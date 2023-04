Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.23 | Aktualisiert um: 19:20 | Überblick

Diebe von Formel-1-Pilot Leclercs Luxusuhr in Italien gefasst

VIAREGGIO: Knapp ein Jahr nachdem dem Formel-1-Piloten Charles Leclerc bei einem Überfall eine Luxusuhr gestohlen worden ist, sind in Italien vier Menschen festgenommen worden. Drei Männer und eine Frau wurden am frühen Dienstagmorgen aufgespürt und wenig später festgenommen, wie die Carabinieri mitteilten. Sie stehen unter Verdacht, im vergangenen Jahr dem Ferrari-Piloten bei einem Italien-Besuch eine hochpreisige Uhr gestohlen zu haben.

Leclerc war im April 2022 in der ligurischen Küstenstadt Viareggio unterwegs. Medienberichten zufolge wurden in einer schwach beleuchteten Straße Fans auf ihn aufmerksam und baten ihn um Autogramme und Fotos. In dem kleinen Gedränge wurde dem Monegassen demnach eine Luxusuhr entwendet. Die Behörden sprechen in ihrer Mitteilung von Dienstag von einer «Uhr einer namhaften Schweizer Firma, deren Wert sehr hoch eingeschätzt wird».

Die Ermittlungen gegen die vier Leute erstreckten sich über mehrere Monate, hieß es weiter. Anhand zahlreicher privater und öffentlicher Videoüberwachungsbilder sowie der Befragung von verschiedenen Zeugen konnten die Verdächtigen, die allesamt aus der Hafenstadt Neapel stammen, demnach aufgespürt werden. Sie alle sollen polizeibekannt und vorbestraft sein, teilten die Carabinieri weiter mit. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihnen demnach noch andere Diebstähle nachgewiesen werden. So wurden bei Durchsuchungen weitere wertvolle Uhren sowie hohe Bargeldbeträge gefunden.

Krise vor Dortmund-Spiel: RB-Profis sprechen sich ohne Trainer aus

LEIPZIG: Vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund haben sich die Fußball-Profis von RB Leipzig ohne ihren Trainer ausgesprochen. «Die Mannschaft hat sich zusammengesetzt und hat ein paar Dinge besprochen, ohne dass ich dabei war. Das ist, finde ich, etwas Normales», sagte Coach Marco Rose am Dienstag. Der Pokalverteidiger hat zuletzt drei Spiele nacheinander verloren und empfängt den BVB am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

VfB-Bosse verteidigen Zeitplan der Labbadia-Trennung

STUTTGART: Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Vorstandschef Alexander Wehrle haben den Entscheidungsprozess des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten bei der Trennung von Trainer Bruno Labbadia verteidigt. «Wenn es zu lange dauert, dann ist es eine Hängepartie. Wenn es aber schnell geht, dann ist es ein abgekartetes Spiel», sagte Wohlgemuth bei der Vorstellung von Labbadias Nachfolger Sebastian Hoeneß am Dienstag. «Wir haben mit allen Beteiligten Gespräche geführt und deswegen war es auch eine respektvolle Trennung.»

Bericht: Füllkrug will Werder am Saison-Ende verlassen

BREMEN: Nationalstürmer Niclas Füllkrug will den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wohl in diesem Sommer verlassen. Seine Berater würden bereits den Markt sondieren, berichtet der Fernsehsender Sky. Mit bislang 15 Saisontoren führt der 30-Jährige die Torschützenliste in der Bundesliga an. Füllkrugs Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025.

Neuendorf: Nach Watzke-Aussagen weiter «seriöse» Gespräche

LISSABON: DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nach der Warnung von DFL-Chef Hans-Joachim Watzke zum neuen Grundlagenvertrag auf die laufenden Gespräche verwiesen. «Wir hatten nach diesem Interview ein sehr gutes Gespräch, einen sehr guten Austausch», sagte Neuendorf (61) der Deutschen Presse-Agentur. «Das werden wir jetzt fortführen und weiter seriös an Lösungen arbeiten.» DFL-Aufsichtsratschef Watzke (63) hatte die Forderungen des DFB zuletzt in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» als «exorbitant» bezeichnet.

Höhere Sperre beantragt: Nada legt Rechtsmittel im Vuskovic-Fall ein

BONN/HAMBURG: Nach dem Doping-Urteil des DFB-Sportgerichts gegen den Fußballprofi Mario Vuskovic vom Hamburger SV hat die Nationale Anti-Doping-Agentur Rechtsmittel eingelegt und «nach eingehender Prüfung der Urteilsbegründung» eine höhere Sperre verlangt. «Die NADA wird auf der Grundlage des vom DFB-Sportgericht festgestellten Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen des Spielers eine dafür vorgesehene Vierjahressperre beantragen», teilte die Kontrolleinrichtung am Dienstag mit.

«L'Équipe»: Messi und PSG kurz vor der Scheidung

PARIS: Eine weitere Saison von Fußball-Superstar Lionel Messi bei Paris Saint-Germain scheint französischen Medienberichten zufolge immer fraglicher. Die Verhandlungen seien in den vergangenen Wochen zwar nicht komplett gescheitert, schrieb «L'Équipe» am Dienstag. «Aber auf beiden Seiten werden die Chancen auf eine Einigung geringer.» Der Artikel trug die Überschrift: «Lionel Messi und PSG stehen kurz vor der Scheidung.»

Straubing Tigers verlängern mit Eishockey-Trainer Pokel

STRAUBING: Die Straubing Tigers setzen weiter auf Trainer Tom Pokel. Das bestätigte Straubings Sportchef Jason Dunham in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. Über Vertragsdetails machten die Niederbayern keine Angaben. Pokel (55) trainiert das Erstliga-Team seit der Saison 2017/18.

Max Kepler erzielt seinen ersten Homerun der neuen Baseball-Saison

MIAMI: Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler hat im vierten Saisonspiel seinen ersten Homerun der MLB-Saison erzielt. Beim deutlichen 11:1-Auswärtssieg seiner Minnesota Twins gegen die Miami Marlins am Montag (Ortszeit) in der amerikanischen Baseball-Liga schlug Kepler direkt im ersten Inning über die Spielfeldbegrenzung, als er als erster Spieler zum Schlagmal ging.

Nadal und Alcaraz sagen Turnier-Teilnahme in Monte Carlo ab

MONTE CARLO: Die spanischen Tennis-Stars Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben ihre Teilnahme am Sandplatz-Turnier in Monte Carlo abgesagt. Der 36 Jahre alte Nadal teilte am Dienstag mit, dass er wegen der Folgen einer langwierigen Verletzung nicht bei dem Masters 1000 vom 8. bis 16. April antreten kann. Wenig später verkündete auch Alcaraz aus gesundheitlichen Gründen sein Monte-Carlo-Aus.