Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Mehr Privileg als Druck: Tulovic vor WM-Auftakt guter Dinge

PORTIMAO: Zum Fahrerfeld der Motorrad-Weltmeisterschaft zu gehören ist nach Ansicht von Lukas Tulovic ein Privileg. «Es ist kein Druck. Den gibt es natürlich, aber man muss ihn annehmen und nicht als Problem sehen. Ich fahre für ein Top-Team und das können nur ganz wenige Menschen erreichen», sagte der einzige deutsche WM-Fahrer der Deutschen Presse-Agentur. Am Sonntag werden Tulovic und seine Konkurrenten in der Moto2-Klasse im portugiesischen Portimao in die neue Saison starten.

Dank eines strikten Ernährungsplans und eines harten Trainings über die Wintermonate sieht sich der 22-jährige Eberbacher gut aufgestellt. «Ich bin überzeugt von meinem Können und über die letzten Jahre sehr selbstbewusst geworden», sagte er. «Wir werden gut in die Saison starten. Ob es direkt für die besten Zehn reicht, werden wir sehen. Aber im Verlauf der ersten Rennen werden wir das schaffen.»

Tulovic folgte beim deutschen Liqui Moly Husqvarna Intact GP-Team auf seinen Landsmann Marcel Schrötter. In der vergangenen Saison feierte er den Titel in der Moto2-Europameisterschaft. 2019 sammelte er in seinem ersten WM-Jahr drei Zähler.