestellt. Der 57-Jährige wird bei den Niederösterreichern die Nachfolge von Marcel Ketelaer antreten. Die Admira war im Vorjahr aus der Bundesliga abgestiegen und schaffte den Klassenerhalt in der 2. Liga erst in der letzten Runde.

«Ich freue mich, hier bei der Admira eine Aufgabe annehmen zu dürfen, die für mich voller Spannung ist», sagte Stöger bei seiner Präsentation. «Man kann hier einiges bewegen und etwas auf die Beine stellen.» Der sofortige Aufstieg in die Bundesliga sei für kommende Saison aber nicht das ausgesprochene Ziel. «Ich bin ein seriöser Arbeiter, kein Zauberer», sagte Stöger, der einen Vertrag ohne feste Laufzeit unterschrieb.