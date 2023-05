Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.05.23 | Überblick

Vorstandssprecher Hellmann bleibt bei Eintracht Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet und bleibt bei Eintracht Frankfurt. Der 51-Jährige wird seine Tätigkeit beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen, wie der Club am Dienstag mitteilte. Dies habe Hellmann dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer mitgeteilt. Hellmanns Vertrag beim Europa-League-Sieger läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Der Jurist war auch als neuer Chef bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Gespräch. Zusammen mit dem Freiburger Oliver Leki ist er noch bis Ende Juni interimsmäßig gleichberechtigter DFL-Geschäftsführer.

FIFA-Chef Infantino droht: Frauen-WM könnte nicht übertragen werden

BERLIN: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Poker um TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen erneut höhere Angebote gefordert. Dabei drohte der Chef des Weltverbands auch, dass das Turnier nicht übertragen werden könne. «Die Angebote der Sender, besonders aus den fünf großen europäischen Ländern, sind immer noch sehr enttäuschend und einfach nicht akzeptabel», schrieb der Chef des Weltverbands (53) bei Instagram. Infantino benannte die Länder nicht konkret, nach dpa-Informationen gehört Deutschland dazu.

Altmaier erreicht Viertelfinale bei Tennis-Masters in Madrid

MADRID: Daniel Altmaier hat seine Erfolgsserie beim ATP-Turnier in Madrid fortgesetzt und erstmals bei einer Masters-1000-Veranstaltung das Viertelfinale erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen bezwang am Dienstag den angeschlagenen Spanier Jaume Munar in 85 Minuten mit 6:3, 6:0. In der Runde der besten Acht trifft Altmaier nun auf den Sieger der Partie zwischen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien und dem Kroaten Borna Coric. Am Dienstag haben auch noch Alexander Zverev gegen den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz und Jan-Lennard Struff gegen Pedro Cachin aus Argentinien die Chance auf den Sprung ins Viertelfinale.

Kölns Baumgart für Anforderung des Videobeweises durch Trainer

BERLIN: Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, hat sich in der Debatte um den Videobeweis im Fußball für ein System wie beim American Football in der NFL ausgesprochen. Dabei können die Trainer in bestimmten Situationen selbst die Nutzung des Videobeweises durch die Unparteiischen anfordern. «In solchen Fällen, in denen offensichtlich klare Fehlentscheidungen getroffen werden, sollten Trainer diese Möglichkeit bekommen. Pro Halbzeit einmal wäre sinnvoll», sagte Baumgart (51) dem «Kicker» (Dienstag).

Bericht: FC Bayern führt erste Gespräche mit Frankfurts Kolo Muani

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat einem Medienbericht zufolge im Werben um Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani erste Gespräche mit dem Management des Stürmers geführt. Diese seien positiv verlaufen, auch wenn es noch keine konkreten Verhandlungen gebe, berichtete der TV-Sender Sky. Demnach sollen auch andere europäische Topclubs an dem 24 Jahre alten Franzosen interessiert sein, der in dieser Saison mit 13 Toren bislang zweitbester Torschütze der Fußball-Bundesliga hinter Bremens Niclas Füllkrug ist.

Spekulationen um mögliche Sancho-Rückkehr zum BVB

DORTMUND: Rund um Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wird über eine mögliche Rückkehr von Offensivspieler Jadon Sancho in diesem Sommer spekuliert. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sei immer wieder im Austausch mit den Beratern des 23 Jahre alten Profis von Manchester United, berichtete die «Bild»-Zeitung (Dienstag). Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, Sancho würde gerne auf Leihbasis nach Dortmund zurückkehren. Der TV-Sender Sky und Sport1 berichteten allerdings, eine Rückkehr von Sancho nach Dortmund sei aktuell nicht realistisch.

FC Bayern verabschiedet Frauen-Managerin Danner zum Saisonende

MÜNCHEN: Die langjährige Managerin Karin Danner verlässt am Saisonende die Fußballerinnen des FC Bayern und geht auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. Das teilten die Münchner am Dienstag mit. Bianca Rech, seit 2016 zunächst als Teammanagerin und dann als Sportliche Leiterin tätig, übernimmt nach einer dann dreimonatigen gemeinsamen Übergangsphase die Verantwortung.

Ende der Corona-Impfpflicht: Djokovic kann bei US Open starten

NEW YORK: Tennisprofi Novak Djokovic kann nach dem Ende der Corona-Impfpflicht für ausländische Flugreisende in den USA für die US Open planen. Die US-Regierung teilte am Montag mit, sie werde mit dem Auslaufen weitreichender Corona-Notstandsregelungen am 11. Mai auch die Impfpflicht aufheben. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe Djokovic hatte wegen dieser Regelung zuletzt unter anderem das Masters-Turnier in Indian Wells verpasst. Auch bei den US Open 2022 konnte er deshalb nicht starten.

Reimer wird ehrenamtlicher Eishockey-Nachwuchstrainer

MÜNCHEN: DEL-Rekordtorschütze Patrick Reimer steigt beim Deutschen Eishockey-Bund als Nachwuchstrainer ein. Der 40 Jahre alte Olympiazweite von Pyeonchang soll beim DEB fortan als Entwicklungstrainer arbeiten. Das teilte der DEB am Dienstag mit. Reimer hatte seine Karriere in der Deutschen Eishockey Liga nach der abgelaufenen Saison bei den Nürnberg Ice Tigers beendet. Für seine Arbeit beim DEB wird Reimer bis Jahresende nicht bezahlt.