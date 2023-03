Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.03.23 | Aktualisiert um: 19:10 | Überblick

Strafverfahren gegen Ex-FIFA-Chef Blatter eingestellt

ZÜRICH: Die Staatsanwaltschaft in Zürich hat Ermittlungen gegen den ehemaligen Weltfußballverbands-Präsidenten Sepp Blatter im Zusammenhang mit dem FIFA-Museum eingestellt. Der Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung habe sich nicht bestätigt, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Dienstag mit.

Die FIFA hatte sowohl Blatter als auch drei weitere ehemalige Funktionäre im Dezember 2020 verklagt. Es ging unter anderem um einen Jahrzehnte laufenden Mietvertrag für das Museum und hohe Modernisierungskosten in einem Mietobjekt. Die FIFA sprach damals von dem Verdacht auf «kriminelles Missmanagement durch das frühere FIFA-Management und die von ihm beauftragten Firmen». «Ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten im Sinne einer Pflichtverletzung ließ sich jedoch nicht feststellen», teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Tuchel trainiert erstmals mit Bayern-Stars

MÜNCHEN: Thomas Tuchel hat sein erstes Training mit den Stars des FC Bayern München absolviert. Der neue Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters leitete am Dienstag auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße die Einheit mit einem kleinen Kader um die nicht für Länderspiele nominierten Profis wie Thomas Müller oder Leroy Sané. Vier Tage vor dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund wirkte Tuchel tatendurstig. Insgesamt 13 Spieler absolvierten im Münchner Sonnenschein die erste Einheit, beobachtet von zahlreichen Fotografen und Kameraleuten. Tuchel stand an der Seite von Co-Trainer Arno Michels und verfolgte das Training aufmerksam. Jamal Musiala trainierte individuell auf einem Nebenplatz. Der Offensivspieler könnte möglicherweise schon am Samstag gegen den BVB wieder auflaufen.

Bericht: Tottenham keine Option für Nagelsmann

BERLIN: Der erst vor wenigen Tagen beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München freigestellte Julian Nagelsmann wird einem Medienbericht zufolge nicht Trainer bei Tottenham Hotspur. Für Nagelsmann ist ein sofortiger Einstieg beim Londoner Club aus der Premier League nach Angaben der «Bild» keine Option, obwohl der Trainer laut englischer Medienberichte der Wunschkandidat Tottenhams gewesen ist. Stattdessen wolle der Trainer sein Aus in München erst einmal verarbeiten. Die «Times» berichtete, dass die Nordlondoner bereits Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen hatten.

BVB-Sportdirektor Kehl: Kein Rückschlag bei Adeyemi

DORTMUND: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat jüngsten Berichten über einen Rückschlag bei der Genesung von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi widersprochen. «Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen», sagte der 43-Jährige am Dienstag in Dortmund. Adeyemi hatte zuletzt fünf Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst und steht nicht im Kader des Nationalteams für die aktuellen Testspiele. Der 21 Jahre alte Stürmer könnte für das Bundesliga-Gipfeltreffen des BVB mit dem FC Bayern an diesem Samstag in München wieder eine Option sein.

Watzke: Hellmann bleibt bei DFL bis zum Ende des Investoren-Prozesses

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurts Vorstandsprecher Axel Hellmann wird das Amt des Geschäftsführers der Deutschen Fußball Liga möglicherweise über das Ende der Saison hinaus interimsmäßig ausüben. Sie hätten eine klare Übereinkunft, dass seine Interims-Tätigkeit bei der DFL am 30. Juni nicht zu Ende ist, wenn der Investoren-Prozess dann nicht abgeschlossen ist, sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung». Die DFL will künftig Anteile an einen Investor abtreten und dadurch Milliardeneinnahmen generieren. Darüber führt die Dachorganisation des deutschen Profifußballs derzeit Gespräche mit den 36 Erst- und Zweitligisten. Ob der Prozess bis zum Sommer abgeschlossen werden kann, ist offen.

Erneute Beschwerden: Leipzigs Olmo verpasst Spanien-Spiel

GLASGOW: Dani Olmo von Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird Spaniens EM-Qualifikationsspiel an diesem Dienstag in Schottland verpassen. Der 24-Jährige musste das Abschlusstraining aufgrund von körperlichen Beschwerden abbrechen und wurde von Nationaltrainer Luis de la Fuente aus dem Aufgebot gestrichen. Das berichtete die Sportzeitung «AS». Auf der Kaderliste des spanischen Verbands fehlt Olmo ohne Angaben von Gründen.

ProSiebenSat.1 kauft TV-Rechte für U21-EM

BERLIN: ProSiebenSat.1 ist im Wettbewerb um interessante Sport-Rechte ein Coup gelungen. Die Sendergruppe hat ein umfangreiches Paket für die U21-Europameisterschaften von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erworben. Den Vertrag der Tochtergesellschaft Seven.One Sports mit der UEFA bestätigte das Unternehmen am Dienstag. Der Kontrakt umfasst die drei Turniere 2023, 2025 und 2027. Die Spiele der deutschen U21-Nationalmannschaft sollen bei Sat.1 übertragen werden. Die übrigen Begegnungen laufen bei ProSieben Maxx und im Internet bei «ran.de».

Vier Bewerber für Frauenfußball-EM 2025

FRANKFURT/MAIN: Frankreich, Polen, die Schweiz sowie Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden mit einer gemeinsamen Bewerbung wollen 2025 die Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausrichten. Diese Kandidaten bestätigte die UEFA am Dienstag in Nyon. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union vergibt das Turnier am kommenden Dienstag vor dem Kongress in Lissabon.

Vor IOC-Entscheid zu Russland: DOSB-Chef schließt Olympia-Boykott aus

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Olympische Sportbund lehnt eine Teilnahme von Sportlern aus Russland und Belarus an internationalen Wettkämpfen weiter ab, erwägt für den Fall einer kompletten Rückkehr von Athletinnen und Athleten beider Länder auf die Sportbühne aber keinen Boykott der Olympischen Spiele 2024 in Paris. «Ein deutsches Team wird starten, einen Boykott schließen wir aus grundsätzlichen Erwägungen aus», sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees berät an diesem Dienstag über eine Empfehlung für den künftigen Umgang mit russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern.

Eishockey-Star Draisaitl erzielt 300. Tor in der NHL

TEMPE: Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat einen weiteren Bestwert erzielt. Beim 5:4-Sieg der Edmonton Oilers bei den Arizona Coyotes erzielte der Kölner im 630. Spiel sein 300. Tor in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Gegen die Coyotes legte Draisaitl zudem einen weiteren Treffer auf. Einen Sieg feierte auch Angreifer Tim Stützle mit den Ottawa Senators. Der 21-Jährige steuerte seinen 36. Saisontreffer zum 5:2-Erfolg der Kanadier im Heimspiel gegen die Florida Panthers bei. Damit wahrte Ottawa seine kleine Chance auf die Teilnahme an den Playoffs.

DEG trennt sich von Trainer Hansson - Dolak Nachfolger

DÜSSELDORF: Die Düsseldorfer EG hat sich nach nur einer Saison von Cheftrainer Roger Hansson getrennt und den bisherigen Co-Trainer Thomas Dolak zum Nachfolger ernannt. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mit. Der 55 Jahre alte Schwede war zuvor mit seinem Team im Playoff-Viertelfinale in fünf Spielen am ERC Ingolstadt gescheitert. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, erklärte DEG-Sportdirektor Niki Mondt. Dennoch halte er sie für richtig. Hanssons Nachfolger ist ein bei der DEG alter Bekannter und bereits seit neun Jahren im Trainerstab der Düsseldorfer.

Eishockey-Bundestrainer Kreis reist vorab zum WM-Spielort

MÜNCHEN/TAMPERE: Als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ist Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis rund sechs Wochen vor dem Auftakt nach Finnland gereist. Der Nachfolger von Toni Söderholm gewinne am Spielort Tampere einen Eindruck von den Bedingungen, teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Dienstag mit. Neben Tampere ist Riga zweiter Spielort der WM, die am 12. Mai beginnt. Die WM-Vorbereitung mit einem ersten, vorläufigen Kader startet während der noch laufenden Playoffs der Deutschen Eishockey Liga am 10. April in Frankfurt/Main.

NBA: Dallas ohne Kleber zurück in der Erfolgsspur

INDIANAPOLIS: Ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks ihre Talfahrt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gestoppt. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen die Texaner bei den Indiana Pacers mit 127:104. Bester Werfer der Mavs war Topstar Luka Doncic mit 25 Punkten. Kleber verpasste das Gastspiel in Indianapolis aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Trotz des Sieges bleibt Dallas in der Western Conference auf dem elften Platz und ist für die Teilnahme an den Play-offs auf Schützenhilfe angewiesen.