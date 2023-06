Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.23 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

Zverev im Viertelfinale bei French Open nicht am Abend

PARIS: Alexander Zverev wird im Viertelfinale der French Open am Mittwoch erstmals seit der ersten Runde wieder tagsüber im Einsatz sein.

Nach drei Auftritten in der sogenannten Night Session am Abend in Serie absolviert der Tennis-Olympiasieger die Partie gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry als dritte des Tages. Das geht aus den Ansetzungen der Organisatoren hervor. Das Spiel ist im größten Stadion beim Sandplatzklassiker in Paris, dem Court Philippe-Chatrier, angesetzt. Zuvor finden von 11.00 Uhr an zwei Viertelfinals der Damen-Konkurrenz statt.