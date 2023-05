Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.23 | Überblick

Vorzeitiger Glasner-Abschied in Frankfurt wohl besiegelt

FRANKFURT/MAIN: Nicht einmal zwölf Monate nach dem Triumph in der Europa League ist der vorzeitige Abschied von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt offenbar beschlossene Sache. Nach übereinstimmenden Medienberichten werden sich die Wege des österreichischen Fußball-Lehrers und des hessischen Bundesligisten spätestens nach dem Pokalfinale am 3. Juni gegen RB Leipzig trennen. Dies sei das Ergebnis eines kurzfristigen Krisengipfels am Montag zwischen Glasner und Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Eine offizielle Bestätigung vom Verein gab es zunächst zwar nicht. Doch schon am vergangenen Sonntag hatte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann angedeutet, dass die Vereinsführung das Vertrauen in Glasner verloren hat.

Torwart-Ikone Zoff: Mailand-Derby «wichtig für italienischen Fußball»

MAILAND: Der frühere Weltklasse-Torhüter Dino Zoff hofft, dass das Champions-League-Halbfinale zwischen dem AC Mailand und Stadtrivale Inter dem Fußball in seinem Land einen großen Schub gibt. «Das Spiel ist wichtig für den italienischen Fußball», sagte der 81-Jährige der Deutschen Presse-Agentur einen Tag vor dem Derby-Hinspiel in der Königsklasse an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Auf die Frage, ob er die italienischen Vereine wieder in der Weltspitze sehe, antwortete Zoff: «Das kann ich nicht sagen, aber die Zahlen deuten das an.»

Einsatz von DFB-Profi Gosens in Champions-League-Halbfinale fraglich

MAILAND: Der Einsatz des deutschen Nationalspielers Robin Gosens von Inter Mailand im Champions-League-Halbfinale gegen den Stadtrivalen AC Mailand ist fraglich. «Wir wissen noch nicht, ob er zum Kader gehören wird», sagte Inters Trainer Simone Inzaghi vor dem Derby an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Der 28 Jahre alte Fußballprofi hatte sich Ende April die Schulter ausgekugelt und fiel seitdem aus. Coach Inzaghi kündigte am Dienstag an, den Zustand des Außenbahnspielers noch zu prüfen.

Zweitligist Regensburg stellt Trainer Selimbegovic frei

REGENSBURG: Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat sich von Trainer Mersad Selimbegovic getrennt. Das teilte der Tabellenvorletzte am Dienstag mit. Die Regensburger reagierten damit drei Spieltage vor dem Saisonende auf die sportliche Krise. In der Rückrunde holte der Jahn lediglich neun Punkte und damit so wenige Zähler wie keine andere Mannschaft.

Schröder hofft auf schnellen Sieg und Kurztrip zum Arzt

LOS ANGELES: Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hofft auf einen schnellen vierten Sieg der Los Angeles Lakers in den NBA-Playoffs und dadurch auf genug Zeit für einen Kurztrip zum Arzt nach Deutschland. «Dann werde ich zu Dr. Müller-Wohlfahrt fliegen», kündigte der Basketballer am Montagabend (Ortszeit) nach dem 104:101 gegen die Golden State Warriors an. Er habe wieder Beschwerden an der Achillessehne, berichtete der 29 Jahre alte Braunschweiger. Die Lakers führen gegen den Titelverteidiger mit 3:1 und benötigen nur noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Timo Boll sagt WM-Teilnahme wegen Schulterverletzung ab

DÜSSELDORF: Tischtennis-Star Timo Boll wird wegen einer Schulterverletzung nicht an den Weltmeisterschaften Ende dieses Monats in Südafrika teilnehmen. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund am Dienstag nur elf Tage vor WM-Beginn bekannt. «Ich muss diese Entscheidung schweren Herzens treffen, weil mein Fokus ganz klar auf den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris liegt», sagte der 42 Jahre alte Rekord-Europameister. «Deshalb muss ich das Problem jetzt richtig an der Wurzel packen und umfassend ausräumen.»

WM-Einsatz von NHL-Star Seider gegen Schweden noch unklar

MÜNCHEN: Der Einsatz von NHL-Topverteidiger Moritz Seider im ersten deutschen WM-Spiel am Freitag gegen Schweden ist noch unklar. Der 22 Jahre alte Eishockey-Profi der Detroit Red Wings bestritt am Dienstagvormittag eine erste kleinere Einheit mit dem deutschen Team auf dem Eis in München, wo am Abend der abschließende WM-Test gegen die USA (19.30 Uhr) stattfindet. «Jetzt heißt es einfach, in Fahrt zu kommen», sagte Seider nach der Einheit. «Und dann schauen wir mal, wann es so weit ist.»

Oilers verlieren erstes Heimspiel in NHL-Playoffs gegen Vegas

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben in den NHL-Playoffs ihr erstes Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights unerwartet deutlich verloren und liegen im Halbfinale der Western Conference nach Siegen 1:2 in Rückstand. Das Team von Eishockey-Star Leon Draisaitl kassierte am Montagabend (Ortszeit) vor den eigenen Fans ein 1:5. Der 27 Jahre alte Kölner blieb dabei im neunten Playoff-Spiel dieser Saison erstmals ohne Torbeteiligung. In den acht Partien zuvor hatte er überragende 13 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Die Scorerwertung in der wichtigsten Saisonphase führt er damit an.