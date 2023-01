Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Ski-Rennen in Garmisch-Partenkirchen wetterbedingt abgesagt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Die für Ende Januar geplanten Weltcup-Rennen der alpinen Skirennfahrer in Garmisch-Partenkirchen sind wetterbedingt abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Dienstag mit. Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersage und der aktuellen Schneeverhältnisse können die Abfahrt und der Riesenslalom der Herren, die für den 28. und 29. Januar auf der legendären Kandahar geplant waren, nicht stattfinden. Er bemühe sich um einen Ersatz, schrieb der Verband.

Schon beim Nachtslalom der Herren vergangene Woche hatte die Piste am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen unter den derzeit milden Temperaturen gelitten. Das Rennen konnte aber durchgeführt werden.

Ex-NHL-Profi Holzer unterschreibt bis 2024 bei Adler Mannheim

MANNHEIM: Der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer wird auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga spielen. Der 34-Jährige verlängerte seinen nach dieser Spielzeit auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr, wie die Mannheimer am Dienstag mitteilten. Der langjährige Führungsspieler des deutschen Nationalteams war 2021 aus der multinationalen KHL zu den Adler Mannheim gewechselt. Vor ihm hatten unter anderen bereits David Wolf und Denis Reul ihre Verträge beim Mitfavoriten um den deutschen Meistertitel verlängert.

Medien: Wolfsburg will Franzosen Cozza

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will spätestens im Sommer den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier verpflichten. Das berichtete der «Kicker» am Dienstag. Der 24-jährige Linksverteidiger ist nur noch bis zum 30. Juni an seinen aktuellen Club gebunden und kann danach ablösefrei wechseln. Dem Bericht zufolge denken die Wolfsburger aber auch darüber nach, Cozza schon im Januar gegen Zahlung einer Ablösesumme zu holen. Mit dem Spieler hätten sie bereits Einigung über einen Wechsel nach Deutschland erzielt.

Australian Open: Nadal nicht besorgt über schwachen Saisonbeginn

MELBOURNE: Sein schwacher Saisonstart bereitet Titelverteidiger Rafael Nadal vor Beginn der Australian Open keine Sorgen. «Es stimmt, dass ich in den letzten Monaten nicht viel Tennis spielen konnte, und ich zu Saisonbeginn zwei Matches in Sydney verloren habe, aber ich bin ehrlich gesagt nicht unzufrieden mit der Vorbereitung», sagte der spanische Tennisstar (36) eine knappe Woche vor dem Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison der australischen Zeitung «The Age» zufolge am Dienstag in Melbourne.

Petkovic und Krawietz als TV-Experten bei Australian Open

BERLIN: Andrea Petkovic und Kevin Krawietz sind bei den Australian Open als TV-Experten beim Sender Eurosport im Einsatz. Die frühere Top-Ten-Spielerin Petkovic (35) wird unter anderem beim Frauen-Finale zu Gast sein, Doppelspezialist Krawietz (30) wird als Co-Kommentator im Einsatz sein, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die beiden unterstützen das TV-Team um Tennis-Trainerin Barbara Rittner und Boris Becker, der nach seiner Haftentlassung zurückkehrt. Am kommenden Montag beginnen in Melbourne die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Eintracht-Sportchef Krösche: Verkaufen keine Leistungsträger

DUBAI: Eintracht Frankfurts Sportchef Markus Krösche will auch bei hohen Millionen-Offerten aktuell keinen Star wie Stürmer Randal Kolo Muani abgegeben. «Nein. Wir haben klar gesagt, dass wir keinen Leistungsträger verkaufen wollen. Dafür gibt es keinen Grund. Das bleibt auch so», bekräftigte der Manager des Fußball-Bundesligisten im Interview des TV-Senders Sky am Dienstag im Trainingslager in Dubai. Der französische Vizeweltmeister hat noch einen Vertrag bis 2027 bei der Eintracht.

Verbraucherzentralen wollen gegen Preiserhöhungen bei DAZN klagen

BERLIN: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) will mit einer Sammelklage gegen die stark gestiegenen Abonnementkosten des Internet-Sportsenders DAZN vorgehen. «Die saftigen Preiserhöhungen» bei DAZN seien für Sportfans nicht nur ärgerlich, sondern ohne Zustimmung auch rechtlich nicht zulässig, hieß es am Dienstag in einer vzbv-Erklärung. Die Preiserhöhungsklausel in den Verträgen der Bestandskunden ist nach Ansicht des Bundesverbands «intransparent» und «deshalb unwirksam». Nun sucht der vzbv nach DAZN-Kunden, die von der Preiserhöhung während eines laufenden Vertrags betroffen sind. Der Streamingdienst DAZN teilte auf Anfrage mit, bereits im Mai vergangenen Jahres ein Schreiben des vzbv erhalten zu haben.

Bewerber Andretti greift Formel-1-Chefs an: «Geht nur um Gier»

INDIANAPOLIS: Im Bemühen um einen Neueinstieg mit einem Team in die Formel 1 hat Ex-Rennfahrer Michael Andretti den Widerstand der etablierten Rennställe scharf kritisiert. «Es geht nur um Gier und darum, auf sich selbst zu schauen, nicht darauf, was das Beste für das gesamte Wachstum der Rennserie ist», sagte der 60-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten «Forbes»-Interview.

Andretti will gemeinsam mit dem Autobauer Cadillac ein neues Formel-1-Team aufbauen. Die Mehrheit der zehn etablierten Teams wehrt sich aber wohl gegen Neuzugänge, weil dann ihre Anteile an den Milliarden-Einnahmen zunächst sinken könnten. «In der Formel 1 denken die Besitzer nur an sich selbst», sagte Andretti.

Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem hatte indes seine Unterstützung für das US-Projekt signalisiert. «Mohammed versteht es. Er ist ein Racer und versteht, dass die Serie ein oder zwei Teams mehr braucht», sagte Andretti. Der Internationale Automobilverband Fia habe als Regelbehörde die Karten in der Hand und könne das Bewerberverfahren ankurbeln.

Andretti betonte, auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali sei «glücklich» über das Interesse von Cadillac, einer Tochter des Auto-Giganten General Motors. «Das wäre eine Riesensache, um die Formel 1 in den Vereinigten Staaten voranzubringen», sagte Andretti.