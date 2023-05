Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.23 | Aktualisiert um: 20:25 | Überblick

Hunderttausende kostenlose Plätze bei Olympia-Eröffnung in Paris

PARIS: Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 sollen zahlreiche Fans kostenlos am Ufer der Seine miterleben können. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte dafür am Dienstag in Paris eine Anmeldeplattform zu. Mehrere Hunderttausend Menschen würden an den oberen Seineufern gratis dabei sein können; wie viele genau, gab er nicht bekannt. Die unteren Uferbereiche direkt an der Seine seien Zuschauerinnen und Zuschauern mit Bezahltickets vorbehalten. Vor wenigen Tagen hatten französische Medienberichte für Aufsehen gesorgt, denen zufolge diese Tickets bis zu 2700 Euro kosten sollen.

Die Olympischen Spiele 2024 sollen am Abend des 26. Juli mitten in Paris eröffnet werden. Erstmals finde eine solche Zeremonie außerhalb eines Stadions statt, sagte Darmanin. Bei dem Megaevent, das sich von der Pont d'Asuterlitz im Osten der Stadt bis zur Pont d'Iéna am Eiffelturm erstrecken soll, soll eine Flussparade mit etwa 10.000 Athletinnen und Athleten auf mehr als 100 Booten den Auftakt machen. Auf eine Kunst- und Musikshow soll dann der offizielle Teil der Eröffnung folgen. Darmanin beabsichtigt, circa 35.000 Sicherheitskräfte für die Zeremonie einzusetzen.

Dortmund erwartet 200.000 Fans bei BVB-Titel

DORTMUND: Die Stadt Dortmund bereitet sich auf ihre größte Party seit mehr als zehn Jahren vor. Im Falle eines Erfolgs der heimischen Borussia am Samstag (15.30 Uhr) über den FSV Mainz 05, der dem Club die neunte Fußball-Meisterschaft bescheren würde, ist am Tag danach ein vierstündiger Autokorso durch die Revierstadt geplant. Startpunkt um 12.09 Uhr soll das Gelände der Westfalenhütte sein. Zum möglichen rund vier Kilometer langen Spektakel mit der Ehrenrunde rund um den kultigen Borsigplatz werden laut Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange «mindestens 200.000» Fans erwartet. Vor dem Korso würde sich die Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Schröder über Lakers-Zukunft: «Beide Seiten wollen»

LOS ANGELES: Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder würde gerne auch in der kommenden Saison wieder für die Los Angeles Lakers in der NBA spielen. «Das ist Zukunftsmusik. Also ich glaube, beide Seiten wollen natürlich», sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger der Deutschen Presse-Agentur nach dem Playoff-Aus gegen die Denver Nuggets am Montagabend (Ortszeit) auf die Frage, ob er sein letztes Spiel im Trikot des Rekordmeisters absolviert habe. Die Lakers müssten aber erst mal die Gesamtsituation mit vielen auslaufenden Verträgen in den Griff bekommen. «Im Sommer, wenn die Free Agency passiert, dann wird mein Agent und Berater mit denen sprechen. Und dann gucken wir mal», sagte Basketball-Profi Schröder.

Magdeburgs Handballer im Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona

KÖLN: Hammerlos für den SC Magdeburg: Der deutsche Handball-Meister trifft im Halbfinale der Champions League auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Köln, wo am 17. und 18. Juni erneut das Final Four steigt. Den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain und der polnische Meister KS Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff. Der spanische Serienmeister hatte im Vorjahr mit dem insgesamt zehnten Triumph als erstes Team in der Geschichte der Königsklasse den Titel verteidigt. Die Magdeburger, die 2002 als erste deutsche Mannschaft die Trophäe gewinnen konnten und erstmals beim 2010 eingeführten Final Four dabei sind, konnten zuletzt zwei Siege gegen die Katalanen landen.

Dang Qiu erreicht dritte Runde der Tischtennis-WM

DURBAN: Europameister Dang Qiu hat auch sein zweites Einzel-Match bei der Tischtennis-WM in Südafrika gewonnen. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte Sathiyan Gnanasekaran aus Indien am Dienstag in 4:0 Sätzen und zog dadurch - genau wie der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov - am Vorabend in die dritte Runde ein. Sollten die beiden deutschen Topspieler in Durban auch ihre nächsten beiden Spiele gewinnen, würden sie im Viertelfinale dieser WM aufeinandertreffen. Dang Qiu droht allerdings bereits im Achtelfinale ein Duell mit dem Weltmeister und Weltranglistenersten Fan Zhendong aus China.

Augsburgs Uduokhai muss nur beim Saisonfinale zuschauen

AUGSBURG: Fußballprofi Felix Uduokhai vom FC Augsburg muss in der Bundesliga nur im Saisonfinale aussetzen. Der Abwehrspieler wurde nach einer Roten Karte gegen Borussia Dortmund (0:3) am Sonntag für ein Ligaspiel gesperrt, wie der DFB nach einer Entscheidung des Sportgerichts am Dienstag mitteilte. Uduokhai fehlt dem noch immer vom Abstieg bedrohten FCA damit am 34. Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. Zum Start der neuen Saison ist der 25-Jährige wieder spielberechtigt. Profi und Verein haben dem Urteil zugestimmt.

Leverkusens Hincapie für drei Bundesliga-Spiele gesperrt

FRANKFURT/MAIN: Piero Hincapie vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen muss nach seiner Roten Karte eine Sperre von drei Ligaspielen absitzen. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag nach einer Entscheidung des Sportgerichts mit. Hincapie ist damit nicht nur für das letzte Spiel dieser Spielzeit, sondern auch für den Start der kommenden Saison gesperrt. Der 21 Jahre alte Hincapie hatte am Sonntag beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach die Rote Karte gesehen. Profi und Club haben dem Urteil bereits zugestimmt.

DFL-Investor: Drittligisten kritisieren mangelnde Information

FRANKFURT/MAIN: In der Diskussion um den Einstieg eines Investors bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Fußball Liga haben die Clubs der 3. Liga die mangelnde Informationspolitik der DFL kritisiert. «Die Informationslage ist sehr unbefriedigend und unübersichtlich», sagte Meppens Geschäftsführer Ronny Maul der Deutschen Presse-Agentur. Maul ist Mitglied des DFB-Ausschusses 3. Liga. In einem von 16 Drittligisten unterschriebenen Brief forderten die Vereine vom Deutschen Fußball Bund und der DFL in der vergangenen Woche daher Antworten auf zahlreiche Fragen. Antworten blieben laut Maul bislang aus.

Vier Festnahmen in Madrid wegen von Brücke hängender Vinicius-Puppe

MADRID: Die spanische Polizei hat am Dienstag vier junge Leute festgenommen, die eine braune aufblasbare Puppe mit einem Hemd des brasilianischen Nationalspielers Vinicius an einer Brücke in Madrid aufgehängt haben sollen. Vinicius steht bei Real Madrid unter Vertrag und wird immer wieder in Stadien rassistisch beleidigt. Der Brasilianer war erst vergangenen Sonntag wieder beim FC Valencia von Zuschauern rassistisch beleidigt worden. Bei den Festgenommenen soll es sich Medienberichten zufolge um Fans des Stadtrivalen Atlético Madrid handeln. Die Puppe war kurz vor einem Stadtderby Ende Januar entdeckt worden. Den Festgenommenen werde ein Hassverbrechen zur Last gelegt, teilte die Polizei weiter mit.

Medien: Benfica Lissabon prüft Bedingungen für Silva-Transfer

LISSABON: Benfica Lissabon denkt offenbar über eine Verpflichtung von RB Leipzigs Stürmer André Silva nach. Wie die Sport-Tageszeitung «A Bola» (Dienstag) berichtet, hat sich Portugals Fußball-Rekordmeister bereits über die Konditionen eines Transfers informiert. Demnach habe Silva auch die Zustimmung von Benficas deutschem Trainer Roger Schmidt. Zuvor hatte schon die «Bild» von einer möglichen Rückkehr des 27-Jährigen nach Portugal geschrieben. Realistisch sei eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro. Silva scheint mit seiner Rolle bei den Sachsen unzufrieden und will den Club im Sommer wohl verlassen.

Zweitligist Regensburg trennt sich von Sportchef Werner

REGENSBURG: Der SSV Jahn Regensburg hat sich kurz vor dem drohenden Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nach nicht einmal sechs Monaten von seinem Sport-Geschäftsführer Tobias Werner getrennt. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Die Regensburger reagierten damit auf den praktisch feststehenden Absturz in die 3. Liga. Der Jahn hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Arminia Bielefeld belegt. Zudem ist die Tordifferenz um 15 Treffer schlechter. Der 37 Jahre alte Ex-Profi Werner hatte am 1. Dezember 2022 sein Amt bei den Oberpfälzern angetreten.

Bericht: Hannover an Nationalspieler Halstenberg interessiert

HANNOVER: Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung an Nationalspieler Marcel Halstenberg von RB Leipzig interessiert. Demnach würden die Niedersachsen den Defensivspieler gerne als Führungsfigur und Stabilisator für die Abwehr holen, wie die Zeitung am Dienstag berichtete. Halstenberg (31) ist in der Nähe von Hannover geboren und hat in der Vergangenheit angedeutet, irgendwann in die niedersächsische Landeshauptstadt zurückkehren zu wollen. Allerdings ist fraglich, ob sich 96 den neunmaligen Nationalspieler leisten kann. Halstenbergs Vertrag in Leipzig, wo er nicht mehr Stammspieler ist, läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Es wäre also eine Ablösesumme fällig.

Sky zeigt Zweier-Konferenz zur Bundesliga-Titelentscheidung

BERLIN: Der Pay-TV-Sender Sky weitet sein Angebot zum letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga aus und zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung. Neben der Konferenz mit allen neun Spielen gibt es nach Angaben eines Sprechers zusätzlich eine Sendung mit den Partien von Bayern München in Köln und Borussia Dortmund gegen Mainz. Die Präsentation des Spieltags kommt aus dem Dortmunder Stadion und nicht wie sonst üblich aus dem Studio in Unterföhring. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Spielbeginn ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Panthers nach drittem Sieg vor Einzug in NHL-Finalserie

FORT LAUDERDALE: Den Florida Panthers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Endspielserie der NHL-Playoffs. Gegen die Carolina Hurricanes setzten sich das Eishockeyteam am Montag (Ortszeit) mit 1:0 durch und ging in den Finals der Eastern Conference 3:0 in Führung. Der Kanadier Sam Reinhart erzielte den entscheidenden Treffer Mitte des zweiten Drittels im Powerplay. Die erste Möglichkeit, die Serie zu entscheiden und erstmals seit 1996 wieder um den Stanley Cup zu spielen, hat das Team aus Florida in der Nacht zu Donnerstag vor heimischem Publikum.

Bericht: VfL Wolfsburg mit Interesse an Volland

WOLFSBURG: Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive soll Bundesligist VfL Wolfsburg Interesse an einer Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Kevin Volland haben. Wie die «Braunschweiger Zeitung» (Dienstag) berichtet, suchen die Niedersachsen in diesem Sommer vor allem Profis mit viel Erfahrung. Was außerdem für Volland spreche: Der 30-Jährige spielte bei seinem aktuellen Club AS Monaco bereits erfolgreich unter VfL-Trainer Niko Kovac. In dieser Saison lief es für Volland im Fürstentum in der französischen Ligue 1 weniger gut. Allerdings läuft Vollands Vertrag noch bis zum Sommer 2024.

Matthäus kauft mit Partnern Fußball-Club in Ghana

ACCRA: Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat gemeinsam mit zwei Partnern den ghanaischen Erstliga-Club Accra Lions gekauft. «Natürlich ist es ein Business-Modell. Ghana hatte schon immer ein riesiges Potenzial an Talenten, das sieht man an der Nationalelf», sagte der 62 Jahre alte Matthäus der «Bild»-Zeitung (Dienstag) und erklärte seinen Plan: «Wir wollen junge Spieler nach Europa bringen. Auf seriösem Weg und schon gut ausgebildet. Deshalb wird hier auch ins Trainingsgelände investiert.» Der Verein soll rund zwei Millionen Euro wert sein, über die Höhe von Matthäus' finanziellem Einstieg wurden keine Angaben gemacht. Das Engagement teilt sich der Weltmeister von 1990 nach eigenen Angaben mit dem ehemaligen Spielervermittler Oliver König aus Frankfurt und dem ghanaischen Fußballprofi Frank Acheampong.

Playoff-Aus für Lakers nach vierter Niederlage gegen Denver Nuggets

LOS ANGELES: Die Los Angeles Lakers um die Stars LeBron James und Anthony Davis sowie Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder sind ohne einen Sieg gegen die Denver Nuggets in den NBA-Playoffs ausgeschieden. Der NBA-Rekordmeister unterlag trotz 15 Punkten Vorsprung zur Pause auch im vierten Spiel der Finals in der Western Conference. Beim 111:113 am Montagabend (Ortszeit) hatte insbesondere James mit 31 Punkten eine starke erste Hälfte. James beendete sein letztes Saisonspiel mit 40 Punkten. «Die waren besser als wir», sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur.

Erneuter Zuschauer-Rückgang bei der «Sportschau»

BERLIN: Die «Sportschau» der ARD hat in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga erneut einen Rückgang der Zuschauerzahlen verzeichnet. Im Schnitt schauten 3,662 Millionen Menschen die bisherigen 33 Ausgaben der am Samstag endenden Spielzeit. In der Vorsaison waren es vor dem letzten Spieltag im Schnitt 3,944 Millionen.