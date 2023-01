Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.01.23 | Aktualisiert um: 19:40 | Überblick

Kein China-Rennen und kein Ersatz: Formel 1 fährt 23 Grand Prix

LONDON: China kehrt trotz der Aufhebung der Corona-Maßnahmen in diesem Jahr nicht in den Rennkalender der Formel 1 zurück. Die Rennserie bestätigte am Dienstag, dass es bei den zuletzt geplanten 23 Grand Prix in der neuen Saison bleiben werde. Damit wird es auch keinen Ersatz für das ursprünglich für den 16. April vorgesehene und dann gestrichene China-Gastspiel geben. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Ausrichter des Rennens in Shanghai sich um eine Neuansetzung des WM-Laufs bemühen.

Auch eine Vergabe des Termins an einen anderen Veranstalter oder das Vorziehen des Grand Prix in Aserbaidschan um zwei Wochen wurde angeblich geprüft. Nun beendeten die Formel-1-Macher diese Gerüchte. Statt der ursprünglich geplanten 24 WM-Läufe werden es nun 23 sein, auch das ist immer noch eine Rekordzahl. Zwischen dem Grand Prix von Australien in Melbourne am 2. April und dem Rennen in Baku am 30. April gibt es allerdings eine ungewöhnlich lange Pause.

Die chinesischen Behörden hatten Berichten zufolge gehofft, den Grand Prix nach der Aufhebung der Corona-Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr ausrichten zu können. Zuletzt war die Formel 1 im Jahr 2019 in Shanghai gefahren, der Vertrag mit den Veranstaltern liegt auf Eis.

Nach fast drei Jahren hatte Peking am 7. Dezember abrupt die meisten seiner umstrittenen und strikten Corona-Maßnahmen wie Lockdowns und Massentests gestrichen. Seitdem breitete sich das Coronavirus rasant im Land aus, was laut Medienberichten zu einer Überlastung von Krankenhäusern und Krematorien führt.

Saison-Aus für Skirennfahrer Tremmel: Knorpelverletzung im Knie

MÜNCHEN: Der deutsche Skirennfahrer Anton Tremmel hat sich beim Weltcup in Wengen eine Knorpelverletzung im linken Knie zugezogen und fällt für die restliche Alpin-Saison aus. Der Technik-Spezialist vom SC Rottach-Egern muss operiert werden, wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige war beim Slalom in Wengen am Sonntag bereits im ersten Lauf ausgeschieden. Eine Woche zuvor hatte Tremmel in Adelboden mit Platz 13 das beste Einzelergebnis in seiner Weltcup-Karriere gefeiert.

«Die Verletzung mit dem verbundenen Ausfall ist natürlich ärgerlich, vor allem, weil ich gut in Form war», sagte der Sportsoldat. «Aber für mich ist es wichtig, dass mit der Operation die Voraussetzung geschaffen wird, um in den Rennsport zurückzukommen. Ich werde hart und konzentriert arbeiten, um im nächsten Winter wieder fit zu sein.»

Regen bremst Schachmann - Bettiol gewinnt Prolog der Tour Down Under

ADELAIDE: Die Folgen eines heftigen Regens im südaustralischen Adelaide haben Maximilian Schachmann zum Auftakt der neuen Radsport-Saison ausgebremst. Der 29-Jährige belegte beim Prolog über 5,5 Kilometer in Adelaide Platz 44, er musste den verwinkelten Kurs dabei wie ein Großteil der Profis auf nasser Straße absolvieren. Den Sieg sicherte sich der bei trockener Straße gestartete Italiener Alberto Bettiol mit acht Sekunden Vorsprung vor dem US-Amerikaner Magnus Sheffield. Ein beachtliches Resultat im auf Straßenrädern ausgetragenen Prolog erreichte der junge Tübinger Marius Mayrhofer als Siebter, Jannik Steimle belegte Rang acht.

Klingenthal richtet doch Kombinierer-Weltcup aus

KLINGENTHAL: Das sächsische Klingenthal richtet nun doch am kommenden Wochenende einen Weltcup in der Nordischen Kombination aus. Das gab der Weltverband Fis am Dienstag bekannt, nachdem sich im Vogtland Winterwetter eingestellt hat und dieses auch bis über das Wochenende hinaus halten soll. Am vergangenen Wochenende musste der Weltcup wegen der Witterungsbedingungen noch abgesagt werden. Da auch die für dieses Wochenende im französischen Chaux-Neuve geplante Veranstaltung gestrichen werden musste, kann Klingenthal seine Wettkämpfe nachholen.

James-Gala bei Lakers-Erfolg - Zehn NBA-Siege in Serie für Grizzlies

LOS ANGELES/CHARLOTTE: Mit einer überragenden Leistung hat LeBron James die Los Angeles Lakers zum 20. Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geführt. Der 38-Jährige war am Montagabend (Ortszeit) mit 48 Punkten zum 140:132-Heimerfolg gegen die Houston Rockets einmal mehr der beste Werfer der Lakers. Erst am Sonntag hatte James als erst zweiter Akteur der NBA-Historie die Marke von 38.000 Punkten erreicht. Der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder steuerte 9 Punkte zum Sieg bei.

Stützle und Seider verlieren mit ihren Clubs in der NHL

ST. LOUIS: Alle eingesetzten deutschen Eishockey-Profis haben mit ihren Teams in der NHL Niederlagen kassiert. Nationalspieler Tim Stützle erzielte zwar sein 19. Saisontor für die Ottawa Senators, doch das Team verlor gegen die St. Louis Blues mit 1:2. Auch die 16. Torvorlage dieser Saison von Moritz Seider war zu wenig. Seine Detroit Red Wings verloren 3:6 gegen die Colorado Avalanche. Nationaltorhüter Philipp Grubauer konnte auch mit 27 Paraden eine 1:4-Niederlage der Seattle Kraken gegen die Tampa Bay Lightning nicht verhindern. Nico Sturm unterlag mit den San Jose Sharks nach Penaltyschießen 3:4. Ebenso ohne Erfolg in der nordamerikanischen Liga blieb JJ Peterka mit den Buffalo Sabres, die 1:4 gegen die Florida Panthers verloren.

Brady vermeidet klare Aussagen zu Zukunft nach Playoff-Aus

TAMPA: American-Footballstar Tom Brady hat nach einer deutlichen Niederlage seiner Tampa Bay Buccaneers in der ersten Runde der NFL-Playoffs klare Aussagen zu seiner Zukunft als Football-Profi vermieden. «Ich gehe nach Hause und versuche, heute Nacht so gut wie möglich zu schlafen», sagte der 45-Jährige nach dem 14:31 gegen die Dallas Cowboys. US-Medien spekulieren seit Längerem, dass der mit sieben Siegen im Super Bowl erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL seine Karriere bei einem anderen Team fortsetzen könnte oder sie womöglich ein zweites Mal beendet. Die siegreichen Dallas Cowboys treten am kommenden Wochenende gegen die San Francisco 49ers an.

Mehr als 500.000 Karten für die Frauenfußball-WM verkauft

Mehr als eine halbe Million Karten für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland sind nach Angaben des Weltverbandes FIFA bereits verkauft worden. Tickets für das Finale am 20. August in Sydney sind demnach am stärksten nachgefragt. FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura gab an, dass Deutschland neben den Gastgeberländern den USA, England, Katar, China, Kanada, Irland und Frankreich zu den zehn Ländern gehört, aus denen bisher die meisten Anfragen für Karten kommen. Das Turnier startet am 20. Juli im neuseeländischen Auckland. Deutschland startet am 24. Juli in Melbourne mit einem Spiel gegen Marokko ins Turnier.

Justiz ermittelt gegen Frankreichs Fußballverbandschef

PARIS: Frankreichs Justiz ermittelt wegen der Vorwürfe des Mobbings und der sexuellen Belästigung gegen Noël Le Graët. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, seien die Vorermittlungen gegen den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF) nach einem Hinweis der Generalinspektion für Bildung, Sport und Forschung eingeleitet worden. Die Stelle war vor Monaten vom Sportministerium damit beauftragt worden, eine Untersuchung gegen den Verband und Le Graët wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung durchzuführen. Nach weiteren Vorwürfen hatte sich der 81-Jährige in der vergangenen Woche vorerst von seinem Amt zurückgezogen.

Gladbach soll weiteres Sommer-Angebot abgelehnt haben

MÜNCHEN: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach soll Medien-Informationen zufolge ein weiteres Angebot von Meister FC Bayern für Torhüter Yann Sommer abgelehnt haben. Laut Informationen des TV-Senders Sky und der «Bild» sollen die Münchner acht Millionen Euro plus eine Million Euro an möglichen Bonuszahlungen für den 34 Jahre alten Schweizer Nationaltorwart geboten haben, dessen Vertrag in Gladbach zum Saisonende ausläuft. Nach dem Unterschenkelbruch von Stammtorhüter Manuel Neuer sucht der FC Bayern dringend einen Torwart für die weitere Saison.

Watzke: Deutscher Fußball im Vergleich sehr wettbewerbsfähig

OFFENBACH: DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sieht den deutschen Fußball im Vergleich mit anderen europäischen Top-Ligen auf einem sehr guten Weg. Er wünsche sich, «dass wir mal wieder Selbstbewusstsein haben», sagte Watzke am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. «Dass wir uns nicht pausenlos erzählen, in der Premier League, da fließt so viel Geld. Ja, und? Wo ist das Problem?» Die Bundesliga stelle aktuell sieben Vereine in den Europapokal-Wettbewerben. «Das ist eine super Bilanz», sagte der Chef von Borussia Dortmund.

Völler weicht Frage nach DFB-Posten noch aus

OFFENBACH: Rudi Völler ist der Frage nach seinem möglichen neuen Aufgabenfeld bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag vorerst ausgewichen. «Wir haben in dieser Woche noch unsere Expertenrunde», sagte der frühere Nationalspieler und DFB-Teamchef auf der Bühne beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. Da werde noch einmal diskutiert. «Schauen wir mal», antwortete Völler auf die Frage, ob im Anschluss Vollzug gemeldet werde. Völler gilt als inzwischen einziger Kandidat für die Nachfolge des früheren DFB-Direktors Oliver Bierhoff, er soll rund um die DFB-Auswahl nach dem WM-Aus auf dem Weg zur Heim-EM 2024 für einen Stimmungsumschwung sorgen.

Zverev steht bei Australian Open in Runde zwei

MELBOURNE: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat nach einer umkämpften Auftaktpartie die zweite Runde der Australian Open erreicht. Der 25-Jährige gewann am Dienstag gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3) und 6:4. Damit erreichte er zum siebten Mal in Folge die zweite Runde in Melbourne. Vor siebeneinhalb Monaten hatte der Hamburger eine schwere Fußverletzung im French-Open-Halbfinale erlitten. Qualifikant Jan-Lennard Struff verlor gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 1:6, 6:7 (6:8) und 2:6. Die Erstrunden-Duelle von Tatjana Maria und Laura Siegemund wurden wegen zwischenzeitlich starker Regenfälle auf Mittwoch verschoben.

Promi-Treffen beim Hahnenkamm-Rennen erwartet

KITZBÜHEL: Nach zwei von der Corona-Pandemie überschatteten Jahren wollen Fans und Prominente rund um das Hahnenkamm-Rennen in dem österreichischen Ski-Ort Kitzbühel wieder unbeschwert feiern. Die traditionelle Weißwurstparty soll am Donnerstagabend die Ski- und Aprés-Ski-Rennen einläuten. Unter den 2500 Gästen werden der österreichisch-amerikanische Actionstar und Umweltaktivist Arnold Schwarzenegger, die Musiker Andreas Gabalier und DJ Ötzi, die BossHoss-Sänger Alec Völkel und Sascha Vollmer und der Schauspieler Hannes Jaenicke («Der Amsterdam-Krimi») erwartet, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Dieses Jahr wird die 30. Weißwurstparty in Kitzbühel gefeiert. «Dazu wird es heuer nicht nur einen musikalischen Hauptact geben, sondern gleich sechs namhafte Acts, die uns stimmungsvoll zurück in die 90er katapultieren», sagte Stanglwirtin Maria Hauser. Da das Promi-Treffen in Kitzbühel dieses Jahr im Schatten mehrerer Krisen stattfindet, wird ein Teil der Einnahmen des Weißwurstessens gespendet. «Zusammenhalt ist nun wichtiger denn je», sagte Hauser.

Zu den Rennen werden von Freitag bis Sonntag insgesamt rund 80.000 Menschen in dem Tiroler Skiort erwartet. Erstmals wird laut Bürgermeister Klaus Winkler die Zahl der Besucher pro Rennen auf höchstens 25.000 begrenzt. «Wir wollen mehr Qualität statt Quantität», so der Stadtchef. Wie auch früher schon werde in der Fan-Zone des Ortes kein höher prozentiger Alkohol ausgeschenkt. «Es gibt eine Sechs-Prozent-Grenze», sagte Winkler. Bier sei okay, Wein werde mit Wasser gemischt und Schnaps sei tabu. Ab 22.00 Uhr sei auf der Straße Schluss. Für die Sicherheit sorgen laut Winkler 50 bis 70 Security-Mitarbeiter.

Rechtzeitig zum Spektakel soll der Schnee zurückkehren. Aktuell ist ein Großteil der Kulisse in dem Ort auf 770 Metern Höhe eher grün als weiß. Doch bis zum Wochenende ist Schneefall angesagt. Das sind gute Nachrichten für die Region. «Denn Winterbilder von der Streif bei den TV-Übertragungen bedeuten für die Gegend eine unbezahlbare Werbung», sagte Winkler. Nach einer auch optisch gelungenen Ski-Veranstaltung zogen demnach die Buchungen für den Rest der Saison deutlich an.