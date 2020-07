Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Annullierung des Abstiegs: Dresden bestätigt Gespräche mit der DFL

DRESDEN: Nach dem sportlichen Abstieg befindet sich Dynamo Dresden mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Gesprächen über einen möglichen Verbleib in der 2. Bundesliga. Das bestätigte der Club der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, wollte aber laut eines Sprechers «keine Wasserstandsmeldungen» abgeben. Die «Bild» (Dienstag) hatte zuvor berichtet, dass die Dynamo-Geschäftsführer Michael Born und Ralf Becker sich in Frankfurt/Main mit den Liga-Vertretern Peter Peters, Rüdiger Fritsch und Ansgar Schwenken getroffen und eine Aufstockung der Liga gefordert hätten.

Seehofer glaubt an Stadion-Fans im Herbst

MÜNCHEN: Bundesinnenminister Horst Seehofer macht Fußball-Fans Hoffnung auf eine Rückkehr in die Stadien zur neuen Saison. «Ich bin schon länger der Meinung, dass man in die Stadien wieder Zuschauer lassen kann - wenn es ein starkes Hygienekonzept gibt», sagte der in der Regierung für den Sport zuständige CSU-Politiker dem «Münchner Merkur» (Dienstag). Die Bundesligisten, die die abgelaufene Saison wegen den Folgen der Corona-Pandemie noch in leeren Stadien beenden mussten, arbeiten aktuell an Plänen, um zur neuen Spielzeit zumindest wieder einen Teil ihrer Arenen mit Zuschauern füllen zu können.

DFB meldet weniger Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung im Fußball

FRANKFURT/MAIN: Abgesehen von gravierenden Einzelfällen gab es in der Saison 2019/20 bei Spielen in deutschen Fußball-Wettbewerben weniger Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte, meldeten die Schiedsrichter im zweiten Jahr hintereinander weniger Störungen auf den Plätzen. In der Spielzeit 2019/20 habe es nur noch bei 0,45 Prozent aller erfassten Spiele Gewalt- oder Diskriminierungsvorfälle gegeben. In der Saison 2017/2018 seien es 0,49 Prozent und 0,48 Prozent während der Saison darauf gewesen.

Istaf lebt: Grünes Licht für Leichtathletik-Meeting mit 3500 Fans

BERLIN: Als eine der ersten Großveranstaltungen im Sport kann das Berliner Leichtathletik-Meeting Istaf am 13. September mit Fans über die Bühne gehen. «Die Athleten lieben die einmalige Istaf-Atmosphäre, und die verdanken wir den Fans. Daher kam für uns auch ein Istaf komplett ohne Zuschauer nicht in Frage. Auch wenn wir nicht alle Wünsche erfüllen können: Ziel war und ist es, so vielen Fans wie möglich einen sicheren Besuch im Stadion zu ermöglichen», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber am Dienstag.

NFL und Spieler nähern sich in Verhandlungen über Corona-Umgang an

LOS ANGELES: In die Verhandlungen der NFL mit den Spielern über den Umgang mit der Corona-Pandemie kommt Bewegung. Wie mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten, ist die Liga bereit, auf Testspiele vor der Saison zu verzichten und die Profis mindestens für die ersten 14 Tage im Training täglich auf das Virus zu testen. Beide Punkte hatten in den vergangenen Tagen zu Spannungen zwischen der Spielergewerkschaft NFLPA und der NFL geführt.

Athleten fordern mehr Teilhabe bei Planung der Tokio-Spiele

KÖLN: Der Verein Athleten Deutschland fordert vom Internationalen Olympischen Komitee, mehr in die Planung der als Folge der Corona-Krise verschobenen Sommerspiele 2021 in Tokio einbezogen zu werden. «Wir erkennen die Komplexität der Organisation inmitten der Pandemie an, wünschen uns aber vom IOC und der IOC-Athletenkommission eine einheitlichere und bessere Kommunikation zu aktuellen Planungsständen», hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Außerdem dürfte bei den Tokio-Spielen im Sommer 2021 die öffentliche Gesundheit und die der Sportler nicht gefährdet sein.