Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.04.23 | Überblick

Mislintat wird Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam: «Große Ehre»

AMSTERDAM: Der langjährige Bundesliga-Funktionär Sven Mislintat wird Technischer Direktor beim niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam. Der frühere Sportdirektor des VfB Stuttgart unterschrieb einen ab 19. Mai gültigen Vertrag über drei Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilte. Mislintat verließ den VfB im November nach rund dreieinhalb Jahren. Zuvor hatte es unter anderem Unstimmigkeiten zwischen ihm und VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle gegeben. Der 50-Jährige lehnte ein Angebot des Clubs zur Verlängerung seines ursprünglich noch bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrages ab, stattdessen wurde der Kontrakt aufgelöst.

Lierhaus: Zurück im Free-TV und beim DFB-Team

KÖLN: Monica Lierhaus wird bei ihrem Comeback im Free-TV bei RTL auch von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berichten. Laut einer Mitteilung des Senders vom Dienstag wird die 52-Jährige im Juni als Reporterin bei der Übertragung eines Länderspiels neben Moderator Florian König dabei sein. Gegner des DFB-Teams, der Ort und der genaue Zeitpunkt stehen offiziell noch nicht fest. Einen weiteren großen Einsatz für RTL hat die Hamburgerin bei den Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni. Lierhaus hatte wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 sie mehrere Monate im Koma gelegen.

Gelungener EM-Start: Deutsches Turn-Team Erster im Zwischenklassement

ANTALYA: Die deutschen Turner haben am Dienstag einen gelungenen Einstand in die Europameisterschaften in Antalya gefeiert. Die Riege um Routinier Andreas Toba lag im Team-Wettbewerb nach dem ersten von drei Umläufen auf Platz eins. Mit 244,529 Punkten erturnten Toba, Nils Dunkel, Nick Klessing, Lucas Kochan und Pascal Brendel 3,17 Zähler mehr als beim siebten Rang bei der EM vor acht Monaten in München. Vor dem Auftritt der favorisierten Teams von Titelverteidiger Großbritannien, Italien und Gastgeber Türkei hat die Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) zugleich beste Aussichten, sich für die Weltmeisterschaften im Herbst in Antwerpen zu qualifizieren. Dafür ist mindestens der 13. Rang notwendig.

Manipulation im Snooker: Experte erwartet lange Strafen

SHEFFIELD: Snooker-Experte Rolf Kalb erwartet bei den Verfahren in der Manipulationsaffäre lange Strafen für die zehn chinesischen Profis um den ehemaligen Masters-Sieger Yan Bingtao. «Da sofortige Sperren ausgesprochen wurden und die Spieler keinen Widerspruch eingelegt haben, gehe ich davon aus, dass das gravierende Vorwürfe sind. Ich erwarte, dass es bei einigen sehr lange Sperren geben wird», sagte Kalb der dpa vor Beginn der WM in Sheffield an diesem Samstag. Die World Professional Billiards and Snooker Association hatte die zehn Profis im Januar zu Stellungnahmen aufgefordert. Öffentlich haben sie sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Verfahren sollen nun noch im April beginnen. Den Profis wird vorgeworfen, Ergebnisse abgesprochen zu haben, um mit Wetten hohe Geldsummen einzuheimsen.

Stammtorhüterin Frohms vorzeitig vom DFB-Team abgereist

NÜRNBERG: Nationaltorhüterin Merle Frohms ist vorzeitig vom DFB-Team abgereist. Die 28-Jährige habe sich am Dienstagmorgen wegen «anhaltender unterer Rückenbeschwerden» zurück nach Wolfsburg begeben, wo sie nun weiter behandelt werden soll. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag einige Stunden vor der Partie gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg mit. Dass Frohms in dem Spiel nicht zum Einsatz kommen soll, stand bereits am Ostermontag fest. Stattdessen wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea eingesetzt.

Peterka trifft und hält NHL-Playoff-Hoffnungen der Sabres am Leben

NEW YORK: Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat in der NHL sein zwölftes Saisontor erzielt und den Buffalo Sabres einen wichtigen Sieg ermöglicht. Das Team gewann am Montagabend (Ortszeit) nach Penalty-Schießen 3:2 bei den bereits für die Playoffs qualifizierten New York Rangers. Mit nun sieben Siegen aus den vergangenen neun Spielen haben die Sabres selbst noch Hoffnungen, sich über einen Wildcard-Platz für die Playoffs zu qualifizieren. Im vorletzten Saisonspiel in Nacht zu Freitag treffen die Sabres auf die Ottawa Senators um Tim Stützle. Die Kanadier holten ein 3:2 gegen die Carolina Hurricanes. Stützle traf zum 38. Mal in dieser Saison.

Bei Spiel von Köln: Zuschauer-Rekord in Frauen-Bundesliga sicher

KÖLN: Die Fußballerinnen des 1. FC Köln werden im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 23. April einen Zuschauerrekord für die Bundesliga aufstellen. Wie der FC am Dienstag bekannt gab, sind für das Spiel im großen RheinEnergieStadion bereits als mehr als die 23.200 Tickets abgesetzt, die am ersten Spieltag zwischen Frankfurt und dem FC Bayern München für die bisherige Bestmarke sorgten.

Leicester City mit Neu-Trainer Smith und John Terry einig

LEICESTER: Der frühere englische Fußball-Meister Leicester City setzt bis zum Saisonende auf Dean Smith als neuen Trainer. Das teilte der Club am späten Montagabend mit. Dem 52 Jahre alten Smith werden der frühere Chelsea-Spieler John Terry (42) und Craig Shakespeare (59, zuletzt Co-Trainer bei Norwich City) assistieren. Der vom Abstieg bedrohte Tabellenvorletzte der Premier League hatte sich Anfang April vom bisherigen Cheftrainer Brendan Rodgers getrennt.

Ballack tippt auf Bayern als Champions-League-Sieger

MÜNCHEN: Der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack tippt auf den FC Bayern München als Sieger in der Champions League. «Ich bin neutral, auch wenn Bayern und Chelsea im Halbfinale aufeinandertreffen sollten», sagte der 46-Jährige mit Blick auf seine ehemaligen Teams dem «Kicker» (Dienstag). «Mein Tipp für den Gesamtsieg: Bayern.»

SV Sandhausen geht mit Interimsduo in den Endspurt

SANDHAUSEN: Zweitliga-Schlusslicht SV Sandhausen wird in dieser Saison keinen Nachfolger für den am Montag freigestellten Fußball-Trainer Tomas Oral verpflichten. Die bisherigen Assistenten Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano sollen in den noch ausstehenden sieben Spielen den drohenden Abstieg verhindern, wie ein Sprecher des Vereins am Dienstag der dpa bestätigte. Oral war erst Mitte Februar als Nachfolger von Alois Schwartz vorgestellt worden.