Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.23 | Überblick

Nach Rot in Gladbach: Münchner Upamecano ein Spiel gesperrt

MÜNCHEN: Der FC Bayern muss nach der Roten Karte gegen Dayot Upamecano (24) nur für ein Spiel auf den Verteidiger verzichten. Der französische Nationalspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens für eine Partie gesperrt. Dies teilte der DFB am Dienstag mit. Upamecano hatte am Samstag beim 2:3 im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 8. Minute von Schiedsrichter Tobias Welz eine umstrittene Rote Karte für eine Notbremse erhalten. Der Abwehrspieler fehlt den Münchnern damit am Sonntag im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Bayern startet Warmup für Union: Coman wieder im Mannschaftstraining

MÜNCHEN: Der zuletzt angeschlagene Kingsley Coman ist beim FC Bayern München pünktlich zum Start der Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der französische Offensivspieler absolvierte am Dienstag die erste Einheit der neuen Woche nach einem freien Tag. Coman hatte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain am vergangenen Dienstag das Siegtor zum 1:0 erzielt. Später musste er wegen Problemen an der Wade und am Sprunggelenk ausgewechselt werden. Spitzenreiter FC Bayern empfängt am Sonntag den punktgleichen 1. FC Union Berlin.

Werner über Chelsea-Abschied: «Wollte am Ende nur noch weg»

LEIPZIG: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat seinen Abschied vom FC Chelsea nach nur zwei Jahren auch mit dem mangelnden Vertrauen des damaligen Trainers Thomas Tuchel begründet. «Ich hatte sehr gute erste sechs Monate bei Chelsea. Ich habe die Tore gemacht und gut gespielt. Dann wurde all das vom Trainer ein bisschen vergessen, das war nicht fair», sagte der 26-Jährige der englischen Zeitung «The Sun». Werner war im August 2022 nach zwei Jahren in London zurück zu RB Leipzig gewechselt.

Dahoud will nach Abschied vom BVB weiter in Top-Liga spielen

DORTMUND: Nach seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund in diesem Sommer will Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud weiterhin in einer großen Liga aktiv sein. «Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen», sagte der 27-Jährige bei Sport1. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuvor in der «Bild angekündigt, dass Dahoud beim derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird.

Muskelfaserriss: VfB-Verteidiger Stenzel fällt aus

STUTTGART: Der VfB Stuttgart muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Abwehrspieler Pascal Stenzel auskommen. Der 26-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:0) am vergangenen Samstag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten. Stenzel werde zwei bis drei Wochen ausfallen, hieß es weiter. Der Außenverteidiger war erst in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden.

Real Madrid trauert um Ehrenpräsident Varela

MADRID: Real Madrid trauert vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League um seinen Ehrenpräsidenten Amancio Amaro Varela. Der ehemalige Fußballprofi und Europameister von 1964 starb im Alter von 83 Jahren, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Varela spielte insgesamt 14 Jahre für den spanischen Rekordmeister und wurde in dieser Zeit neunmal spanischer Meister. Zudem gewann er mit Real den Europapokal der Landesmeister und dreimal den spanischen Pokal. In 471 Spielen für die Königlichen erzielte er 155 Tore.

Fußballprofi Alves bleibt wegen Vorwurfs der Vergewaltigung in Haft

BARCELONA: Der brasilianische Fußballprofi Dani Alves muss in Spanien wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in Untersuchungshaft bleiben. Das teilte das zuständige Gericht in Barcelona am Dienstag mit. Die Richter wiesen den Antrag seines Strafverteidigers Cristobal Martell zurück, den 39 Jahre alten früheren Star des FC Barcelona aus dem Gefängnis zu entlassen.

Dreimaliger Hürden-Weltmeister Greg Foster ist tot

BERLIN: Die Leichtathletik-Welt trauert um den dreimaligen Hürden-Weltmeister Greg Foster. Der US-Verband teilte in der Nacht zum Dienstag bei Twitter mit, er sei bestürzt, von Fosters Tod zu erfahren. Nach Angaben des Leichtathletik-Weltverbandes starb Foster am Sonntag im Alter von 64 Jahren. Auch die Schule, an der Foster zuletzt als Trainer tätig war, und seine frühere Universität in Los Angeles informierten über seinen Tod.